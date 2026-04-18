Vicente Vallés alerta sobre lo que se le avecina a España si Sánchez no adelanta las elecciones

Desastre a la vista.

Vicente Vallés, conductor de Antena 3 Noticias, ha lanzado una clara advertencia sobre el futuro político de España si Pedro Sánchez persiste en su intención de agotar la legislatura hasta 2027.

El periodista prevé un panorama de creciente inestabilidad política en los meses venideros, muy alejado de la calma que muchos ciudadanos anhelan. Vallés asegura que «no podemos esperar un clima político sereno» si el presidente del Gobierno decide extender su mandato hasta el final de la actual legislatura.

Este análisis llega en un momento crucial, ya que Sánchez ha reafirmado su compromiso de agotar la legislatura y celebrar las elecciones generales en julio de 2027.

Desde la Moncloa, insisten en que nunca ha estado en los planes del presidente adelantar los comicios, ni para hacerlos coincidir con las elecciones andaluzas del 17 de mayo ni para que se celebren antes de las municipales y autonómicas de mayo de 2027.

La reciente remodelación del Gobierno, que incluye a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero económico y a Arcadi España como ministro de Hacienda, busca reforzar este mensaje de continuidad hasta 2027.

Vallés ahonda en su análisis sobre el complejo panorama que se perfila. El periodista subraya que la decisión de agotar la legislatura generará una creciente tensión política en el país durante los próximos meses.

Esta prolongación del mandato podría intensificar los conflictos entre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios, sobre todo con formaciones como Junts y Podemos, cuyo apoyo es esencial para la gobernabilidad.

A su juicio, la advertencia pública de Sánchez, dispuesta a gobernar con o sin el Parlamento, coloca a sus aliados en una posición vulnerable, ya que dejan de ser imprescindibles para mantener estable al Gobierno.

En su opinión, Sánchez atraviesa un buen momento político, algo que contrasta con lo que piensa gran parte del electorado. El presentador destaca que el presidente está «recogiendo mucho voto de los partidos a su izquierda» y no descarta que también pueda atraer votos independentistas en unas futuras elecciones generales para asegurar su continuidad y evitar el ascenso del PP y Vox al poder. Sin embargo, esta estrategia arrastra riesgos evidentes.

La tensión acumulada durante estos meses podría desembocar en una mayor polarización del debate político y dificultar la aprobación de nuevas medidas legislativas.

Vallés también ha reflexionado sobre la resistencia habitual entre los políticos a dimitir o ceder el poder. Para él, esta actitud es común a todos los partidos, ya que «aquellos que están al mando intentan no mostrar debilidad alguna».

En lo que respecta a Sánchez, Vallés señala lo complicado que sería para el PSOE prescindir de él, dado su amplio control sobre la estructura del partido. Incluso ante una derrota electoral, esto no implicaría necesariamente su salida del liderazgo socialista; todo dependería de su propia decisión.

El escenario descrito por el comunicador es el de una España inmersa en una creciente inestabilidad política durante los próximos meses.

La acumulación de tensiones, la debilidad entre sus socios parlamentarios y la polarización del debate podrían definir el clima político hasta las elecciones de 2027. Vallés advierte que este panorama no favorece ni la gobernabilidad ni la convivencia política, pero parece ser la apuesta decidida por parte del presidente del Gobierno.