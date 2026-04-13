Barómetro Electoral: Se consolida la mayoría absoluta de PP y VOX y la ultraizquierda se concentra en el PSOE

La tendencia se mantiene.

Hoy es lunes de encuestas. Dos escenarios distintos, uno regional y otro nacional, pero con una conclusión que se repite: la derecha suma mayoría absoluta, la izquierda no crece y VOX mantiene un suelo electoral que nadie puede subestimar.

El próximo ‘laboratorio’ es Andalucía el 17 de mayo. El termómetro real será las elecciones generales, que muchos especulan que podrían ser con las municipales en (23) mayo de 2027 en un superdomingo, o como muy tarde en el otoño de ese año.

Un océano en política.

Tiempo más que suficiente para que el tablero cambie varias veces.

Y también tiempo suficiente para que lo que está aflorando en el Tribunal Supremo llegue a su conclusión más explosiva justo cuando Sánchez más necesitaría que no llegara.

El barómetro nacional: PP y VOX con la llave del poder

El sondeo de NC Report para La Razón dibuja un mapa nacional que el PSOE no puede leer con satisfacción por mucho que intenten doblar la realidad.

El PP de Alberto Núñez Feijóo podría obtener entre 140 y 142 diputados. VOX lograría entre 62 y 64 escaños. La suma supera los 202 necesarios para la mayoría absoluta con holgura suficiente para gobernar.

El PSOE alcanza el 26,9% de intención de voto y entre 107 y 109 escaños. Una caída de casi cinco puntos y entre 12 y 14 diputados respecto al 23-J. Sánchez consigue aglutinar el voto útil de la izquierda fragmentada, lo que explica que Sumar y los restos de Podemos no aparezcan en el mapa como fuerzas relevantes, pero ese voto útil no es expansión. Es supervivencia. Los socialistas concentran porque no pueden crecer.

La abstención es la otra gran asimetría.

Se estima que alcanzará el 35% entre votantes de izquierdas frente al 28% previsto entre los de derechas. Cuando la izquierda se desmoviliza y la derecha no, los resultados se amplifican.

Andalucía: el ensayo general del 17 de mayo

Juanma Moreno entra en precampaña con viento favorable pero sin darse por ganador. La encuesta de Sigma Dos para El Mundo le da entre 55 y 57 escaños, casi los mismos que obtuvo en 2022 cuando logró la mayoría absoluta con 58. El PSOE se hunde por debajo de los 30 diputados. VOX parece estancado en torno a los 16.

El margen que separa la mayoría absoluta del bloqueo es, según el propio Moreno, de unos 15.000 votos sobre un millón y medio. «Va a estar muy ajustado», repite en cada entrevista.

No es retórica.

Es una descripción matemática de lo que ocurre en los últimos escaños de las provincias clave.

«Elegid entre estabilidad o caer en el lío», resume Moreno su campaña en una frase. El lío tiene nombre y apellidos: seis meses de bloqueo en Extremadura donde la Asamblea se disolvió sin acuerdo, y situaciones similares en Aragón y Castilla y León donde las negociaciones entre PP y VOX siguen enquistadas. Moreno no quiere ese escenario en Andalucía y lo dice alto y claro.

Montero y el peso de la herencia

María Jesús Montero llega con el lastre de todo lo que el PSOE arrastra: Pedro Sánchez y la corrupción que le rodea. Los ERE, la trama Ábalos que se ventila en el Supremo mientras ella hace campaña, la imagen de ministra de Hacienda que en Andalucía se asocia con presión fiscal y la financiación autonómica pendiente de dar más beneficios a Cataluña en detrimento del resto para que el marido de Begoña permanezca en la Moncloa.

Su estrategia se centra en las listas de espera sanitarias, el argumento más sólido disponible para atacar al ejecutivo autonómico. Ha propuesto un debate cara a cara con Moreno, que prefiere un formato más amplio para evitar el duelo bipartidista que le daría visibilidad al PSOE.

