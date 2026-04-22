Feijóo logra la alcaldía de Lugo para el PP tras 27 años de gobierno de izquierda

El PP de Galicia derriba el bastión socialista en Lugo gracias a un acuerdo inesperado. En un movimiento que revoluciona la política municipal gallega, Alberto Núñez Feijóo suma otra capital provincial al mapa azul del Partido Popular. Tras 27 años bajo gobiernos de izquierda, Elena Candia se postula como nueva alcaldesa de Lugo, gracias a la moción de censura presentada este miércoles. El factor determinante ha sido el voto de María Reigosa, concejala que dejó el PSOE y se une ahora a las filas populares.

Esta maniobra se produce en un contexto de debilidad para el bipartito formado por PSOE y BNG, que ha gobernado Lugo desde 1997 con mayorías inestables. Tras las elecciones de 2023, apenas lograron un escaño más que el PP, pero la fractura interna ha abierto la puerta a este cambio. Reigosa, quien tomó posesión como edil el 30 de octubre pasado, se dio de baja en el PSOE en enero y abandonó el grupo municipal hace un mes. Aunque inicialmente mostró resistencia ante la moción, recientemente expresó su disposición a apoyar al PP para «desalojar al alcalde socialista Miguel Fernández«. En el PP activa la moción de censura en Lugo tras 25 años de izquierda que estalla, se explica cómo este pacto pone fin a una era significativa para la izquierda, en la cuna política del líder socialista José Ramón Gómez Besteiro.

Acusaciones de favoritismo y el «puesto a medida»

Los partidos del bipartito no han tardado en reaccionar y acusan a la Xunta de Alfonso Rueda de haber orquestado un trato preferencial hacia Reigosa. Solo un día antes del registro de la moción, la Consellería de Medio Ambiente convocó una plaza que ambos partidos califican como «hecha a medida» para ella. «Es una estrategia para ganar poder municipal utilizando tránsfugas», denuncian desde la izquierda gallega. El PSOE considera esto un ataque directo a su dominio en Lugo, una ciudad donde los socialistas enfrentan complicaciones debido a escándalos y la gestión actual.

Por su parte, el PP sostiene que su pacto es legítimo. Argumentan que el bipartito ha perdido respaldo ciudadano y que Reigosa representa el descontento hacia una gestión considerada ineficaz. Rueda, sucesor de Feijóo al frente de la Xunta, extiende así su táctica de alianzas estratégicas para minar el poder municipal de la izquierda, a poco más de un año para las elecciones municipales de 2027. Este episodio recuerda otros casos en Galicia donde disidencias han cambiado las tornas, aunque también provoca inquietud dentro del espectro político izquierdo.

Número total de capitales provinciales bajo control del PP

Con Lugo en su punto de mira, el PP podría ampliar su dominio sobre las 50 capitales provinciales españolas. Según datos recientes derivados de las elecciones municipales del 2023, el estado actual es el siguiente:

Partido Número de capitales Ejemplos destacados PP 27 Madrid, Sevilla, Valladolid, Málaga PSOE 17 Barcelona (pacto), Valencia (pacto), Huesca Otros 6 Incluye pactos locales y nacionalistas

Si esta moción prospera, el PP alcanzaría las 28 capitales, consolidando así su dominio tras los comicios del 2023. Esto deja al PSOE con un terreno cada vez más reducido, especialmente en feudos históricos como Lugo. La aritmética municipal después del 28M muestra al PP con 27 bastiones sólidos frente a los 17 del PSOE, muchos sostenidos por coaliciones inestables.

Contexto histórico y posibles repercusiones

Desde 1997, cuando cayó el último alcalde popular, ninguna administración del PP había gobernado Lugo. Desde entonces, socialistas y nacionalistas han alternado sus mandatos mediante pactos. A pesar de ello, lograron resistir incluso en 2023 con una mayoría mínima. La moción registrada este 22 de abril de 2026 obligará a celebrar un pleno para la investidura en un plazo máximo de quince días. Si se aprueba –lo cual parece probable dado el apoyo decidido de Reigosa–, será Elena Candia quien releve a Fernández, lo que proporcionará un impulso significativo al proyecto político de Feijóo ante futuras citas electorales.

Las consecuencias podrían ser amplias. En Galicia, esto refuerza a Rueda frente a un PSOE debilitado por escándalos nacionales relacionados con corrupción. A nivel estatal, Feijóo suma un trofeo simbólico contra Sánchez en medio del desgaste socialista actual. La izquierda gallega teme que esto provoque un efecto dominó en otras ciudades donde las mayorías son ajustadas, como puede ser el caso de Ourense o Pontevedra. Además, revive el debate sobre los tránsfugas: ¿se trata realmente de un cambio legítimo o simplemente es compra masiva?

Un dato curioso: Lugo es ahora mismo la capital gallega que más tiempo lleva sin estar bajo gobierno popular, superando incluso a A Coruña. Reigosa nació en esta provincia y comenzó su carrera política por medio del PSOE; sin embargo, tuvo diferencias con la dirección respecto a cuestiones urbanísticas. Para añadir más contexto: tras los resultados electorales del 2023, el PP controla ya el 54% de las capitales españolas; esto representa un récord desde que se instauró la democracia. En lugares como Huesca, por ejemplo, los socialistas siguen resistiendo con pactos similares a los que ahora critican abiertamente. Y no podemos dejar pasar algo divertido: en Lugo, muchos han comenzado a crear memes sobre «el armario político» que parece abrirse sin previo aviso debido al giro inesperado tomado por Reigosa.