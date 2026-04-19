Sánchez ordena evaluar el impacto electoral en el PSOE de la ‘previsible’ condena a Begoña

Moncloa ya no oculta lo que parece inevitable.

El equipo de Pedro Sánchez ha reconocido que la condena de Begoña Gómez tendrá consecuencias para el PSOE en las próximas elecciones.

Fuentes cercanas al amo del PSOE indican que ha dado instrucciones a sus asesores electorales para que analicen con detalle el impacto en los votos, marcando así el final de una etapa de negación.

Este análisis se produce en un contexto de tormenta judicial y política. La esposa del líder socialista enfrenta serias acusaciones por tráfico de influencias y malversación, mientras el juez Juan Carlos Peinado avanza en la investigación. Aunque el Gobierno cuestiona al magistrado, los sondeos internos revelan un panorama desolador: los votantes moderados ven la causa como justificada y no como un complot por parte de la ultraderecha.

El desgaste acumulado del sanchismo

El caso de Begoña Gómez no es un incidente aislado, sino una gota más en un vaso que ya rebosa escándalos. Moncloa ya evalúa el impacto del caso Begoña en las urnas, según informan fuentes internas a La Razón. Los estrategas temen una fuga masiva de apoyos moderados, vitales para el PSOE en circunscripciones clave como Madrid o Andalucía.

Votantes moderados escépticos : Este es un problema serio para los socialistas. Muchos consideran que las pruebas contra Begoña son contundentes, rechazan la narrativa de persecución y ven favoritismo en contratos públicos.

: Este es un problema serio para los socialistas. Muchos consideran que las pruebas contra son contundentes, rechazan la narrativa de persecución y ven favoritismo en contratos públicos. Desgaste de Sánchez : El presidente acumula desgaste por casos como el de su hermano David en Badajoz o el informe UCO sobre Santos Cerdán . El «corrupto Sánchez», como le llaman sus opositores, pierde credibilidad.

: El presidente acumula desgaste por casos como el de su hermano en Badajoz o el informe UCO sobre . El «corrupto Sánchez», como le llaman sus opositores, pierde credibilidad. VOX ya no infunde miedo: La formación liderada por Santiago Abascal crece sin provocar el pánico que generaba antes. En Andalucía, las encuestas otorgan al PP 56 escaños y a VOX 18, dejando al PSOE con solo 28.

Escenario electoral en Andalucía (promedio encuestas) Escaños Porcentaje voto PP (Juanma Moreno) 56 42,9% VOX 18 – PSOE (María Jesús Montero) 28 23,4%

Esta tabla refleja el riesgo: una alianza entre PP y VOX arrasa, mientras el PSOE se hunde. La contienda entre Sánchez y Abascal se perfila como un duelo inevitable, con el líder de VOX aprovechando el descontento generalizado.

Antecedentes que ensombrecen el futuro

La situación de Begoña se conecta con rescates cuestionables como el de Air Europa (1.100 millones) o contratos con Red.es. La defensa intenta prolongar la instrucción hasta la jubilación del juez Peinado, pero las acusaciones populares abogan por un juicio oral rápido. Los fiscales solicitan hasta 24 años para Ábalos en el caso Koldo, además de multas millonarias.

VOX califica a España como «república bananera» debido a los ataques del ministro Félix Bolaños hacia los jueces. Pepa Millán, portavoz del partido en el Congreso, advierte sobre un deterioro del Estado de derecho que podría hacer caer a cualquier Gobierno normal. El PSOE responde desde una posición victimista, aunque los datos son contundentes: 1.940 millones en fondos públicos están bajo sospecha.

En cuanto al flanco electoral, el equipo de Sánchez había proyectado una estrategia basada en absoluciones para septiembre; sin embargo, condenas recientes como la del fiscal general Álvaro García Ortiz han hecho añicos esos planes. Ahora que se anticipa a Begoña en el banquillo, los expertos miden las pérdidas entre los votantes moderados: ¿cuántos decidirán desertar?

Un toque irónico aparece cuando Bolaños, ministro de Justicia, lanza insultos hacia los jueces justo cuando su jefe está calculando resultados electorales. ¿Resignación o estrategia? Fuentes aseguran que Sánchez ya está preparando su relato sobre «lawfare», pero parece que los votantes del centro no están dispuestos a comprarlo.

Para finalizar con algunas curiosidades: Begoña ha evadido notificaciones en tres ocasiones; un juez ha incluido un sobre con 250 millones de dólares en una pieza secreta sobre la financiación del PSOE; y durante las primarias de 2014 hay indicios claros de amaños para favorecer a Sánchez. El tablero político tiembla ante estos acontecimientos.