¿Se acaba la alianza? Ábalos a Koldo antes del juicio: «¡Si tú no hubieras grabado, no estaríamos en esta situación!»

José Luis Ábalos y Koldo García se enfrentan desde este martes 7 de abril de 2026 a su momento decisivo en el Tribunal Supremo por el juicio que los señala por las compras de mascarillas durante la pandemia

El reproche del exministro hacia su antiguo asesor resuena en la penitenciaría de Soto del Real, donde ambos llevan más de 100 días en prisión preventiva por riesgo de fuga.

«Si no hubieras grabado, no estaríamos en esta situación», le lanzó Ábalos a Koldo, según han indicado fuentes cercanas a OkDiario.

Este juicio, que investiga las irregularidades en los contratos de mascarillas durante la pandemia, representa el primer gran enfrentamiento judicial contra el sanchismo.

El proceso, que se desarrollará a lo largo de 23 sesiones y contará con la declaración de 81 testigos, trasciende lo meramente penal.

Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y destacado ministro de Pedro Sánchez, junto a Koldo y el empresario Víctor de Aldama, se sientan en el banquillo acusados de siete delitos graves: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, uso de información privilegiada, prevaricación y malversación.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 24 años de cárcel para Ábalos, 19,5 años para Koldo, y solo 7 años para Aldama, quien colaboró confesando comisiones por valor de 4 millones de euros. Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la cifra a hasta 30 años para cada uno.

Se filtra un vídeo de Sánchez, Ábalos, Koldo y Santos Cerdán cantando en el Peugeot… 🤭🤣 pic.twitter.com/cLjT43qGK2 — Los Meconios (@LosMeconios) June 23, 2025

El núcleo del sanchismo bajo lupa

En este entramado se encuentran también a Ábalos, Koldo y Santos Cerdán –quien también está procesado por corrupción–, formando así la base sobre la que se sustentó el ascenso de Sánchez a la secretaría general del PSOE.

Son juzgados por integrar una presunta organización criminal que comenzó a operar cuando el PSOE llegó al poder en el año 2018.

Los encausados aprovecharon la influencia de Ábalos, como miembro del Gobierno de España y hombre fuerte del Partido Socialista, para enriquecerse con contratos en la Administración pública.

En palabras del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, «cada uno de los acusados asumió un papel diverso y complementario» en la trama criminal con «un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz».

No eran socialistas cualquiera: llevaron a Sánchez al poder mediante maniobras que ahora están bajo la lupa judicial, incluyendo indicios sobre financiación ilegal del partido. Un análisis reciente apunta a cómo una posible condena a Ábalos dejaría al presidente sin opciones para continuar esquivando responsabilidades.

Por su parte, Sánchez ha intentado desmarcarse, alegando que actuaron al margen del partido. Sin embargo, esta actitud contrasta con la realidad: las grabaciones realizadas por Koldo durante años involucran a todos en situaciones comprometedoras. Desde reproches sobre gastos excesivos hasta cuestiones relacionadas con adjudicaciones como «San Feliú y El Mayor». A pesar de que Ábalos niega recibir comisiones, los audios parecen contradecirlo; ahora distanciados y «cansados pero con ganas», ambos tienen prevista su declaración el 28 de abril.

La falta de asunción de responsabilidades por parte de Sánchez pone en evidencia un desprecio hacia los principios democráticos. En una democracia saludable, un juicio como este habría provocado una crisis en el Gobierno. Las defensas abogan por la absolución, cuestionando las afirmaciones hechas por Aldama, y argumentando que había una «necesidad» durante la pandemia; no obstante, el Supremo ha desestimado cuestiones previas planteadas.

SESIONES

MARTES 7. Están citados a declarar el hijo de José Luis Ábalos, Víctor Ábalos; Jessica Rodríguez, una de las amigas del ex ministro, y el hermano de Koldo García Izaguirre, Joseba García Izaguirre. MIÉRCOLES 8. Será el turno de la ex Miss Asturias Claudia Montes, otra de las mujeres a las que Ábalos ayudó a encontrar trabajo en empresas públicas. JUEVES 9. Acude a comparecer Carmen Pano, la empresaria que afirmó haber llevado bolsas «con dinero» a la sede central del PSOE. LUNES 13. El juez tomará declaración a la ex mujer de Koldo Patricia Uriz y a Javier Herrero, ex director general de Carreteras en el Ministerio de Ábalos.

Penas en juego y ramificaciones

Acusado Penas Fiscalía Anticorrupción Penas Acusación Popular Ábalos 24 años + multa 3,81 M€ 30 años Koldo García 19,5 años + multa 3,78 M€ 30 años Víctor de Aldama 7 años + multa 3,71 M€ Variable por colaboración

El juicio revela un «centro de negocios» dentro del Ministerio de Transportes: sobornos relacionados con contratos millonarios sin ningún tipo de control. Mientras tanto, Aldama captaba empresas; por su parte, Koldo movía los hilos y finalmente era Ábalos quien daba el visto bueno. Las ramificaciones alcanzan incluso al propio PSOE, donde se habla ya de dinero en B desde 2017 y conexiones con la Guardia Civil.

Aunque intenten distanciarse sus exleales como estrategia política, el banquillo retrata una realidad innegable. La relación entre los tres se desgasta entre reproches: mientras que Koldo señala a Cerdán por dejarlos tirados; es ahora es Ábalos quien critica tanto a uno como al otro por haberlo utilizado como un peón más en sus estrategias. El Supremo no solo juzga delitos penales; está evaluando también el núcleo del poder sanchista.

Curiosamente, cabe destacar que durante 2020, Koldo llegó a grabar hasta 12 horas diarias; incluso hay audios donde se escucha toser sobre gastos. Por otro lado, Ábalos no duda en presumir sobre estirar “50 euros toda la semana” pese a haber estado involucrado en millones. En este panorama familiar también se hace notar: primero declarará el hijo de Ábalos; mientras que el hermano de Koldo está igualmente implicado. Por último, mientras Aldama disfruta ya de libertad condicional, los otros dos continúan recluidos en Soto del Real debido al «riesgo extremo» que representan.