¡Tiembla, Francina! La UCO escucha a Koldo y Armengol hablar de Sánchez: «¿Pedro te lo solucionó?»

Hay una frase en el informe de la UCO que lo cambia todo. No es una acusación directa.

No es una prueba de cargo en sentido estricto.

Pero es una frase que los investigadores de la Guardia Civil han subrayado con razón porque dice mucho más de lo que parece.

«Pedro lo vio bien».

Tres palabras escritas por Francina Armengol a Koldo García en el verano de 2020, en plena pandemia, mientras se negociaba con la trama de Víctor de Aldama el suministro de tests para la reapertura de aeropuertos. El Pedro al que se refiere, según la UCO, es Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. El marido de Begoña Gómez. El amo del PSOE.

Y en otro mensaje: «¿Pedro te lo solucionó?». Pregunta de Koldo a Armengol sobre si el presidente había intervenido para resolver un problema que la trama necesitaba desatascar.

El informe de 35 páginas elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y enviado a la Audiencia Nacional no acusa a Sánchez de nada. Lo que hace es algo más incómodo: lo coloca en el centro de una red de favores, mediaciones y adjudicaciones millonarias como el aval implícito que lo hacía todo posible.

Cómo empezó todo en Baleares

El primer contacto entre Koldo García y Francina Armengol queda documentado en el folio 12 del informe: 25 de abril de 2020. Koldo se presenta como colaborador de José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Al día siguiente, Armengol pregunta por proveedores de mascarillas para niños. La respuesta de Koldo es tan breve como reveladora: «Te lo arreglo».

Esa misma tarde, el asesor adelanta un coste de 800.000 euros que Armengol traslada a Manuel Palomino, director de Gestión del Servicio de Salud balear. La cadena de mando está clara: Koldo conecta a la presidenta de Baleares con la empresa de Aldama, la Guardia Civil documenta el resultado y la Audiencia Nacional recibe los folios.

La trama de Aldama acabó facturando 3,7 millones de euros a Baleares en contratos de mascarillas y PCR. Contratos adjudicados sin los procedimientos habituales, en pleno estado de emergencia, con Armengol como canal que facilitó el acceso a la administración balear. El primer «concurso a dedo», en palabras de uno de los socios de Aldama, se formalizó el 20 de mayo de 2020. Un mes después del estado de alarma.

Los mensajes que contradicen lo declarado bajo juramento

Armengol compareció ante el Tribunal Supremo para declarar sobre los contratos de mascarillas durante la pandemia. Lo hizo por escrito, evitando el interrogatorio directo que habría sometido su versión a las repreguntas de las acusaciones. Y negó conocer a los proveedores.

El informe de la UCO la contradice con sus propias palabras. Los folios 67 a 72 recogen la conversación del 15 de junio de 2020: «Necesito hablar con el ministro. ¿Me puedes ayudar?». Koldo responde: «Llámame por favor». Al día siguiente gestiona el contacto. Esa tarde, tres mensajes consecutivos: «Ves», «tarde pero lo tienes», «mañana te llamo un minuto». Respuesta de Armengol: «Gracias. A ver si lo puede arreglar».

En agosto, los folios 88 a 93 documentan cómo Armengol facilita el contacto con la consejera de Salud, Patricia Gómez. La respuesta que recibe: «Vale cariño, te mantengo informada».

La UCO concluye que Armengol no solo conocía a los proveedores. Era el canal que les abría las puertas de la administración balear.

Sánchez: el nombre que aparece en todas partes

Pero la dimensión más grave del informe no está en Baleares. Está en lo que los mensajes sugieren sobre el nivel al que llegaba la coordinación.

En Canarias, Ángel Víctor Torres, entonces presidente autonómico y hoy ministro en el Gobierno de Sánchez, dialogaba con Koldo sobre el «presi». La UCO identifica ese «presi» con Sánchez, quien según los mensajes habría dado luz verde junto a Ábalos para los PCR en puertos y aeropuertos.

En Baleares, Armengol escribe que «Pedro lo vio bien» en referencia a los tests propuestos por la trama para la reapertura. Koldo pregunta si «Pedro te lo solucionó». El Pedro de esos mensajes no es un nombre genérico. En el contexto de esas conversaciones, en ese momento, con esos interlocutores, la UCO lo identifica con el presidente del Gobierno.

No hay prueba de que Sánchez ordenara nada. Lo que sí hay es un patrón en el que su nombre aparece como aval en las conversaciones de quienes gestionaban los contratos. Como si su aprobación fuera el sello que desbloqueaba las adjudicaciones. Como si nadie en esa red necesitara explicar qué hacía «Pedro» en la ecuación porque todos sabían perfectamente qué hacía.

Sin Sánchez, nada de esto hubiera sido posible

Y aquí está la conclusión que el Gobierno hace todo lo posible por evitar que se formule en voz alta, pero que la lógica de los hechos impone.

Koldo García era el asesor de Ábalos. Ábalos era el número dos de Sánchez, su secretario de Organización, el hombre que el presidente eligió personalmente para gestionar la maquinaria del partido y del ministerio más grande del Gobierno. Armengol era la presidenta de Baleares, figura clave del PSOE territorial, con línea directa al Ejecutivo central. Torres era el presidente de Canarias, en la misma posición.

Ninguno de ellos operaba en el vacío. Todos formaban parte de una estructura en la que el poder emanaba de Sánchez hacia abajo. Y en esa estructura, Koldo cobraba 10.000 euros mensuales de Aldama, la trama facturaba millones a las administraciones autonómicas socialistas y los contratos se adjudicaban por WhatsApp con la bendición implícita de quien estaba en la cúpula.

Sin la posición de Ábalos como número dos del presidente, Koldo no habría tenido la influencia que vendía. Sin esa influencia, Aldama no habría podido acceder a los ministerios y a los gobiernos autonómicos. Sin ese acceso, no habría habido contratos. Y sin los contratos, no habría habido comisiones.

La trama existe porque Sánchez puso a Ábalos donde lo puso y lo mantuvo donde lo mantenía. La trama se extendió a Baleares y Canarias porque los presidentes autonómicos socialistas sabían que el camino hacia el ministro pasaba por Koldo y que Koldo tenía el respaldo del hombre que mandaba en Ferraz.

La UCO no acusa a Sánchez. Los jueces tampoco, de momento. Pero lo que está documentado en 35 páginas de chats intervenidos es la arquitectura de un poder que no funciona sin quien lo ejerce desde arriba.

«Pedro lo vio bien».

Tres palabras. Y una pregunta que nadie en La Moncloa quiere responder: ¿qué vio bien exactamente? ¿Y desde cuándo lo sabía?