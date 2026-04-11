Barómetro de Encuestas: PP y PSOE se afianzan mientras VOX prepara su remontada en Andalucía

Son promedios, pronósticos y elucubraciones, pero en breve -antes de 40 días- tendremos datos concretos y sabremos por donde van de verdad los tiros.

El promedio de encuestas del primer trimestre de 2026 dibuja un panorama claro: PP y PSOE han dejado de caer y aparecen recuperarse un poco, apenas un par de puntos.

La ultra izquierda, a la que Sanchez ha arrebatado programa, propuestas y hasta estilo, se desangra en guerras internas y sin ideas.

VOX ha frenado su escalada.

Todo parece indicar que el bipartidismo clásico ha sobrevivido al terremoto político de los últimos meses, pero puede ser un espejismo, porque lo que se esta viendo en el Tribunal Supremo es inevitable que cause un destrozo a los socialistas y la campaña andaluza puede resultar complicada para los populares.

Pero son solo sondeos. Y hay demasiadas variables en movimiento como para dar nada por sentado.

46 muertes

126 heridos Las vías del tren ya estaban

rotas un día antes. Oscar Puente a la cárcel. Pásalo. pic.twitter.com/j6R9Bm6qKM — Ana 🇪🇸💚 (@Anacunetas55) April 9, 2026

EL SORPASSO

Este 17-M, VOX puede consumar un sorpasso histórico al PSOE en cuatro provincias andaluzas.

Lejos de aspirar a superar al PP, el partido de Santiago Abascal ha centrado su estrategia en desplazar al PSOE como segunda fuerza en Almería, Málaga, Huelva y Cádiz, aprovechando el desgaste socialista, la fragmentación de la izquierda y el creciente malestar social.

Almería se presenta como el principal laboratorio del sorpasso. Históricamente bastión del PP, la provincia vive un profundo pesimismo en el PSOE ante la posibilidad de perder la segunda plaza. Vox ya ha superado a la izquierda como segunda fuerza en municipios clave del poniente almeriense como El Ejido, Roquetas de Mar, Vícar y La Mojonera, donde el sector de los invernaderos, la alta inmigración y la defensa del campo actúan como potentes aceleradores. A esto se suma el escándalo del “caso Mascarillas” en la Diputación Provincial, que salpica gravemente al PP y genera descontento entre el electorado. En 2022, Vox se quedó a solo 3.502 votos de arrebatarle la segunda posición al PSOE; esta vez, con 12 escaños en juego, el adelantamiento parece al alcance.

Málaga se configura como el gran campo de batalla. Abascal eligió precisamente la capital de la Costa del Sol para lanzar su precampaña, consciente de que las encuestas ya muestran un empate técnico a tres escaños entre Vox y el PSOE. El encarecimiento brutal de la vivienda, la crisis de acceso a la misma para los jóvenes y locales, la precariedad laboral en el sector servicios y el impacto de la inmigración irregular son los principales argumentos que Vox está capitalizando con fuerza. Mientras el PP presume de récords turísticos, los malagueños sienten que Málaga se ha convertido en un lugar caro e inhabitable para los de siempre. Abascal ha cargado duramente contra Juanma Moreno, al que ha calificado despectivamente de “Juanma Moruno”, y ha pedido el voto útil para que Vox no sea una fuerza pequeña.

En Huelva y Cádiz, la estrategia también avanza con paso firme. En la provincia onubense, Vox confía en repetir el modelo almeriense: defensa del sector primario, crítica a la gestión de la inmigración irregular y percepción de abandono del mundo rural. Los sondeos indican que podría pasar de un escaño a igualar o superar los cuatro obtenidos por el PSOE en 2022, aprovechando la desmovilización socialista. En Cádiz, los datos más recientes sitúan a PSOE y Vox empatados en la horquilla de 2-3 escaños, con el PP claramente primero (7-8 diputados). La combinación de tensiones sociales, precariedad y el discurso de “los españoles primero” está calando con fuerza en ambas provincias.

El sorpasso no es un mero deseo, sino una posibilidad real alimentada por el desgaste del PSOE-A de María Jesús Montero, la fragmentación de la izquierda, los escándalos que afectan al PP (especialmente en Almería) y el hábil aprovechamiento de VOX de problemas concretos como la vivienda, la inmigración y la defensa del sector agrario.

Con cinco semanas aún por delante, el mapa político andaluz podría vivir un vuelco significativo en la segunda posición provincial, consolidando a Vox como la principal alternativa a la derecha del PP en amplias zonas de Andalucía.

Los números, con cautela

El PP lidera con una intención de voto media en torno al 32,5%, frente al 26,4% del PSOE. Una ventaja notable, sostenida en el tiempo, que refleja el desgaste del Gobierno de Sánchez y la incapacidad de la izquierda fragmentada para articular una alternativa creíble. Sumar, Podemos y Adelante Andalucía coexisten sin estrategia común, compitiendo entre ellos por un electorado que se reduce y se desmoviliza.

Vox, por su parte, ha subido ligeramente del 17,4% de septiembre de 2025 al 17,8% en los últimos sondeos. Un movimiento menor que no altera el cuadro general pero que, como veremos, puede ser engañoso.

Dicho esto, conviene recordar algo elemental: estamos hablando de fotografías de un momento concreto, no de tendencias consolidadas. Las encuestas capturan el estado de ánimo de hoy. Y el estado de ánimo de hoy puede cambiar en semanas si cambia el contexto. Y el contexto, ahora mismo, está cambiando a diario.

