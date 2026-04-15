Tribunal Supremo: ahora es el turno de Pardo de Vera, la cooperadora necesaria y cómplice clave en las andanzas de Koldo

El juicio por la trama relacionada con las mascarillas avanza en el Tribunal Supremo, y hoy es el turno de Isabel Pardo de Vera, quien fue presidenta de Adif.

Esta ingeniera de Caminos, que lideró la entidad ferroviaria durante la crisis sanitaria, fue responsable de firmar contratos millonarios para adquirir material sanitario a empresas vinculadas a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. Su declaración, programada para hoy, podría arrojar luz sobre si actuó como una simple ejecutora o si fue una figura central en un entramado lleno de favores y enchufes.

La historia se remonta a 2020, cuando la necesidad urgente de mascarillas dio lugar a contratos públicos poco claros.

Bajo la dirección de Pardo de Vera, Adif adjudicó adquisiciones a compañías relacionadas con la trama que destapó la UCO. En este contexto, Koldo García no dudó en contactar directamente con ella para colocar a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en empresas públicas como Ineco y Tragsatec. Un exdirectivo de Adif, Ignacio Zaldívar, confirmó que recibió un aviso por parte de Pardo de Vera: el ministro había llamado porque «molestaban» a Jésica. «Era un caso especial por su conexión con el ministro», reconoció Zaldívar, quien solía etiquetar sus notas internas con «presidencia» para referirse a ella.

Las inexplicables protecciones hacia Jésica Rodríguez

Jésica Rodríguez percibió cerca de 44.000 euros por parte de Tragsatec e Ineco, sin apenas presentarse en la oficina. Un controlador financiero de Tragsa detectó su absentismo: ni fichaba ni llenaba partes horarios. Tras tres reclamaciones sin respuesta, su gerente le lanzó: «¿Te acuerdas de esto? Era la novia de Ábalos«. Desde las oficinas de Adif, se presionó para dejarla tranquila, incluso llamándola «sobrina del ministro». En Ineco, su supervisora argumentó que era Adif quien controlaba su trabajo; sin embargo, Rodríguez admitió ante el Supremo que no había realizado ninguna labor y que todo lo sabía Ábalos.

Por su parte, Michaux Miranda, exdirector general de Gestión de Personas en Adif, corroboró que fue ella quien le proporcionó los datos sobre la empresa involucrada en el asunto de las mascarillas. Otro testigo, Claudio Rivas, relacionado con la empresa Villafuel y socio de Víctor Aldama, testificará hoy sobre pagos sospechosos, incluyendo un posible chalet en Cádiz destinado a Ábalos. Aunque Patricia Uriz, exesposa de Koldo, niega haber obtenido beneficios indebidos, mensajes intervenidos hacen referencia a «chistorras», «lechugas» y «soles», códigos para billetes de 100, 200 y 500 euros según revela la investigación realizada por la UCO.

Delitos imputados y el ‘enchufe’ estrella

La fiscalía considera a Pardo de Vera una verdadera colaboradora necesaria: facilitó contratos irregulares y defendió colocaciones indebidas. Se le acusa tanto de malversación por autorizar compras defectuosas como también por prevaricación al permitir enchufes. Comunicaciones entre ella y Koldo evidencian un intercambio claro: ‘tú me das, yo te coloco’. Un audio filtrado deja entrever lo descarado del asunto: un alto cargo reconoce que si «te llama un ministro…», simplemente se hace la vista gorda.

En esta sesión del Supremo, se espera que el testimonio de Pardo genere gran expectación. ¿Podrá explicar por qué Adif contrataba sin control alguno? Los fiscales y la acusación popular del PP están listos para desmontar su versión. Mientras tanto, Ábalos, Koldo y Aldama observan desde el banquillo.

Para ilustrar las irregularidades cometidas, aquí están los pagos recibidos por Jésica:

Empresa Importe cobrado (€) Período Trabajo real Tragsatec 9.500 2020-2021 Ninguno Ineco 34.477,86 2019-2021 Ninguno Total 43.977,86 – –

Según comunicaciones recuperadas, Koldo se dirigió a Pardo de Vera para gestionar el enchufe para Jésica .

se dirigió a para gestionar el enchufe para . Un comentario revelador en los mensajes dice: «Te he visto con el pantalón… estás buenísima», lo que pone en evidencia el tono ligero detrás de tratos que involucraban miles de euros públicos.

Desde Tragsa se registró una clara «presión desde Adif» para evitar supervisar a Rodríguez.

La figura de Pardo de Vera ya fue imputada anteriormente en la Audiencia Nacional por estos mismos enchufes. Este juicio está sacando a relucir cómo la pandemia sirvió como excusa para conceder favores sin restricciones. Curiosamente, Jésica pasó sin problemas entre Ineco y Tragsatec como parte natural del proceso laboral; todo esto sin currículum ni supervisión adecuada. Además, otro dato relevante es que Claudia Montes, otra persona cercana a Ábalos, defendió su puesto en Logirail alegando no ser una “enchufada”. Ahora es el Supremo quien decidirá si estos hilos sueltos forman parte de una red más amplia.