La camiseta de España se le vuelve del revés a Pedro Sánchez: Estos son los ’22’ que pringan a base de bien al líder del PSOE

La propaganda le salió regulera.

Pedro Sánchez se puso la camiseta de la Selección Española con el dorsal 22 para presumir de récord de afiliados a la Seguridad Social y vender la idea de que España es «el mejor equipo».

Pero la jugada le ha salido del revés.

La elástica nacional se le giró por completo y dejó al descubierto las costuras de su círculo más cercano: un rosario de escándalos que van desde corrupción en pandemia hasta tráfico de influencias, malversación, contratos amañados y comportamientos impropios.

22,👏🏼👏🏼 22,👏🏼👏🏼 22,👏🏼👏🏼 22, 👏🏼👏🏼22,👏🏼👏🏼 22, 👏🏼👏🏼22, 👏🏼👏🏼

yo pa ser feliz quiero un Peugeot

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El nuevo bulo del 22 pic.twitter.com/7Pm5wdsf0S — isa🇪🇸🇪🇸🌍👑 (@IsaesigualIsa) April 6, 2026

Porque detrás de ese ’22’ triunfal no hay solo empleo de calidad, sino un equipo plagado de problemas. Y aquí están los 22 que de verdad pringan al presidente del Gobierno: