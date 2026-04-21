‘Cabestrillo’ Santaolalla carga contra María Corina Machado por desear elecciones impecables en España

No hay por dónde cogerla.

La tertuliana y colaboradora habitual en medios progresistas Sarah Santaolalla —conocida popularmente como la ‘del cabestrillo’ tras su polémica aparición con el brazo inmovilizado tras una supuesta agresión— arremetió duramente contra la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Todo ha saltado después de que Machado, durante su visita a Madrid, expresara públicamente su deseo de que España celebre «muy pronto unas elecciones impecables».

La opositora venezolana lo hizo en un tono conciliador, vinculándolo a la defensa de la democracia tanto en Hispanoamérica como en España.

Santaolalla no tardó en responder en redes sociales y en sus intervenciones habituales, cuestionando con dureza que una figura como Machado se pronuncie sobre la política española. Según la tertuliana, se trata de una intromisión inaceptable por parte de quien califica como «golpista traidora».

«¿Por qué tenemos que aguantar que golpistas traidoras vengan a dar lecciones a nuestro país?», habría señalado Santaolalla, en una reacción que ha generado un fuerte debate en redes y que vuelve a situarla en el centro de la polémica.

¿Por qué tenemos que aguantar que golpistas traidoras vengan a dar lecciones a nuestro país? https://t.co/KhoadSl1X8 — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 21, 2026

María Corina Machado, una de las principales voces de la oposición al régimen de Nicolás Maduro y reciente galardonada con el Nobel de la Paz, estuvo de gira por España, donde fue recibida por sectores de la derecha y tomó parte en varios actos públicos.

En uno de ellos, aludiendo a posibles paralelismos democráticos, deseó que los españoles puedan expresarse en las urnas de forma «impecable», sin entrar explícitamente en la política interior española, aunque sí dejó claro que sus «afectos y preferencias» están «clarísimos».

La respuesta de Santaolalla se enmarcó en su habitual línea de defensa del Gobierno de Pedro Sánchez y su rechazo frontal a la oposición venezolana, a la que acusó en el pasado de intentar «vender» el país y llamar a intervenciones extranjeras.