El Supremo como variable desestabilizadora

Lo que ninguna encuesta puede incorporar con precisión es el impacto acumulado de los juicios que se están desarrollando en el Tribunal Supremo y que afectan directamente al PSOE y a su entorno más inmediato.

El juicio de la trama Ábalos acumula sesión tras sesión testimonios que apuntan a bolsas de dinero en Ferraz, comisiones millonarias por rescates de aerolíneas y técnicos sin cualificación inspeccionando infraestructuras críticas. El caso Koldo sigue abierto con nuevas ramificaciones. La investigación sobre Plus Ultra y la presunta participación de Zapatero avanza bajo secreto de sumario. Y el accidente de Adamuz, con 47 muertos y un informe de la Guardia Civil que apunta a negligencias sistemáticas en la supervisión de las vías, pone al Ministerio de Transportes directamente en el foco.

Cada sesión judicial es un titular que el Gobierno no puede controlar. Cada revelación es un golpe a la narrativa que el PSOE intenta sostener. Los planes de campaña se rompen cuando el Supremo convoca testigos que hablan de sobres con billetes en la sede del partido gobernante.

El sanchismo lleva meses a la defensiva judicial. Y esa defensiva tiene un coste electoral que las encuestas actuales no reflejan todavía en toda su dimensión, porque los juicios están en pleno desarrollo y sus revelaciones más impactantes pueden estar aún por llegar.

Andalucía: el termómetro real

El laboratorio donde todas estas tendencias se van a medir con votos reales tiene fecha: el 17 de mayo. Y en Andalucía, el cuadro es más complejo de lo que los números nacionales sugieren.

Juanma Moreno llega en el mejor momento de su carrera política. Un 51% de aprobación, una ventaja de más de 30 puntos sobre María Jesús Montero en la preferencia para presidir la Junta, y la capacidad de atraer votos de todos los espacios políticos: un 30,6% de los votantes del PSOE aprueba su gestión, un 35,5% de los de Adelante Andalucía y un 72,1% de los de Vox. Es un presidente que ha demostrado que Andalucía puede gobernarse desde el centroderecha con eficiencia y sin drama.

Montero parte en peor posición que Juan Espadas hace cuatro años, cuando ya perdió. Sin efecto arrastre, con el lastre del Gobierno de Sánchez y con una guerra interna que estalló antes de que arrancara la campaña, como demostró el enfrentamiento en el Parador de Cádiz sobre la composición de las listas.

Pero hay un factor que las encuestas andaluzas no terminan de capturar: Santiago Abascal y la maquinaria de movilización de Vox.

Abascal y el efecto campaña

Los datos sitúan a VOX en torno al 14-15% en Andalucía. Una cifra que, vista en frío, podría interpretarse como declive. Sería un error.

Abascal tiene un historial documentado de remontar en campaña. Vox es un partido que se activa en el calor de la contienda electoral, que moviliza a un electorado que las encuestas capturan mal porque responde a la intensidad del momento y no al estado de ánimo cotidiano. En las europeas, en las generales, en las autonómicas donde nadie los esperaba fuertes, Vox ha sorprendido sistemáticamente al alza cuando ha llegado el día de votar.

Y ahora empieza una campaña feroz. Abascal estará en Andalucía con toda la artillería, con su discurso afilado sobre inmigración, seguridad e identidad nacional, con la energía de quien sabe que el resultado del 17 de mayo puede redefinir su posición en la política nacional. Si en provincias como Almería la distancia entre un escaño más o menos es de cientos de votos, y si Vox tiene la capacidad de movilizar a un electorado que las encuestas subestiman, el resultado final puede diferir significativamente de lo que los sondeos actuales sugieren.

La pregunta no es si VOX puede crecer en campaña. La pregunta es cuánto.

La ultraizquierda absorbida por Sánchez

En el otro extremo del espectro, la izquierda alternativa presenta un cuadro que solo cabe describir como crisis existencial. Sumar y Podemos llevan meses en una guerra de desgaste mutuo que consume energía, recursos y credibilidad. Adelante Andalucía pugna por su propio espacio sin coordinación real con ninguna de las dos formaciones estatales.

El resultado es una izquierda a la izquierda del PSOE que no puede articular una mayoría alternativa, que no puede movilizar a su electorado con un mensaje cohesionado y que, en Andalucía, refuerza indirectamente la posición de Moreno al fragmentar el voto progresista más allá de cualquier umbral de utilidad.

Sánchez, por su parte, ha completado un proceso de radicalización ideológica que lo ha llevado a abrazar sin reservas las tesis de la ultraizquierda más sectaria, perdiendo en el camino la identidad socialdemócrata que le permitía disputar el voto de centro. El resultado es un presidente que ya no compite en el mismo espacio que ganó en 2019, que ha entregado ese centro a Moreno y al PP, y que llega a las elecciones andaluzas sin capacidad de arrastre sobre su propio partido.

Un mapa que puede cambiar en semanas

El bipartidismo resiste. Eso dicen las encuestas de marzo. Pero entre marzo y el 17 de mayo hay varias semanas de campaña intensa, varios juicios en el Supremo con capacidad para producir revelaciones que sacudan el tablero, y una maquinaria de movilización en VOX que históricamente rinde más el día de las elecciones que en los sondeos previos.

Las tendencias existen. Pero todavía es prematuro hablar de destino.

El verdadero termómetro de la política española en 2026 no está en las encuestas de intención de voto. Está en las urnas andaluzas del 17 de mayo.

Y en los pasillos del Tribunal Supremo, donde cada sesión puede cambiar el guion que los partidos tienen preparado.

En política, como en los partidos de tenis, el marcador solo cuenta cuando termina el último set.