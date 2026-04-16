Pardo de Vera revela en el Supremo el acceso libre de Aldama y Koldo al despacho de Ábalos

Isabel Pardo de Vera, quien fue presidenta de Adif, ha compartido esta semana en el Tribunal Supremo información que da una visión peculiar del entorno del exministro José Luis Ábalos. Durante la sexta jornada del juicio relacionado con la trama de las mascarillas, afirmó que Koldo García y Víctor de Aldama accedían al despacho ministerial como si fuese parte de su hogar. Pardo de Vera reconoció haber recibido el currículum de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y haberlo enviado a la presidenta de Ineco, aunque subrayó que no tuvo influencia en su contratación ni en su renovación al percibir un claro conflicto de interés.

La declaración de Pardo de Vera se produce en un momento crítico del proceso judicial contra Ábalos, Koldo y Aldama, con la Fiscalía Anticorrupción reclamando hasta 24 años para el exministro por irregularidades en contratos relacionados con mascarillas y enchufes indebidos. La ingeniera gallega, bajo investigación en la Audiencia Nacional por delitos como malversación o tráfico de influencias, se ha desmarcado con firmeza. Asegura no haber intervenido en la adquisición de cinco millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, y afirma que nunca recibió órdenes directas sobre Jésica por parte de Ábalos. Cuando se enteró del vínculo sentimental entre ambos, decidió llamar al ministro: «No puede continuar», le dijo, a lo que él respondió con un escueto «lo que tú hagas, bien hecho estará».

En su testimonio, Pardo de Vera describe un despacho ministerial convertido en una oficina abierta. Tanto Aldama como Koldo entraban sin previo aviso, lo que causaba confusión entre los bedeles y otros empleados. «Me preocupaba no entender su función allí», ha comentado, tratando así de desvincularse de cualquier charla con el comisionista vinculado a obras públicas. Sobre el caso de Jésica, enfatiza: «Enviar un currículum no significa nada». La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil sostiene que Koldo utilizó su cercanía con Ábalos para facilitarle un puesto, instando: «Llamad a la chica» o «si no, Jose me corta los huevos». La joven recibió casi 44.000 euros en sus dos años y medio en Ineco y Tragsatec, sin haber pisado la oficina; conocida entre sus compañeros como «la sobrina del ministro».

El enchufe que no cuajó

Pardo de Vera rechaza cualquier trato preferencial y subraya su rol como una especie de cooperadora necesaria, al menos según su relato. Pasó el currículum porque así se lo solicitó Koldo, pero sin tener poder para contratar. Al enterarse del lío amoroso, detuvo cualquier continuidad. Testigos dentro de Ineco, como Amparo Monterrey o Mª Dolores Tapia, confirman que no existieron quejas formales sobre su inasistencia; los partes horarios siempre reflejaban «trabajos administrativos para Joseba García» (hermano de Koldo) sin aparentes incidentes. La propia Jésica declaró haber entregado el currículum a Ábalos, quien estaba al tanto de su falta laboral y dependía completamente del paradero e instrucciones que nunca llegaron desde los García.

La investigación realizada por la UCO apunta a que efectivamente, Pardo de Vera proporcionó información clave para ciertas irregularidades, actuando bajo las órdenes del círculo cercano a Ábalos. Ella lo niega rotundamente y se distancia también del segundo contrato en Tragsatec. Según afirma, el exministro estaba informado sobre todo lo sucedido; incluso, según testimonios, Jésica consultaba con él aunque desconfiara «lo justo» acerca de las intenciones de Koldo. El juicio está sacando a la luz un manual sobre enchufes: mientras tanto, la carrera profesional de Jésica avanzaba sin mayor esfuerzo.

Antecedentes de una trama enredada

El origen del caso se remonta a los tiempos difíciles durante la pandemia, cuando se otorgaron contratos millonarios para mascarillas mediante procedimientos poco claros. Se sospecha que tanto Koldo, asesor cercano a Ábalos, como el empresario Aldama habrían obtenido comisiones sustanciales. La unidad investigadora sigue los pasos para determinar cómo utilizaron esa influencia ministerial para manipular licitaciones y colocaciones laborales dentro del sector. En este contexto, Pardo de Vera aparece como una pieza más dentro del entramado; sin embargo, ella se desvincula alegando falta total de presión y dibuja un retrato donde Ábalos parece ausente durante llamadas cruciales.

Las posibles consecuencias son serias: si el Supremo determina que es considerada cooperadora necesaria, Pardo podría enfrentarse a acusaciones por prevaricación o cohecho. Para Ábalos, la presión moral aumenta conforme avanzan las audiencias; los fiscales le acusan directamente por hacer contrataciones «arbitrarias». Este proceso judicial pone al descubierto dinámicas complejas dentro del Ministerio de Transportes, donde los currículos volaban y los despachos se asemejaban más a pasillos transitados.

44.000 euros: cantidad percibida por Jésica sin trabajar.

cantidad percibida por Jésica sin trabajar. Dos años y medio: tiempo total durante el cual mantuvo contratos fantasmas.

tiempo total durante el cual mantuvo contratos fantasmas. Cinco millones: cifra correspondiente al contrato bajo investigación.

Curiosidades salpican este relato: Jésica apareció en el Supremo con peluca y gafas oscuras mientras negaba conocer a Aldama pese a lo contrario afirmado por varios testigos. Por su parte, Pardo de Vera —originaria lucense— se enteró finalmente del romance siendo «la última persona en el Ministerio» en saberlo. Y Koldo temía perder algo más que su puesto si no lograban colocarla. Detalles curiosos que añaden humanidad —y algo cómico— a una historia llena de tensión política.Enlace a la declaración completa de Pardo de Vera en Esdiario