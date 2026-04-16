Los familiares y supervivientes del trágico accidente ferroviario de Adamuz han llevado su dolor hasta el Congreso de los Diputados. Este miércoles, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz colocó 47 sillas vacías frente a la Cámara Baja, un homenaje simbólico a los fallecidos en el descarrilamiento ocurrido el 18 de enero de 2026, que dejó 46 muertos en Córdoba y uno más en Gelida. Con gritos de «¡Cárcel para Puente!» y pancartas reclamando justicia, expresaron su frustración ante la falta de respuestas y la impunidad que rodea esta tragedia.

El presidente de la asociación, Mario Samper, leyó un manifiesto que fue registrado en el Congreso. Criticó la «nocturnidad» con la que se ha manejado la situación y la falta de avances concretos. Por su parte, María Fernanda Tobaruela, madre de uno de los tripulantes fallecidos, compartió su indignación: «No nos han dicho nada, solo propaganda». Las familias se oponen al relato oficial sobre una gestión impecable, hablando en cambio de confusión, descoordinación y esperas excesivas en los hospitales.

La protesta refleja la profunda indignación de las familias, quienes han rechazado ceremonias oficiales como el funeral de Estado celebrado en Huelva. Un tío de un cardiólogo fallecido comentó: «La gestión ha sido muy deficiente desde el primer momento. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros». Además, han denunciado ante los tribunales deficiencias en el servicio del 112 andaluz y del 061, donde hubo largas esperas para identificar cuerpos y una hora sin comunicación tras el accidente.

Antecedentes de una tragedia evitable

El descarrilamiento tuvo lugar en la línea de alta velocidad cerca de Adamuz, Córdoba. Un tren Iryo se salió de las vías debido a una vía mal soldada, colisionando frontalmente con otro convoy. Las causas son múltiples: desgaste de los raíles, falta de revisiones electrónicas durante dos años por no renovar contratos y posibles recortes en mantenimiento. El sindicato SEMAF había alertado en agosto de 2025 sobre vibraciones y baches que fueron ignorados por Adif.

La oposición señala al Gobierno Sánchez como responsable. Santiago Abascal, líder de Vox, lamentó que el dinero destinado a las vías se malgastara en «putas y sobrinas de nadie», haciendo referencia al caso Koldo y al exministro Ábalos, mencionando a Koldo García, quien fue colocado en el Consejo de Renfe. «45 españoles son víctimas de corrupción y mafia», afirmó durante un acto en Huesca. En las víctimas de Adamuz exigen justicia ante el Congreso con 47 sillas vacías, se detalla cómo estos escándalos son percibidos por las familias como parte del deterioro del sistema ferroviario.

Aunque Pedro Sánchez asumió «todas las responsabilidades» desde Bruselas prometiendo transparencia y empatía, no ha contactado directamente con las víctimas ni asistió a actos conmemorativos importantes. Por otro lado, el ministro de Transportes, Óscar Puente, está bajo un intenso escrutinio: un informe elaborado por la Guardia Civil contradijo sus afirmaciones iniciales, mientras las víctimas han denunciado una «retirada de pruebas» como raíles y otros materiales relevantes.

Consecuencias políticas y sociales

La manifestación ha unido a las víctimas que demandan dimisiones inmediatas. Samper señala directamente a Puente: «Debería dimitir; es quien tiene la máxima responsabilidad». Las críticas hacia el Gobierno se centran también en su tendencia a priorizar agendas internacionales sobre crisis internas. De hecho, Adif redujo la velocidad entre Madrid y Barcelona de 300 a 160 km/h sin ofrecer explicaciones claras, lo que ha generado aún más desconfianza entre los afectados.

Las familias temen que «pueda volver a ocurrir cualquier día». Han presentado denuncias judiciales por negligencia y solicitan una unidad política para mejorar los protocolos existentes. La indignación va más allá: han boicoteado funerales y organizado manifestaciones con esas emblemáticas 47 sillas vacías, símbolo potente del luto.

Datos curiosos: el accidente dejó un total trágico de 46 fallecidos en Adamuz más uno más en Gelida, sumando así 47 sillas vacías como homenaje. Notablemente, Koldo percibía un salario anual de 100.000 euros en Renfe a pesar de su perfil cuestionado. Las advertencias del sindicato SEMAF datan meses atrás e incluían vibraciones detectadas en tramos críticos. Un superviviente relató haber esperado 75 minutos sin ayuda mientras luchaba por orientarse en la oscura noche cordobesa.

En palabras recogidas por El Debate, se escucharon gritos directos contra Puente junto a demandas urgentes por mayor transparencia respecto a la retirada de escombros. Las víctimas insisten: detrás de cada dato hay vidas truncadas.