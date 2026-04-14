Sánchez nos endiña 1 millón de ilegales y se come los pufos de Begoña

La huida hacia adelante de Pedro Sánchez parece no tener fin. Y su descaro, tampoco.

Y es que el presidente que perdió las últimas elecciones generales y que siguió en el Gobierno comprando los escaños de terroristas, golpistas y comunistas con el dinero de los españoles, ahora quiere seguir en el poder alterando el censo electoral mediante la regularización primero y la nacionalización después de millones de inmigrantes ilegales.

No en vano, desde 2018, Sánchez ha regularizado ya a 1,3 millones de extranjeros, y ahora está llevando a cabo una regularización extraordinaria que podría beneficiar a un total de 1 millón de inmigrantes adicionales. Sin embargo, los diplomáticos españoles advierten que el número real podría alcanzar hasta dos millones de beneficiarios si se considera la reagrupación familiar.

Esta medida, aprobada mediante un real decreto sin pasar por el Congreso de los Diputados, permite que cualquier extranjero que demuestre haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025 y haber permanecido al menos cinco meses en situación ilegal pueda solicitar su regularización. No se requiere un contrato laboral ni condiciones adicionales complicadas. Con presentar documentos como el padrón, informes médicos o certificados de asistencia a servicios sociales es suficiente. Desde el momento en que se presenta la solicitud, los procedimientos de expulsión quedan suspendidos y se otorga una autorización provisional para trabajar legalmente y acceder al sistema sanitario.

La decisión ha suscitado una notable reacción internacional. The New York Times ha señalado que España se aparta del enfoque adoptado por Estados Unidos y varios países europeos, donde el control migratorio se ha convertido en una prioridad política. El Parlamento Europeo ya ha anunciado que discutirá esta regularización masiva, considerando que puede comprometer las fronteras de la Unión Europea.

Las fuerzas del orden han alertado sobre los peligros asociados con esta regularización masiva. Informes elaborados por la Policía Nacional indican que esta medida podría obstaculizar esfuerzos contra delitos como la explotación sexual si no va acompañada por recursos adicionales para las fuerzas del orden público. Seguridad Nacional también había expresado preocupaciones previas sobre cómo la inmigración ilegal podría facilitar «la entrada de terroristas» entre quienes reciban beneficios bajo estas nuevas normativas.

A esto se suma el hecho curioso de que 2,3 millones han solicitado nacionalidad bajo la Ley de Memoria Democrática; un millón ya tiene expedientes abiertos y medio millón ha obtenido ya su nacionalidad. Sin embargo, hay 1,3 millones más esperando cita para presentar documentación pero atrapados en un colapso burocrático asfixiante que les impide iniciar sus trámites debidamente. Esta acumulación simultánea genera serias dudas sobre si el Estado tiene capacidad administrativa suficiente para manejar tantos procedimientos al mismo tiempo.

El procesamiento de Begoña Gómez: cuatro delitos y la sombra de la corrupción

Mientras el Gobierno legaliza a inmigrantes ilegales en cantidades industriales, la mujer de Sánchez se enfrenta a un proceso judicial sin precedentes. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido procesar a Begoña Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos y apropiación indebida. Esta resolución concluye casi dos años de investigación y abre la puerta a un juicio oral que probablemente se celebrará ante un jurado popular.

El magistrado considera que hay suficientes indicios para acusar a Gómez de haber utilizado su posición como cónyuge del presidente para obtener una cátedra en la Universidad Complutense. Peinado sostiene que «no encuentra un caso similar en democracia» y afirma que se tomaron «determinadas decisiones públicas» favorables a su proyecto gracias a un uso particular de su red relacional. En otras palabras, su condición de «esposa de» le sirvió para influir en decisiones administrativas.

Sobre la corrupción empresarial, el juez argumenta que Gómez fue «la instigadora para captar fondos privados» que presuntamente no fueron destinados a la cátedra universitaria pública sino integrados en su patrimonio personal. Las empresas involucradas eran «todas ellas participantes en numerosos procesos licitatorios públicos», sugiriendo así una relación basada en intercambios favorables.

En lo relacionado con la malversación, Peinado identifica a Gómez como «cooperadora necesaria y beneficiaria consciente del desvío» de dinero público. Se le acusa de haber solicitado, aceptado y utilizado regularmente los servicios de Cristina Álvarez, una empleada pagada por Presidencia del Gobierno para tareas ajenas a su función institucional. Álvarez también ha sido procesada junto con el empresario Juan Carlos Barrabés.

El procesamiento plantea un futuro incierto. Peinado solicita que el juicio sea ante un jurado popular; no obstante, la Audiencia Provincial ya rechazó esta opción previamente. Las partes tienen cinco días para presentar sus escritos acusatorios. Si es condenada por todos los delitos imputados, Gómez podría enfrentarse a una pena máxima cercana a los 15 años tras las rejas.

Alfonso Rojo aborda estos y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este martes, 14 de abril, con el periodista Josué Cárdenas.