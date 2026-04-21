El barómetro de sondeos desmiente al sanchista CIS: el tramposo Tezanos recorta 11 puntos a la derecha

Que no sorprenda, no implica que no indigne.

Imaginen un árbitro que lleva años cobrado las faltas a favor del mismo equipo. Que cuando le preguntan por qué, responde que sus criterios son independientes y objetivos. Que cuando le presentan los datos comparados con otros árbitros, los descarta como ataques políticos.

Eso es José Félix Tezanos y el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Así los detallan los periodistas Jorge Sanz Casillas y David Díaz en El Debate.

Las encuestas privadas de firmas independientes como GAD3 o 40dB sitúan al bloque de PP y VOX cerca del 48-50% del voto válido en sus últimas proyecciones. El CIS, el organismo público que depende del Gobierno de Sánchez, les concede el 38,33%.

Once puntos de diferencia. En un sistema electoral como el español, once puntos pueden traducirse en decenas de escaños. La discrepancia no es puntual ni estadística. Es sistemática y se repite mes tras mes, barómetro tras barómetro, siempre en la misma dirección: el CIS subestima a la derecha y sobreestima al PSOE.

En octubre de 2025, el organismo público elevó al PSOE al 35%, ignorando las tendencias de todas las encuestadoras privadas. En marzo de 2026, su barómetro otorgó al PSOE una ventaja de diez puntos sobre el PP mientras las encuestas comerciales mostraban un panorama radicalmente diferente. El CIS externaliza además sus trabajos a Tragsa, una empresa pública vinculada a la SEPI, evitando así los procesos de licitación que garantizan la transparencia.

Lo que dicen los números reales

La tabla es sencilla y devastadora.

Las encuestadoras privadas GAD3 y 40dB sitúan al bloque PP más VOX entre el 48% y el 50% del voto válido. El PSOE aparece entre el 28% y el 31%. El CIS de Tezanos da al bloque de derechas el 38,33% y al PSOE en torno al 35%.

Si los resultados reales se parecieran a lo que dicen las encuestas privadas, el PP y VOX tendrían una mayoría cómoda para gobernar. Si se parecieran a lo que dice el CIS, Sánchez mantendría opciones de supervivencia.

El CIS sostiene que sus metodologías son correctas y que siempre «da en el clavo». El historial reciente de sus predicciones comparado con los resultados electorales reales cuenta una historia diferente.

Las consecuencias de la manipulación demoscópica

La manipulación de encuestas tiene efectos concretos sobre la democracia que van más allá de la simple propaganda.

Las encuestas forman expectativas. Las expectativas forman comportamientos electorales. Un votante indeciso que ve al PSOE en el 35% y al PP en el 30% toma decisiones diferentes a las que tomaría si viera al PP en el 33% y al PSOE en el 28%. El CIS no es solo un termómetro de la opinión pública. Es un instrumento que puede, si se manipula con suficiente habilidad, influir sobre lo que pretende medir.

La oposición exige la dimisión de Tezanos desde hace meses. La petición no prospera porque el Gobierno no tiene incentivo para cesar a quien produce los datos que más le convienen.

Las elecciones generales se prevén para la primavera de 2027 en un superdomingo con las municipales, o para el otoño de ese año. Cuando lleguen, la distancia entre las encuestas del CIS y las privadas tendrá una respuesta definitiva.

Las urnas no mienten. Los demoscópicos de partido, a veces sí.

Quién es Tezanos y cuánto cobra

José Félix Tezanos no llegó al CIS por concurso de méritos demoscópicos. Llegó en 2018 nombrado directamente por el Gobierno de Sánchez. Antes había sido secretario de organización del PSOE en Cantabria y director de la fundación del partido. Militante histórico socialista al frente del organismo oficial de encuestas del Estado.

Desde su nombramiento, Tezanos ha percibido más de 700.000 euros como presidente del CIS, según revelaciones recientes. A eso se suman otros 146.000 euros en subvenciones y contratos del Gobierno de Sánchez para su editorial privada.

El presupuesto del organismo ha crecido de forma llamativa bajo su dirección. El personal externalizado ha aumentado un 141% en cinco años, hasta los 328 trabajadores previstos para 2025-2026. Tezanos describió el antiguo modelo de encuestadores temporales como «esclavitud barata». El nuevo modelo, con contratos fijos y plantilla ampliada, ha disparado el gasto público del organismo.

Cuando el Senado le ha preguntado por las discrepancias con las encuestas privadas, Tezanos ha calificado las críticas de «Inquisición» por parte del PP y ha defendido la independencia del CIS con la convicción de quien lleva años sin tener que demostrar nada.