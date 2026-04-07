Elecciones 17-M en Andalucía: el PP, al borde de la mayoría absoluta y VOX acecha al PSOE

La suerte de Andalucía se decidirá en las urnas del 17 de mayo de 2026, donde Juanma Moreno y su Partido Popular tienen mucho en juego. Las encuestas que han salido a la luz últimamente muestran un escenario muy ajustado: el PP parece perder por poco la mayoría absoluta que conquistó en 2022, el PSOE de María Jesús Montero sigue cayendo y VOX lucha por hacerse con la segunda posición.

Con la Semana Santa ya concluida, los partidos han puesto en marcha sus motores para una precampaña que promete ser crucial en este ciclo electoral que comenzó en Extremadura.

El votómetro del diario digital The Objective coloca a Moreno a un paso de la mayoría absoluta, con una proyección de 55 diputados, justo lo que necesita para gobernar sin apoyos en el Parlamento andaluz.

Este sondeo, basado en las estadísticas demoscópicas de Redlines, sitúa al PP con un respaldo del 41,1% de los votos y una media estimada de 52 escaños, lo que le obligaría a buscar alianzas si no mejora su situación. Por su parte, el PSOE podría caer hasta un mínimo histórico de entre 25 y 28 escaños, mientras que Vox avanzaría de los actuales 14 a entre 19 y 21, gracias a una intención de voto cercana al 20%.

Otras encuestas respaldan esta tendencia. Sigma Dos para El Mundo otorga al PP entre 53 y 55 escaños (40,4%) y estima que el PSOE se quedaría con entre 24 y 27 (20,8%) mientras que a VOX le corresponderían entre 20 y 21 escaños (18%).

GESOP, sin embargo, aleja la posibilidad de mayoría absoluta del PP (50-53, con un apoyo del 38,5%) y empata tanto a Vox como al PSOE con entre 23 y 27 escaños cada uno (20%).

Social Data prevé entre 53 y 57 escaños para Moreno, con VOX alcanzando un respaldo del 17,6%. El informe del CENTRA también señala riesgos: estima que VOX podría llegar hasta los 19-22 escaños (17,5%) mientras que el PSOE se mantendría entre los 25-28 escaños (21,4%).

El impacto Abascal sacude la precampaña

Con una estrategia centrada en recorrer pueblos, Santiago Abascal ha intensificado su presencia política. Esta táctica ha dado buenos resultados en lugares como Castilla y León, Aragón y Extremadura.

Allí, sus visitas lograron aumentar notablemente el número de votos: más de 24.450 adicionales en municipios extremeños y liderando el apoyo en hasta 39 pueblos aragoneses, como sucede en La Muela donde alcanzaron un sorprendente (31,2%) de respaldo. En Andalucía, este fenómeno conocido como el efecto Abascal está impulsando a Vox hacia lo que podría ser un sorpasso al PSOE, especialmente en provincias clave como Almería.

En Almería, encuestas internas indican que VOX podría estar superando al PSOE.

Este avance se observa especialmente en las áreas rurales y agrícolas. Situaciones similares se dan en Jaén y Granada, donde su discurso contra la burocracia y las energías renovables ha calado hondo entre los votantes. Abascal sigue recorriendo decenas de localidades para atraer el apoyo de agricultores, autónomos y jóvenes; recordemos que ya lo hizo con éxito en Castilla y León donde superó el (20%) del voto en lugares como Aguilar de Campoo (25,54%) o Ciudad Rodrigo (21,82%).

La precampaña coge velocidad tras la Semana Santa. Los partidos están ultimando sus listas antes del deadline del próximo 13 de abril. Moreno tiene como objetivo repetir su éxito electoral de 2022 (con esos impresionantes 58 escaños y un apoyo del 43,1%) antes de afrontar posibles desgastes derivados del panorama nacional. Si no logra revalidar esa mayoría absoluta tan ansiada, dependerá entonces del apoyo crucial de VOX para gestionar desde San Telmo.

Partido Escaños 2022 Proyección media (varios sondeos) % Votos estimado PP 58 52-55 40-41% PSOE 30 25-28 20-21% Vox 14 19-22 18-20% Por Andalucía 5 4-6 7-9% Adelante Andalucía 2 2-5 6-7%

Este escenario revela un PP fortalecido aunque vulnerable; un PSOE que sigue cayendo libremente; y a VOX colocándose como pieza clave en este rompecabezas político. La izquierda alternativa representada por Por Andalucía y Adelante apenas suma entre ambos unos escasos escaños: alrededor de entre seis a once.

Moreno apela a su gestión centrada en temas como empleo y sanidad para captar votos. Montero intenta movilizar su base social pero siente el peso del desgaste nacional sobre sus hombros. Mientras tanto, VOX sigue sumando figuras relevantes como Tertsch o Gavira para intentar lograr ese sorpasso tan deseado.

Como curiosidad final: el votómetro utiliza unas impresionantes diez mil simulaciones basadas en Monte Carlo para asegurar precisión. En campañas anteriores Abascal ha recorrido más de sesenta localidades logrando aumentar apoyos locales entre tres y cinco puntos porcentuales. Recordemos también que en las elecciones pasadas Moreno superó las proyecciones por cinco escaños; ¿será capaz esta vez de repetir una sorpresa similar? Andalucía tiene ante sí una decisión crucial para definir el rumbo del ciclo electoral español.