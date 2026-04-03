VOX sigue creciendo y ya le echa el aliento en la nuca a un PSOE en declive en varias provincias

El partido de Santiago Abascal se encuentra cada vez más cerca de los socialistas.

En las recientes elecciones autonómicas, VOX ha conseguido acortar distancias, situándose a menos de cinco puntos del PSOE en cuatro provincias, especialmente en municipios con menos de mil habitantes, según un análisis exhaustivo de los resultados electorales en pequeños pueblos.

Este avance pone en una posición delicada al partido de Sánchez, que observa cómo su declive se intensifica tanto en zonas rurales como urbanas.

El crecimiento de VOX no es mera casualidad. En Castilla y León, los resultados del 15 de marzo de 2026 confirmaron una tendencia sólida: VOX logró el 18,9% de los votos y 14 escaños, quedando solo seis puntos por detrás del PSOE (30,7%, 30 escaños), mientras que el PP lideraba con un 35,5%.

Abascal afirmó que su formación «no tiene techo», y los datos parecen darle la razón: han aumentado un escaño y un 1,3% respecto a 2022. Este impulso hace que el partido verde sea indispensable para que el PP pueda gobernar, consolidando así su papel como socio clave.

El subdirector de @elespanolcom , @JorgeCalabres tiró de un clásico anoche: tergiversar la postura de VOX sobre la inmigración. Pero @MariaJamardoC le puso en su sitio: “VOX está en contra de la inmigración ilegal, NO contra toda la inmigración”. 💥👇 pic.twitter.com/BEmyI69Lip — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) April 2, 2026

En Aragón, la situación es de empate técnico. Los resultados de 2026 muestran al PP con un 34,3% y 26 escaños, seguido del PSOE (24,3%, 18 escaños) y VOX (17,9%, 14 escaños).

La diferencia entre el PP y el PSOE (10 puntos) es idéntica a la que existe entre el PSOE y VOX (aproximadamente siete puntos), lo que configura un mapa tripartito donde los seguidores de Abascal amenazan con equilibrar la balanza. En pequeños municipios aragoneses, VOX ha duplicado su respaldo e incluso ha superado al PSOE en más de una veintena.

Andalucía se perfila como el próximo escenario crucial. Juanma Moreno ha decidido adelantar las elecciones al 17 de mayo, y los sondeos internos de VOX anticipan un posible sorpasso al PSOE en provincias como Almería, Granada y Málaga.

En la provincia de Almería, ya se produjo un empate en 2022 en cuanto a escaños; ahora los analistas del partido consideran viable superarlos en votos, a pesar de que la ley electoral favorece a la izquierda. El PSOE, consciente del riesgo, admite pérdidas en esta provincia y teme ceder la segunda posición en otras tres más. ç

En localidades como Roquetas de Mar (23,5% Vox frente a 16% PSOE) o El Ejido (27,7% Vox contra 14,5% PSOE), el sorpasso ya es una realidad palpable.

¿Qué explica este notable crecimiento de VOX?

Las claves residen en un electorado diverso. No solo arrasan en las áreas rurales; por ejemplo, en Badajoz, lideraron incluso en el modesto barrio de Cerro de los Reyes (35,4%), mostrando su tirón también en zonas populares.

Entre los jóvenes, logran captar apoyo gracias a un discurso claro sobre seguridad e inmigración que parece ignorar las crisis internas o polémicas que puedan surgir.

En Teruel, lograron superar al PSOE por mil votos (23,6% frente a 17,4%). Este patrón se repite también en lugares como Murcia, Cádiz y Málaga, donde las encuestas prevén empates en cuanto a escaños.

Las repercusiones podrían alterar significativamente el panorama político nacional. Si finalmente logra superar al PSOE en Andalucía —una región clave para extrapolar resultados a las elecciones generales— el desgaste del liderazgo socialista se aceleraría aún más.

El papel del PP dependería aún más del apoyo de Abascal y podría provocar una fragmentación mayor entre las fuerzas políticas de izquierda. En localidades con menos de mil habitantes, ya se siente la respiración del PSOE sobre sus hombros mientras este pierde terreno en su tradicional bastión.

Para ilustrar este avance notable, aquí están los datos correspondientes a Castilla y León 2026:

Partido Escaños Votos Porcentaje PP 33 438.096 35,5% PSOE 30 379.703 30,7% Vox 14 233.757 18,9%

Y para Aragón:

Partido Escaños Votos Porcentaje PP 26 224.797 34,3% PSOE 18 159.366 24,3% Vox 14 117.347 17,9%

Para finalizar con algunas curiosidades: en Algeciras, VOX obtuvo un notable resultado del 20,5% frente al 16% del PSOE.

Abascal se convierte así en un ícono móvil que lidera campañas donde va; sus «gurús» sueñan con alcanzar ese anhelado 20% en Andalucía.

¿Será tu provincia la próxima donde ocurra un sorpasso?