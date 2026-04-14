El Gobierno Sánchez aprueba este martes la regularización masiva de medio millón de ilegales, sin calibrar sus letales consecuencias

El Gobierno Sánchez aprobará este martes, 14 de abril de 2026, mediante real decreto y sin pasar por el Congreso, la regularización masiva de hasta 500.000 inmigrantes ilegales.

Para obtener los papeles basta con acreditar cinco meses de estancia en España con cualquier documentación y firmar una declaración de que no se tienen antecedentes penales.

Una declaración. Sin verificación. Sin certificados auténticos. Sin ningún mecanismo real de comprobación.

El propio Consejo de Estado, el órgano consultivo más importante del ordenamiento jurídico español, lo dijo con una claridad que no necesita traducción: el borrador presenta «graves carencias» y el sistema de declaración responsable puede convertirse en un coladero. Sus advertencias cayeron en saco roto.

El Gobierno aprobó el decreto de todas formas.

Un coladero para delincuentes

El núcleo del problema es técnico antes que ideológico. Los antecedentes penales en España son condenas firmes e inapelables, lo que en nuestro sistema judicial puede tardar entre dos y cinco años o más por la cadena de recursos. Los antecedentes policiales reflejan detenciones e investigaciones sin sentencia previa. Y la declaración responsable que exige este decreto pasa por alto ambos tipos, confiando únicamente en la buena fe de quien la firma.

En un proceso que afecta a cientos de miles de personas procedentes de países con los que España no tiene acuerdos de intercambio de información policial, verificar esa declaración es prácticamente imposible. No en tres meses. No en seis. Probablemente nunca.

Las mafias que operan en las rutas migratorias lo saben. Los delincuentes con antecedentes en sus países de origen lo saben. Y el Gobierno también lo sabe, aunque prefiera no decirlo en las ruedas de prensa.

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará próximamente a un ciudadano maliense y a uno marfileño por intentar prostituir a dos menores. Es un caso entre muchos que ilustran los riesgos reales de regularizar masivamente sin las garantías mínimas. No todos los inmigrantes irregulares son delincuentes, ni mucho menos. Pero regularizar sin filtros reales es garantizar que algunos sí lo son.

La Policía Nacional maneja estimaciones que triplican las cifras oficiales del Gobierno: no 500.000 beneficiarios, sino hasta 1.250.000. Si esa estimación es correcta, el decreto es tres veces mayor de lo que el Ejecutivo reconoce públicamente.

El efecto llamada que el Gobierno niega

Desde 2017, el número de personas en situación irregular en España ha aumentado un 700%, hasta alcanzar casi los 840.000 según las estimaciones oficiales. No es una cifra estable. Es una curva que sube.

El efecto llamada no es una teoría de la derecha. Es un mecanismo documentado en todos los estudios serios sobre migraciones: cuando un país anuncia una regularización masiva, las llegadas irregulares aumentan en los meses previos y posteriores porque el incentivo de legalizar la situación actúa como imán para quienes están pensando en emigrar.

Santiago Abascal lo señaló con la contundencia que le caracteriza: esta medida ignora ese efecto y atraerá más llegadas irregulares sin considerar el impacto en los servicios públicos ni en la seguridad. VOX ha anunciado que llevará la regularización al Tribunal Supremo y la califica de «enésimo ataque al pueblo español».

Más allá del tono, el argumento técnico es sólido. Si el decreto se convierte en señal de que España regulariza a quien llega y espera cinco meses, la presión migratoria sobre nuestras fronteras no va a disminuir. Va a aumentar.

La presión insufrible sobre los servicios públicos

Y aquí está el impacto que las ruedas de prensa del Ministerio de Inclusión no mencionan: medio millón de nuevas personas con permiso de residencia son medio millón de nuevos usuarios del sistema sanitario, del sistema educativo, de las listas de espera de vivienda social, de las oficinas de empleo y de la Seguridad Social.

Los hospitales de las grandes ciudades, especialmente en Madrid, Barcelona, Valencia y las zonas costeras con mayor concentración de población irregular, llevan años reportando una presión que los gestores públicos describen en privado con palabras mucho más crudas que las que usan en los comunicados oficiales.

Las oficinas de extranjería están ya saturadas. Los plazos de resolución de expedientes se miden en meses, a veces en años. Añadir de golpe hasta medio millón de solicitudes entre abril y junio, con resolución prometida en tres meses, es una promesa que el sistema no tiene ninguna capacidad de cumplir.

La Seguridad Social, que financia sus prestaciones con las cotizaciones de los trabajadores, incorporará a cientos de miles de personas que en muchos casos accederán a empleos en la economía informal o en sectores de baja cotización. El equilibrio del sistema, que ya tiene tensiones estructurales por el envejecimiento de la población, no mejora con esta operación.

El Consejo de Estado pidió «máxima prioridad» para establecer mecanismos de verificación antes de lanzar el proceso. El Gobierno no lo escuchó.

Contra la corriente europea y contra el sentido común

Lo que hace este decreto especialmente llamativo es el momento en que se produce. Europa entera está yendo en dirección contraria.

Alemania ha endurecido sus controles fronterizos y ha acelerado las deportaciones. Francia aprobó una ley de inmigración más restrictiva que generó debates internos pero que reflejaba la presión de una opinión pública mayoritariamente favorable al control. Italia con Meloni, Países Bajos con Wilders, Suecia con su gobierno de centroderecha apoyado por los demócratas suecos: toda la tendencia europea apunta hacia más control, más filtros, más exigencias de integración y menos puertas abiertas sin condiciones.

España, mientras tanto, aprueba la regularización más ambiciosa de su historia reciente sin debate parlamentario, con filtros que el propio Consejo de Estado considera insuficientes, en un contexto de presión migratoria record y con estimaciones policiales que triplican las cifras del Gobierno.

Desde la vuelta a la democracia, España ha llevado a cabo siete regularizaciones. La más conocida fue la de 2005, bajo Zapatero, que benefició a 576.000 personas. Aquella también generó controversia. Y también produjo efecto llamada. Y también tensionó los servicios públicos.

Sánchez lo sabe. Fue ministro en ese Gobierno. Y lo está repitiendo, veinte años después, con menos garantías y más presión acumulada.

Podemos celebra el decreto. El PP lo llama «cortina de humo». VOX lo lleva al Supremo. Y el sentido común, ese que no necesita ideología para funcionar, pregunta lo mismo que se pregunta cualquier ciudadano que hace cola en urgencias o que busca plaza en el colegio de su hijo: ¿quién va a pagar todo esto? ¿Y quién responde si algo sale mal?

La respuesta, como siempre en este Gobierno infame, es que ya se verá.