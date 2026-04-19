Dimite el general Rodríguez Medel por negarse a firmar norma que favorecía a mujeres en la Guardia Civil

El general de división Antonio Rodríguez Medel, quien hasta hace poco ocupaba un puesto clave en la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, ha decidido dimitir debido a desacuerdos con el Ministerio del Interior. Fuentes internas del Instituto Armado han señalado que el motivo principal fue una orden que le solicitaba firmar una disposición destinada a otorgar ventajas específicas a las mujeres dentro del Cuerpo, algo que Rodríguez Medel consideró incompatible con los procedimientos establecidos.

Esta renuncia se produce en un contexto de creciente tensión política en España, donde el ministro Fernando Grande-Marlaska ha recibido numerosas críticas por su gestión al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La salida del general, ya publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, pone de manifiesto las fricciones existentes entre la cúpula militar y el Gobierno. Con aún dos años de servicio por delante, su marcha resulta particularmente llamativa. Según las mismas fuentes, desde Interior se le presionó para que firmara el documento y, ante su negativa, se le advirtió sobre posibles medidas disciplinarias. Finalmente, el general optó por solicitar su relevo.

Antecedentes de un conflicto larvado

En los últimos años, la Guardia Civil ha estado inmersa en debates sobre la igualdad de género, impulsando iniciativas para aumentar la presencia femenina en un cuerpo históricamente masculino. Sin embargo, esta normativa específica parece haber cruzado una línea roja para Rodríguez Medel. En este artículo de La Razón se detalla cómo el general se plantó ante la imposición desde Interior.

Este episodio evoca otros conflictos en el Ministerio, como las solicitudes de dimisión dirigidas a Marlaska en el Congreso por supuestos favoritismos. En este escenario, la oposición conservadora ya señala hacia cuotas ideológicas que priorizan lo político sobre lo meritocrático. Voces dentro del Cuerpo mencionan «imposiciones políticas» que amenazan con desgastar la cohesión interna.

Para comprender mejor la situación actual, es útil observar algunos datos relevantes sobre la presencia femenina en la Guardia Civil:

Año Porcentaje de mujeres Total efectivos 2018 12% ~80.000 2023 18% ~82.000 2026 ~20% (estimado) ~83.000

Aunque estas cifras reflejan avances significativos, el caso de Medel plantea interrogantes acerca de si las nuevas normas favorecen más al género que a la verdadera igualdad de oportunidades.

Posibles consecuencias en el tablero político

La dimisión podría tensar aún más las relaciones entre Interior y la Guardia Civil, un pilar fundamental del Gobierno en materia de seguridad. Si se conocen más detalles sobre la norma rechazada, es probable que la oposición –con PP y Vox a la cabeza– aproveche para criticar al Ejecutivo por «feminismo radical» en las Fuerzas Armadas. Imagínese esta escena: un general experimentado negándose a acatar una orden ministerial; casi parece sacada de una serie sobre intrigas palaciegas, aunque con tricornio incluido.

A corto plazo, el Ministerio tendrá que cubrir la vacante en la Jefatura de Enseñanza, crucial para formar a los futuros guardias civiles. A medio plazo, podrían producirse más renuncias si otros oficiales deciden sumarse al descontento existente. En términos políticos, esto añade presión sobre Marlaska, cuyas valoraciones no son precisamente las mejores según los sondeos.

Este caso también invita a reflexionar sobre cómo equilibrar las políticas de género con las tradiciones castrenses. Rodríguez Medel, con su trayectoria intachable, representa esa visión que defiende un enfoque basado únicamente en el mérito. Por otro lado, Interior busca modernizar el Cuerpo; sin embargo, a veces lo hace con tal celeridad que provoca reacciones adversas.

Curiosidades y datos del caso

Medel no es un recién llegado: ha participado en misiones clave en el Sahel y ha sido instructor en academias militares.

no es un recién llegado: ha participado en misiones clave en el y ha sido instructor en academias militares. La norma rechazada tenía como objetivo beneficiar específicamente a mujeres en ascensos o formación, según han trascendido filtraciones.

Este episodio coincide con el 200 aniversario de la fundación de la Guardia Civil (1844), un hito simbólico.

(1844), un hito simbólico. En foros internos, algunos agentes bromean: «Al final, el tricornio pesa más que las cuotas».

Este acontecimiento deja un sabor agridulce dentro de la Benemérita y nos recuerda que incluso en los cuerpos más disciplinados, siempre hay lugar para las tensiones políticas.