La prioridad nacional y el pacto de centroderecha: el PP se enreda entre bulos del PSOE y la presión de VOX

El 70% de los españoles apoya priorizar los recursos públicos en vivienda y ayudas para quienes tienen arraigo real en este país. El 65% del electorado del PP apoya específicamente la idea de prioridad nacional en vivienda. Las encuestas de El Debate y Vozpópuli son consistentes en ese punto.

Y sin embargo, el PP lleva semanas enredado en un debate sobre si el concepto que ha firmado en Extremadura y que está a punto de firmar en Aragón es constitucional, radical, xenófobo o simplemente sentido común.

Esa confusión no surge sola. La alimentan los medios afines a Sánchez con una eficacia que el centroderecha debería haber aprendido a neutralizar hace tiempo. Y mientras el PP se dedica a matizar, a explicar y a pedir perdón por lo que no ha hecho, La Moncloa regulariza a un millón de inmigrantes irregulares, mete trabajadores sociales en las prisiones para tramitar papeles a presos preventivos y lleva a una ONG del PSOE a gestionar los expedientes.

Lo que dicen los pactos y lo que miente el PSOE

La prioridad nacional en los acuerdos de PP y VOX en Extremadura y Aragón establece que el acceso a vivienda protegida, alquiler social y determinadas ayudas públicas se priorice para quienes puedan demostrar un arraigo real y duradero en la comunidad. Tiempo empadronado. Vínculos verificables. No nacionalidad de origen.

No hay en esos pactos ninguna cláusula que niegue atención sanitaria a niños inmigrantes. Es un bulo. El PSOE lo sabe y lo repite igualmente porque le funciona para cohesionar a su electorado y para poner al PP a la defensiva.

Los populares deberían haber respondido con una frase y punto: «Es mentira, está en el texto del acuerdo, léanlo». En lugar de eso han pasado semanas explicando, matizando y disculpándose ante una acusación falsa ante medios que no les van a dar cobertura favorable hagan lo que hagan.

VOX y el PP: el tira y afloja que hay que superar

Santiago Abascal llevó al Congreso una moción que pedía excluir a los irregulares del acceso a servicios sanitarios salvo en emergencias y reservar las pensiones no contributivas exclusivamente para españoles. El PP votó en contra porque la enmienda iba más allá de lo que los populares estaban dispuestos a asumir en ese momento.

VOX acusa al PP de traición. El PP acusa a VOX de radicalismo. Y mientras los dos partidos que juntos pueden ganar las próximas elecciones generales se dedican a mirarse el ombligo, Sánchez sigue en La Moncloa gobernando con los herederos del terrorismo, los independentistas y los comunistas.

Feijóo ha ido adaptando su vocabulario desde «arraigo» hasta «vinculación» hasta «prioridad nacional» dependiendo de la presión del momento. Guardiola cedió ante Génova para aceptar el término después de haberlo rechazado previamente. Esa inconsistencia le cuesta credibilidad y le da munición a quienes quieren presentar al PP como un partido que no sabe lo que quiere.

Lo que exige la ciudadanía y lo que el centroderecha no puede seguir ignorando

Hay una conversación que el centroderecha necesita tener consigo mismo con urgencia, antes de que sea demasiado tarde.

Sánchez se va a La Moncloa cuando el PP y VOX sumen suficientes escaños para desalojarlo. No antes. Y eso requiere que los dos partidos sean capaces de gobernar juntos, de defender juntos lo que han pactado y de dejar de gastarse las energías en disputas internas que no le importan a ningún votante que no sea ya de uno u otro partido.

La ciudadanía no quiere ver a Feijóo y Abascal discutiendo sobre si el término correcto es «arraigo» o «prioridad nacional». Quiere ver a Sánchez fuera de La Moncloa. Quiere un Gobierno que no regularice a presos preventivos, que no meta a una ONG del PSOE en las cárceles, que no construya su permanencia en el poder sobre pactos con quienes quieren romper España.

Eso es lo que piden las encuestas. Eso es lo que refleja el 70% de apoyo a la prioridad nacional. Eso es lo que el centroderecha tiene en su mano ofrecer si deja de perder el tiempo en disputas de matiz y de escuchar a periodistas que son, en la práctica, agentes de la narrativa sanchista.

Extremadura y Aragón demuestran que PP y VOX pueden gobernar juntos con eficiencia y con un programa coherente. Lo que falta es la decisión de defender ese programa con la misma contundencia con la que Sánchez defiende el suyo.

Mientras el centroderecha explica y se disculpa, Sánchez actúa.

Hay que elegir entre las dos actitudes. Y el tiempo se acaba.