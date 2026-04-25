Abascal etiqueta a Sánchez como ‘mierda’ y a Marlaska de ‘rata’ y denuncia el apartheid a españoles

Santiago Abascal llegó a Cádiz con las carpas de VOX todavía destrozadas en Barcelona, Mataró y Sabadell por los grupos antifascistas que las asaltaron durante Sant Jordi.

Con la diputada Júlia Calvet agredida.

Con sus militantes acorralados en plena calle mientras la policía observaba.

Y allí, bajo el sol andaluz, en la precampaña de las elecciones del 17 de mayo, el líder de VOX dijo lo que llevaba días pensando.

«El mierda del presidente del Gobierno y la rata del ministro del Interior han decidido que tienen que intimidarnos en todas partes, pero no ha nacido el español que nos intimide ni el tipo que nos eche de esta plaza».

La plaza le respondió con una ovación.

“El mierda y la rata” (Sánchez y Marlaska) … Así les llama Abascal, dejando claro lo que son esos dos hijos de puta… pic.twitter.com/sHwE6cC4bk — Marco@X (@Marco4kb3) April 25, 2026

Lo que ocurrió el día anterior

El contexto importa. El día antes del acto en Cádiz, militantes y cargos de VOX habían sido agredidos en Cataluña durante las celebraciones de Sant Jordi. Carpas asaltadas en tres ciudades simultáneamente, con una coordinación que Ignacio Garriga, secretario general del partido, describió como un operativo organizado, no como una reacción espontánea.

Abascal no dejó pasar el episodio sin nombrarlo con la contundencia que considera que merece:

«No estoy dispuesto a callar ni a aceptarlo como normal. Ayer nuestros compañeros, en Cataluña, fueron agredidos. En una sociedad democrática todos esos tipos estarían en cárcel y el jefe del dispositivo estaría asumiendo responsabilidades por no cumplir con la garantía del orden público y permitir que se cometa un delito electoral».

La acusación es directa: el Gobierno del marido de Begoña no garantiza la seguridad de los actos políticos de VOX. Lo que ocurre en Cataluña cada semana, lo que ocurre en el País Vasco cuando VOX intenta hacer campaña, lo que ocurrió en Granada y lo que ocurrió el día de Sant Jordi en tres ciudades catalanas simultáneamente, no es una serie de incidentes aislados. Es un patrón que el Gobierno tolera, cuando no alienta.

Garriga apuntó directamente a Salvador Illa y Núria Parlon como responsables de «fomentar el odio» y entregar las calles al matonismo separatista.

La prioridad nacional y el español «último en España»

Pero el acto tenía también un contenido político sustantivo más allá de la denuncia de la violencia. El tema central, como en todos los actos de la precampaña andaluza de VOX, fue la prioridad nacional.

«Al final el español es el último en España. Y esto no es de sentido común, esto no es de justicia. Esto no se puede tolerar. Los españoles tienen que ser los primeros en su propia patria. Igual que los marroquíes supongo que serán los primeros en su propia patria».

La frase tiene la contundencia de lo obvio enunciado sin atenuadores. Y conecta directamente con lo que el acuerdo de coalición entre PP y VOX en Extremadura y Aragón ya ha convertido en programa de gobierno: arraigo mínimo de diez años para acceder a vivienda protegida, cinco para el alquiler social, y prioridad para quienes han contribuido al sistema antes de pedir al sistema que les ayude.

Abascal no perdonó tampoco a Juanma Moreno, el presidente andaluz del PP, equiparándolo con Sánchez en lo que considera el mismo pecado: «promover la inmigración masiva mientras se olvidan de los españoles». Moreno ha rechazado explícitamente el modelo extremeño de prioridad nacional, temiendo perder votantes moderados. Para Abascal, esa posición es indistinguible de la del Gobierno.

Lo enfermizo y lo ilegal

El líder de VOX volvió a la carga con el argumento central de su discurso en Cádiz:

«Lo enfermizo es traicionar a tus compatriotas; nosotros queremos que los españoles dejen de sufrir un apartheid en España».

Y sobre la acusación de ilegalidad que lanza el Gobierno contra las medidas de prioridad nacional:

«Es aterrador que el presidente del Gobierno no entienda que los ciudadanos de un país son sus nacionales».

Sánchez llama a la prioridad nacional creación de «ciudadanos de primera y segunda clase» y ha amenazado con llevarla a los tribunales. Abascal le responde que lo verdaderamente ilegal es la situación actual. La Fiscalía, por su parte, ya desestimó una querella contra Abascal por incitación al odio presentada en Torre Pacheco, sin ver en su discurso ninguna incitación a la discriminación.

Las carpas de VOX en Cataluña fueron destrozadas por grupos que se denominan antifascistas. Sus militantes fueron agredidos en la calle. Y el ministro Marlaska, a quien Abascal llama «la rata del Interior», no ha dado explicaciones sobre por qué el dispositivo policial no impidió lo que el líder de VOX califica sin rodeos de «delito electoral».

Desde Cádiz, Abascal lo zanjó con la frase que sus seguidores repitieron durante horas en las redes:

«No ha nacido el español que nos intimide ni el tipo que nos eche de esta plaza».