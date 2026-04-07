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EL PRESIDENTE QUISO PRESUMIR DE 22 MILLONES DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

La camiseta de España se le vuelve del revés a Pedro Sánchez: Estos son los ’22’ que pringan a base de bien al líder del PSOE

Su mujer, su hermano, su exfiscal general del Estado, Ábalos, Koldo o la fontanera socialista ponen en solfa la propaganda del okupa de La Moncloa

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Pedro Sánchez y sus '22'.
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Pedro Sánchez, Fidel Castro y, de espaldas, Hugo Chávez.

Sánchez imita la estética de los fallecidos ’tiranosaurios’ caribeños para presumir de un récord de ocupación laboral en España

La propaganda le salió regulera.

Pedro Sánchez se puso la camiseta de la Selección Española con el dorsal 22 para presumir de récord de afiliados a la Seguridad Social y vender la idea de que España es «el mejor equipo».

Pero la jugada le ha salido del revés.

La elástica nacional se le giró por completo y dejó al descubierto las costuras de su círculo más cercano: un rosario de escándalos que van desde corrupción en pandemia hasta tráfico de influencias, malversación, contratos amañados y comportamientos impropios.

Porque detrás de ese ’22’ triunfal no hay solo empleo de calidad, sino un equipo plagado de problemas. Y aquí están los 22 que de verdad pringan al presidente del Gobierno:

  1. Begoña Gómez: Esposa del presidente, investigada por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida en su actividad en la Universidad Complutense y relaciones con empresas como Globalia (Air Europa).
  2. Cristina Álvarez: Asesora de Moncloa y mano derecha de Begoña Gómez, imputada por supuesta malversación al dedicar supuestamente tiempo laboral público a gestiones privadas de la esposa del presidente.
  3. Francisco José Salazar: Hombre de confianza de Sánchez y aspirante a secretario de Organización del PSOE, señalado por múltiples denuncias internas de acoso sexual a militantes y trabajadoras del partido.
  4. Francina Armengol: Presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta balear, en el punto de mira del caso Koldo por la compra de millones de mascarillas defectuosas y contratos millonarios a empresas de la trama durante la pandemia.
  5. David Sánchez Pérez-Castejón: Hermano del presidente, investigado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en su actividad pública.
  6. Miguel Ángel Gallardo: Dirigente socialista, expresidente de la Diputación de Badajoz, señalado en varios frentes de presuntas irregularidades en contrataciones y gestión pública en su entorno territorial.
  7. Antonio Hernández: Exdirector del Departamento de Coordinación Política de la Presidencia del Gobierno. Fue cesado por, supuestamente, encubrir los acosos de Francisco Salazar a sus subordinadas.
  8. Álvaro García Ortiz: Exfiscal general del Estado, cuestionado por su gestión y por presuntas irregularidades en el ejercicio del cargo bajo el Gobierno Sánchez, entre ellas la de revelación de secretos durante la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, .
  9. José Luis Ábalos: Exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, principal imputado en el caso Koldo por la trama de mordidas en mascarillas y adjudicaciones de obra pública.
  10. Koldo García: Exasesor de Ábalos, eje central de la trama de las mascarillas: presuntas comisiones millonarias a cambio de contratos de material sanitario durante la pandemia.
  11. Santos Cerdán: Exsecretario de Organización del PSOE, investigado por presunta gestión de comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública (Acciona, OPR, etc.) y vinculado a la trama Koldo.
  12. Francisco Javier Herrero: Exdirector general de Carreteras. Aparece en el radar de investigaciones vinculadas a contratos y gestiones en el ámbito del PSOE y administraciones afines.
  13. Isabel Pardo de Vera: Exalto cargo en ADIF y Transportes, señalada en presuntas irregularidades en contrataciones y gestiones durante su etapa en el ministerio.
  14. Ángel Contreras: Expresidente de ADIF, vinculado a casos de contrataciones irregulares o favores en el entorno socialista. Se le conocen varias reuniones con José Luis Ábalos y Koldo García en el restaurante madrileño de La Chalana.
  15. Francisco Toledo Lobo: Expresidente de Puertos del Estado, vinculado a investigaciones territoriales del PSOE por supuestas irregularidades como en la trama de las mascarillas.
  16. María Jesús Montero: Exvicepresidenta y exministra de Hacienda, candidata del PSOE a las elecciones andaluzas del 17 de mayo de 2026, mencionada en el amplio ecosistema de responsabilidades políticas por la gestión de fondos y contratos en pandemia.
  17. José Luis Rodríguez Zapatero: Expresidente del Gobierno de España, señalado como referente ideológico y político del sanchismo en un momento de acumulación de escándalos como el rescate de Plus Ultra.
  18. Ángel Víctor Torres: Expresidente del Gobierno de Canarias y ministro de Política Territorial, en el punto de mira por contratos de mascarillas y gestión durante la pandemia en Canarias.
  19. Fernando Grande-Marlaska: Ministro del Interior, cuestionado por su gestión y por posibles responsabilidades políticas en varios frentes del Gobierno.
  20. Teresa Ribera: Exvicepresidenta y exministra de Transición Ecológica, mencionada en el contexto de responsabilidades políticas en rescates y contratos millonarios.
  21. Reyes Maroto: Exministra de Industria, vinculada a decisiones de rescates empresariales y gestión económica durante la pandemia.
  22. Leire Díez: Exmilitante del PSOE, conocida como la ‘fontanera’,  detenida e investigada por presuntas irregularidades en contratos públicos y su posible conexión con tramas de adjudicaciones.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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