Que Montero parta de una posición peor que la de Juan Espadas en 2022, cuando ya perdió, dice todo sobre las perspectivas del socialismo andaluz en este ciclo.

El líder popular la llama la «gran recaudadora» y sostiene que no tiene ninguna opción real de gobernar.

La gran incógnita: Abascal y el efecto campaña

Y aquí está el elemento que los sondeos capturan peor y que puede ser determinante el 17 de mayo.

VOX aparece estancado en los 16 escaños en Andalucía y con síntomas de haber tocado techo a nivel nacional según los barómetros. Pero VOX tiene un historial demostrado de rendir mejor en las urnas que en las encuestas previas. Santiago Abascal ha anunciado una campaña «pueblo a pueblo», con presencia directa en todas las provincias y un discurso que conecta con un electorado que los sondeos telefónicos tienden a capturar mal.

El desgaste por los bloqueos en Extremadura y Aragón puede jugar en su contra, aunque desde Bambú culpan a los populares por la falta de acuerdo.

Tres de cada diez votantes de VOX en 2022 podrían transferir su apoyo al PP, según algunos análisis. Pero el 65% de fidelidad que mantiene significa que hay un núcleo duro que no se mueve.

La inmigración: el combustible que aún no ha prendido del todo

Y luego está el factor que los análisis electorales mencionan pero raramente cuantifican con honestidad: la inmigración ilegal.

Es el tema que más claramente juega a favor de VOX en el ciclo electoral que se avecina.

Los datos de llegadas irregulares en Canarias y en el Mediterráneo siguen siendo elevados. La gestión del Gobierno de Sánchez en materia migratoria ha sido consistentemente criticada, incluyendo la regularización masiva de irregulares que algunos analistas ven como ingeniería electoral. Y el debate sobre seguridad, integración y límites de la capacidad de acogida está cada vez más presente en la conversación pública.

VOX es el único partido que habla de esto sin eufemismos. Eso le da una posición de exclusividad en ese espacio del debate que los demás partidos, por distintas razones, no quieren ocupar. Cuando ese tema sube en la agenda, el apoyo a los de Abascal sube. Y en los meses que quedan hasta las generales, hay pocas razones para pensar que el tema va a desaparecer de la agenda. Más bien al contrario.

El barómetro de NC Report señala que la cuestión migratoria «podría impulsar a VOX en los próximos meses, aliviando su estancamiento actual». Es una descripción cautelosa de algo que tiene una lógica más contundente: si hay un tema que moviliza al electorado de VOX más que cualquier otro, es este.

Mayo u otoño de 2027: un océano por recorrer

Todo esto se medirá en las urnas, previsiblemente en mayo de 2027 en un superdomingo electoral junto a las municipales, o en el otoño de ese año si Sánchez decide agotar la legislatura hasta el límite.

Un océano en política. Dieciocho meses en los que pueden ocurrir cosas que hoy nadie anticipa.

El primer juicio del caso Ábalos llegará a sentencia en ese período, previsiblemente condenatoria, justo cuando la campaña esté en marcha o a punto de arrancar. Los datos de inmigración seguirán llegando. La vivienda seguirá siendo el gran problema a resolver. Sánchez seguirá sosteniéndose en una aritmética parlamentaria que depende de socios cuyas exigencias tienen costes visibles.

Y Andalucía el 17 de mayo será el primer test real. Si Moreno logra la mayoría absoluta, la estrategia del PP queda validada. Si VOX sorprende al alza a pesar de los sondeos adversos, el argumento de que los medios convencionales subestiman sistemáticamente su apoyo real recibirá una confirmación empírica difícil de ignorar. Y si el PSOE registra el peor resultado de su historia en Andalucía mientras se juzga en el Supremo la corrupción del sanchismo, la señal que llegará a Madrid será inequívoca.

Dieciocho meses es mucho tiempo. Pero la dirección del viento ya está bastante clara.