Aldama proporcionó a Koldo el número de teléfono personal para la venta de mascarillas: «Llamad al puto presidente de RD»

Julio de 2020. El mundo está parado por la pandemia. Y Víctor de Aldama le manda un WhatsApp a Koldo García con el número de teléfono personal del recién elegido presidente de República Dominicana.

«Luis [Abinader] presidente RD es el suyo directo».

No es un mensaje de un empresario buscando contactos. Es el mensaje de alguien que se mueve al máximo nivel, con total impunidad, convencido de que tiene a su disposición la agenda y la influencia del Ministerio de Fomento del Gobierno de España para hacer negocios donde le parezca oportuno. Y que nadie le va a preguntar nada.

Tenía razón. Nadie le preguntó nada. Durante años.

El modelo que funcionó en España y querían exportar

La trama llevaba meses generando millones dentro de España. La empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, había suministrado ocho millones de mascarillas a Puertos del Estado y cinco millones a Adif por un total de 36 millones de euros. Contratos de emergencia adjudicados sin licitación, con Koldo actuando como palanca desde el gabinete de Ábalos y Aldama cobrando sus comisiones con la puntualidad de quien sabe que el negocio está blindado.

El siguiente paso lógico era exportar ese modelo. Y República Dominicana, acabada de estrenar un nuevo presidente, era una oportunidad.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha documentado la secuencia con la meticulosidad de quien lleva meses reconstruyendo una red que operaba con la tranquilidad de quien se sabe protegido. El 8 de julio de 2020, tres días después de las elecciones dominicanas que llevaron a Luis Abinader al poder, Aldama envía el contacto privado del presidente a Koldo y pide coordinación:

«Cuando el jefe vaya a llamar necesito saberlo con una hora más o menos por favor».

Koldo, algo reticente, propone hacer una llamada a tres para conectarlo con el ministro. Aldama no tiene paciencia para esas delicadezas:

«Llamad al puto presidente de RD que tenéis allí a una persona que sin conoceros de nada ha dado todo y más. Necesito el avión».

El tono lo dice todo. No es el de un empresario pidiendo un favor. Es el de alguien que cobra 10.000 euros mensuales en efectivo de Aldama desde 2019, que sabe que el ministro está al otro lado del teléfono y que entiende que su función es precisamente esa: abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas.

El gancho: «somos proveedores del Gobierno de España»

Meses después de ese WhatsApp, un socio de Aldama llamado Ignacio Díaz contactó directamente con el presidente dominicano. Se presentó con una tarjeta de visita que no dejaba lugar a dudas sobre de dónde venía su credencial:

«Me facilitó su contacto Koldo García, asesor del ministro de Fomento de España, el Sr. Ábalos».

Y añadió: «Somos el laboratorio que está dando servicio tanto al ministerio como al Gobierno de España».

Era el sello de garantía. El pedigrí español como herramienta de persuasión. Un empresario de una red de comisiones ilegales presentándose ante el presidente de una república caribeña como proveedor del Gobierno de España, avalado por el asesor del ministro. Y funcionó. Se firmó un contrato. La trama no tenía fronteras.

La impunidad que lo hacía posible

Nada de esto hubiera sido posible sin una certeza básica que Aldama y Koldo compartían y que la investigación documenta con claridad: que estaban protegidos.

Aldama entraba en el Ministerio de Transportes sin cita previa. Cobraba nóminas en efectivo de 10.000 euros mensuales. Presumía ante notario de sus «contactos dentro del Gobierno». Adjudicaba contratos sin licitación a sus empresas. Extendía la red a Baleares, a los ministerios de Reyes Maroto y Teresa Ribera, y ahora al Caribe. Y lo hacía con la tranquilidad de quien sabe que el sistema que debería controlarlo está ocupado por personas que tienen interés en que todo funcione exactamente así.

Esa certeza tiene un nombre. Se llama Pedro Sánchez.

No porque haya ninguna prueba directa de que el presidente ordenara nada de lo que ocurrió. Sino porque nada de esto hubiera sido posible sin su protección implícita. Ábalos era su número dos, su secretario de Organización, el hombre que gestionaba la maquinaria del partido y del Ministerio con su respaldo explícito. Koldo era el asesor de Ábalos, conocido y tolerado en los círculos del poder. La red operó durante años, en múltiples ministerios, con ramificaciones internacionales, y nadie en la cúpula del Gobierno vio nada ni preguntó nada.

Cuando los escándalos empezaron a aflorar, Sánchez no expulsó a Ábalos. Lo colocó como diputado raso para mantenerlo dentro del paraguas institucional del partido. Eso no es inocencia. Es gestión.

Baleares y la correa de transmisión

La misma mecánica que funcionó en República Dominicana funcionó en Baleares bajo la presidencia de Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso de los Diputados. Soluciones de Gestión recibió 3,7 millones por mascarillas y otro millón por PCRs del Gobierno balear. Koldo contactó directamente con el Servicio de Salud de las islas con un mensaje que resume perfectamente cómo operaba:

«Estoy con José Luis Ábalos, si puede por favor me llama».

El nombre del ministro como llave maestra. La UCO concluye que Koldo actuó como intermediario entre los intereses de Aldama y la administración balear. Armengol niega haber negociado material sanitario con la trama. Los mensajes de WhatsApp transcritos en el informe apuntan en otra dirección.

El alcance real de la red

Lo que el informe de la UCO presentado ante la Audiencia Nacional describe no es la historia de dos personas que se corrompieron. Es la historia de una red con estructura, con división de funciones, con flujos de dinero documentados y con una proyección que alcanzó desde los ministerios en Madrid hasta la presidencia de una república caribeña.

Ábalos se enfrenta en el Tribunal Supremo a cargos por cohecho y organización criminal. La Audiencia Nacional investiga si hubo malversación con dimensión internacional. Y la pregunta que sobrevuela todo el proceso es la misma que se hace en cada uno de los juicios relacionados con el sanchismo: ¿hasta dónde llegaba realmente esta influencia? ¿Y quién, en la cúpula del Gobierno, decidió no ver lo que estaba ocurriendo?

Aldama era presidente del Zamora CF. Usaba aviones para hacer presión. Cobraba en efectivo. Presumía de agendas presidenciales. Y Koldo pasó de ser escolta a moverse entre millonarios con el nombre del ministro en la boca.

Actuaban como si fueran intocables. Durante años, lo fueron.