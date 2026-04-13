¡El regreso de los jetas! Una nueva flotilla de charos y vividores parte rumbo a Gaza

Una vez más, asistimos al enésimo episodio de ese ya conocido teatro político disfrazado de solidaridad internacional.

Una nueva flotilla, cargada no solo de víveres sino también de consignas ideológicas, parte rumbo a Gaza con el habitual elenco de activistas profesionales, influencers de pancarta y opinadores de salón.

La fórmula se repite igual: se organiza una expedición con tintes épicos, se lanza un mensaje y se ignora deliberadamente la complejidad del conflicto.

Mientras tanto, muchos de los participantes viven cómodamente en sociedades libres, con acceso a derechos, recursos y oportunidades que ni de lejos existen en los territorios que dicen defender.

Desde una perspectiva crítica, este tipo de acciones prioriza la visibilidad y el relato político por encima de la eficacia. Existen canales humanitarios más directos y coordinados que no implican este tipo de exposiciones públicas ni tensiones diplomáticas.

Con la presencia de Colau y Belarra

Sin embargo, aunque algunos barcos zarparon desde el Port Vell, la expedición no pudo iniciar realmente su travesía hacia aguas internacionales. El mal tiempo obligó a aplazar el viaje durante al menos unos días, quedando los barcos en puertos cercanos a la espera de mejores condiciones.

La salida estuvo acompañada por actos públicos y una despedida con presencia de simpatizantes en el puerto, en un ambiente reivindicativo. Además, participan organizaciones como Open Arms y Greenpeace.

El acto contó con dos rostros ya vistos anteriormente, Ione Belarra y Ada Colau.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido que cese «de una vez por todas la complicidad» de los gobiernos europeos con Israel. Críticas también de la que fuera alcaldesa de Barcelona, quien ha asegurado que la Global Sumud Flotilla es «más necesaria todavía» ante la política que tacha de “criminal” y “genocida” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.