Los 19 acuerdos de Sánchez en Pekín transforman a España en el ‘satélite’ de China en Europa

Pedro Sánchez ha concretado en Pekín un conjunto de 19 acuerdos con China que, según asegura el Gobierno, tienen como objetivo equilibrar la relación bilateral.

Sin embargo, algunos críticos advierten que este movimiento convierte a España en la punta de lanza china en Europa.

Este viaje se ha presentado como un intento de corregir un comercio que muestra un notable desequilibrio, con un intercambio superior a los 60.000 millones de euros que favorece a China. Los acuerdos abarcan aspectos diplomáticos, económicos y culturales. Desde Moncloa se resalta el Mecanismo de Diálogo Estratégico Diplomático, que involucra a los ministros José Manuel Albares y Wang Yi, y que regulará cumbres y abordará temas globales, desde la seguridad hasta las relaciones con la UE.

No obstante, los detalles específicos siguen siendo poco claros. Ni el BOE ni la página oficial ofrecen información exhaustiva sobre todos los pactos. Solo se han hecho públicos tres memorandos económicos: uno relacionado con cadenas de suministro, otro enfocado en inversión sostenible y descarbonización, y un tercero para promover exportaciones españolas bajo el lema «Compartir el Gran Mercado. Exportar a China». En el sector agroalimentario, se han establecido protocolos para productos como el pistacho, el higo seco, el porcino y proteínas animales utilizadas como fertilizantes, además de indicaciones geográficas.

Áreas clave de los pactos

Los acuerdos abarcan diversas áreas:

Diplomacia y política : Se eleva la Asociación Estratégica Integral firmada anteriormente por José Luis Rodríguez Zapatero . Sánchez menciona la necesidad de «reformar el orden internacional» junto a Pekín , aunque desde Bruselas se considera a China como un «rival sistémico».

: Se eleva la Asociación Estratégica Integral firmada anteriormente por . Sánchez menciona la necesidad de «reformar el orden internacional» junto a , aunque desde se considera a como un «rival sistémico». Economía y comercio : Se priorizan inversiones que aporten alto valor añadido, promoviendo la transferencia tecnológica y generando empleo local. Durante su visita, Sánchez se reunió con el fundador de Xiaomi , Lei Jun , así como con líderes de empresas como DataCanvas (IA), EHang (aeronáutica) y Tianqi Lithium (litio).

: Se priorizan inversiones que aporten alto valor añadido, promoviendo la transferencia tecnológica y generando empleo local. Durante su visita, Sánchez se reunió con el fundador de , , así como con líderes de empresas como (IA), (aeronáutica) y (litio). Ciencia y cultura : Se plantean campus universitarios conjuntos y proyectos colaborativos entre el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Nacional de China , además de cooperación en ámbitos como transporte sostenible, gestión forestal y biodiversidad.

: Se plantean campus universitarios conjuntos y proyectos colaborativos entre el y el , además de cooperación en ámbitos como transporte sostenible, gestión forestal y biodiversidad. Educación y más: Se prevén intercambios en deportes y turismo, incluyendo dos nuevos Institutos Cervantes en China, así como siete Institutos Confucio en territorio español.

El Gobierno presenta estos acuerdos como una muestra de pragmatismo ante un mundo cada vez más inestable. En este sentido, Sánchez ha solicitado a Xi Jinping su mediación en conflictos internacionales como los de Ucrania, Gaza o Líbano. Las exportaciones españolas hacia China aumentaron un 7% en 2025; sin embargo, es importante señalar que este país representa el 74% del déficit comercial español.

Críticas por alineación con Pekín

Las voces críticas no tardaron en manifestarse. Un análisis publicado por ‘El Debate’ señala los peligros que entrañan estos pactos al alinear a España con los intereses chinos. La frase utilizada por Sánchez sobre estar del «lado correcto de la historia» evoca una narrativa propia del autoritarismo de Xi, quien justifica su expansión mientras persigue a los uigures, limita las libertades en Hong Kong, y lanza amenazas hacia Taiwán.

Además, hay quienes argumentan que España carece de una mayoría estable o presupuestos sólidos. Esto podría alejarla aún más de sus aliados tradicionales tanto atlánticos como europeos. Críticos advierten que esta situación podría convertir al país en un «satélite chino», poniendo las prioridades económicas del gigante asiático por encima de su soberanía y valores democráticos. Por si fuera poco, durante su cuarta visita en cuatro años, Xi ha elevado a Sánchez al estatus de «interlocutor clave» ante la UE.

Empresarios también expresan su preocupación por la creciente brecha: este «diálogo estratégico» podría acentuar desequilibrios debido al control chino sobre su propio mercado. Mientras tanto, tanto la UE como Estados Unidos endurecen sus posturas frente al dumping relacionado con vehículos eléctricos y materias raras.

Este paquete coloca a Madrid como un puente para las ambiciones chinas en Europa: estabilidad política e acceso al mercado a cambio de inversiones significativas. Sin embargo, ante la falta de transparencia surge la inquietud sobre si este enfoque realmente generará valor o acabará creando dependencia. Con esto, Pekín parece encontrar una comparsa entusiasta dentro del mundo occidental, mientras que España arriesga su posición en el tablero global.

Así se redefine la política exterior: ¿será esto una diplomacia equilibrada o una entrega estratégica?