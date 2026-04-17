El testaferro Julio Martínez utilizó el chalé de Zapatero para ‘domiciliar’ empresas que facturaron a Plus Ultra

Julito, testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, fundó dos de sus empresas usando como domicilio fiscal un chalé veraniego que el propio Zapatero había poseído en Vera, Almería. Un inmueble en la urbanización El Mirador que el expresidente vendió en 2011 por 345.000 euros y que Martínez utilizó siete años después como sede de Voli Analítica S.L. y ASP Rentas S.L., justo cuando esas compañías empezaban a recibir pagos de Plus Ultra, la aerolínea con vínculos chavistas rescatada con 53 millones de euros públicos en 2021.

La casa del expresidente como dirección de las empresas del testaferro del expresidente. Que reciben dinero de la aerolínea que el expresidente ayudó a rescatar. Con dinero público.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lleva meses intentando desenredar ese ovillo.

Más detalles se pueden encontrar en este reportaje exclusivo de The Objective.

Cómo fluía el dinero hacia Zapatero

Zapatero no era un observador pasivo de todo esto. Era el destinatario final de una parte sustancial de los fondos.

Análisis Relevante S.L., otra empresa gestionada por Martínez, facturó 249.000 euros a Plus Ultra y realizó pagos por valor de 198.000 euros a las hijas del expresidente, Laura y Alba, a través de su agencia Whathefav S.L., que ingresó un total de 1,59 millones de euros, parte procedente también de fondos de Plus Ultra.

Y luego está la cifra que resume todo: Zapatero recibió 555.700 euros por supuestos trabajos que, según la investigación, no realizó. Más de medio millón de euros. Por informes que firmó pero no escribió, según reconoció una tercera persona en el marco de la investigación. Trabajos que, en la práctica, no eran trabajos. Eran pagos.

La UDEF lo describe como un «vehículo instrumental» para redistribuir dinero entre los actores de la trama. En lenguaje llano: una estructura diseñada para que el dinero de Plus Ultra llegara a Zapatero y a su familia con una apariencia de legalidad que no resistía el escrutinio.

El Imperio de Julito

Martínez no es un intermediario menor. Gestiona alrededor de veinte sociedades, muchas dedicadas al sector inmobiliario. Castrum Locator S.L. con activos de 2 millones de euros. Arrendamientos Carabassi S.L. con otros 2 millones. Zenitmar Partners S.L., Mérida Capital S.L., ASP Rentas S.L. La lista continúa. Un imperio construido en paralelo a su relación con el expresidente, en cuya localidad natal, Elda (Alicante), logró obtener terrenos para supermercados que fueron clave para su expansión.

Las empresas vinculadas a Plus Ultra facturaron un total de 458.000 euros a la aerolínea entre 2020 y 2025. Voli Analítica, cuya actividad declarada es la intermediación aérea, cobró 99.000 euros por «servicios de consultoría» a una aerolínea que operaba con un solo avión y que recibió 53 millones del erario público.

Los cambios de domicilio fiscal cuentan su propia historia. ASP Rentas nació en 2010 en Mérida. Pasó por varias manos de la familia Martínez. Se trasladó al chalé de Vera en 2018. Y en enero de 2024, justo cuando concluyó el último informe elaborado para Plus Ultra, Julito movió ambas empresas a un polígono industrial en Elda. La sincronización con los hitos de la investigación es llamativa.

Las reuniones en Aravaca y el rastro venezolano

La investigación no se limita a los papeles de las empresas. La Policía investiga también las reuniones celebradas en el chalé que Zapatero posee en Aravaca sobre transferencias entre Plus Ultra y Venezuela, y el contacto constante entre el expresidente y Julio Martínez Sola, presidente actual de la aerolínea.

El patrón que los investigadores documentan es siempre el mismo. Zapatero se reúne con Martínez en zonas sin cobertura del monte de El Pardo. Martínez se reúne con Martínez Sola en restaurantes de La Moraleja. Luego vuelven a encontrarse en Aravaca para cerrar los acuerdos. Una arquitectura diseñada para que nunca haya contacto directo entre el expresidente y la aerolínea. Para que el rastro sea difícil de seguir.

El rastro, sin embargo, está siendo seguido. En diciembre de 2025, Martínez fue detenido bajo acusaciones de blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra. Actualmente está en libertad provisional mientras la investigación avanza.

La ansia de quien se siente impune

Lo que resulta más llamativo de todo este entramado no es su complejidad. Es su voracidad.

Zapatero llegó a La Moncloa hablando de austeridad, de ética pública, de un nuevo estilo de hacer política. Y cobró 555.700 euros por trabajos que no hizo, de una aerolínea chavista rescatada con dinero público, a través de un testaferro que montó sus empresas en el chalé donde el expresidente veranea.

Sus hijas cobran de las mismas empresas. La familia entera aparece en el organigrama del dinero. No con discreción, no con cautela, sino con la avidez de quien está convencido de que nadie va a mirar demasiado.

La comparación con el caso del exministro José Bono, cuya familia gestiona un universo de empresas inmobiliarias, de moda y de cosmética con nombres tan evocadores como Soberbia, tiene su propia ironía. En la España del socialismo institucional, la familia del dirigente político siempre parece encontrar la forma de que el poder se convierta en patrimonio.

La diferencia es de escala y de método. Zapatero usó una aerolínea venezolana rescatada con fondos públicos y un testaferro con veinte sociedades. La UDEF lleva meses reconstruyendo el camino del dinero.

Ese camino lleva siempre al mismo sitio.

El control que tiene Martínez sobre su imperio empresarial es notable: gestiona alrededor de veinte sociedades, muchas dedicadas al sector inmobiliario y alquileres. A continuación algunos ejemplos significativos: