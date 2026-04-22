María Guardiola asume la presidencia de Extremadura y defiende su pacto con Vox

María Guardiola ha tomado posesión este miércoles como presidenta de la Junta de Extremadura, poniendo fin a meses de parálisis política gracias a un pacto decisivo con Vox que desbloqueó la legislatura. Durante un debate de investidura lleno de tensión, la líder del PP logró 40 votos a favor —29 del PP y 11 de Vox— frente a los 25 votos en contra del PSOE y Unidas por Extremadura. «No tengo que pedir perdón, esto es democracia», afirmó con firmeza, defendiendo la validez del acuerdo ante las críticas de la oposición, que lo calificó como una rendición.

El pleno, realizado en la Asamblea de Extremadura, cerró una crisis que se había prolongado desde las elecciones del 21 de diciembre, cuando el PP obtuvo 29 escaños, pero necesitaba el apoyo de Vox para alcanzar la mayoría absoluta. Las negociaciones fueron tensas y contaron con la intervención del liderazgo nacional del PP, culminando en un documento que recoge 61 puntos y 74 medidas. Entre estas, Vox consigue una vicepresidencia, dos consejerías y un senador autonómico, Ángel Pelayo. En esta entrevista reciente en Esdiario, Guardiola defendió el pacto como una representación del mandato popular que abarca al 60% del arco parlamentario.

Guardiola no esquivó los temas delicados. Se comprometió a «cumplir» el acuerdo y a «no dar ni un paso atrás» en igualdad, subrayando las diferencias con Vox, pero enfatizando la necesidad de unir fuerzas por el bienestar de Extremadura. «No somos el mismo partido, pero compartimos el objetivo de mejorar la vida de las personas», aseguró, prometiendo un gobierno «duradero, fiable y con visión a largo plazo». Anunció reducciones en el IRPF, incrementos presupuestarios para sanidad con 500 millones adicionales y la incorporación de 1.500 profesionales más al SES. También lanzó un mensaje contundente respecto a un modelo migratorio «fallido». Según ella, «Extremadura no asumirá sus consecuencias, sentenció.

La oposición no se quedó callada ante esta situación. El PSOE y sus aliados acusaron a Guardiola de «vender su alma» por un puesto y dramatizaron el pacto como una «anomalía». Desde las filas de Vox, celebraron lo que consideran una «rectificación profunda» por parte del PP. Su portavoz, Óscar Fernández, advirtió: «Seremos exigentes con lo acordado». El pacto incluye el polémico principio de la «prioridad nacional», que otorga preferencia a los españoles sobre los inmigrantes en cuanto a recursos públicos; un punto que ya ha sido llevado al Congreso nacional por parte de Vox.

Este desbloqueo político en Extremadura se produce en un contexto delicado para la política española. Después de una investidura fallida hace unos meses, Guardiola había buscado acercamientos previos, incluso intentando equiparar su feminismo al del partido verde durante una entrevista, aunque luego aclaró su postura. Ahora que el acuerdo ha sido firmado por los líderes regionales, comienza el reto de llevarlo a cabo. La tensión en el hemiciclo fue palpable; los reproches volaron entre los partidos como si fueran dardos afilados: mientras la oposición agitaba el «fango», desde Vox se burlaban sobre la supuesta «humillación» sufrida por los populares.

Para comprender mejor las bases del pacto, conviene observar sus elementos clave:

Estructura gubernamental : Vicepresidencia y dos consejerías para Vox .

: Vicepresidencia y dos consejerías para . Medidas fundamentales : Un total de 74 , abarcando desde impuestos reducidos hasta mejoras en sanidad.

: Un total de , abarcando desde impuestos reducidos hasta mejoras en sanidad. Migración : Establecimiento del principio de prioridad nacional y rechazo a cargas migratorias.

: Establecimiento del principio de prioridad nacional y rechazo a cargas migratorias. Estabilidad política: Compromiso hacia un gobierno «sin ruidos ni sobresaltos».

Un dato curioso es que este pacto se firmó justo cuando Vox impulsó un debate en el Congreso sobre inmigración. Además, Guardiola celebró este acuerdo mediante un vídeo donde lo describía como un «mandato claro». Por otro lado, el senador designado por Vox, será extremeño puro: se trata de Ángel Pelayo, y las negociaciones llegaron hasta involucrar a los máximos dirigentes del PP. Este giro político —con su dosis dramática propia del teatro parlamentario— nos recuerda que en Extremadura, las urnas marcan el rumbo y los pactos siempre pueden sorprendernos.