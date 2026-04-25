Cinco grandes organismos internacionales alertan sobre la corrupción en la España de Sánchez

La Comisión Europea, la OCDE, el GRECO, Transparencia Internacional y el Consejo de Europa no son medios de la derecha española ni tribunas de la oposición.

Son los organismos de referencia internacional en materia de transparencia, anticorrupción y calidad democrática.

Y los cinco coinciden en sus evaluaciones más recientes: España tiene un problema grave de corrupción estructural que no mejora y que bajo el Gobierno de Sánchez ha empeorado.

No es una crítica ideológica.

Es una auditoría.

En ningún país occidental el submundo tiene tanto aspecto de submundo como aquí. pic.twitter.com/68yjedXCqF — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) April 24, 2026

Lo que dicen los organismos internacionales

La Comisión Europea lleva años señalando que España no avanza en sus reformas anticorrupción. Las recomendaciones sobre independencia judicial y depuración de los contratos públicos llevan años pendientes sin que el Ejecutivo haya dado pasos concretos para cumplirlas.

La OCDE alerta específicamente sobre las deficiencias en la supervisión de los fondos europeos, con riesgo documentado de malversación en rescates y subvenciones. Una advertencia que adquiere un significado particular cuando los 20.000 millones de fondos Next Generation que España va a perder por mala gestión se cruzan con los contratos de la trama Koldo y los vínculos entre las empresas adjudicatarias y el entorno del PSOE.

El GRECO, el grupo anticorrupción del Consejo de Europa, califica de «insuficiente» el cumplimiento español: solo el 25% de sus recomendaciones para prevenir sobornos a cargos políticos han sido implementadas. El organismo pidió auditar todos los contratos post-pandemia. No ha habido avances.

Transparencia Internacional ha rebajado la puntuación de España de 62 a 60 puntos en su índice global, acercándola al umbral de «democracia defectuosa». Identifica tres fallos estructurales: ausencia de registro para lobbies, protección insuficiente para denunciantes y un fiscal anticorrupción sin autonomía plena.

El 70% de los españoles considera que la corrupción es «generalizada» en su país, según las encuestas recientes. No es una percepción caprichosa. Es la conclusión racional de quien lleva ocho años leyendo los periódicos.

La corrupción sistémica del PSOE: ocho años de saqueo organizado

Lo que distingue la corrupción del Gobierno Sánchez de otros escándalos anteriores no es solo su magnitud. Es su velocidad y su alcance.

La UCO de la Guardia Civil ha documentado que la estructura del PSOE funcionó durante ocho años como una organización que canalizaba contratos públicos a cambio de comisiones. No es la conclusión de un medio de comunicación. Es la conclusión de los investigadores de la Guardia Civil en un informe de casi 500 páginas entregado al Tribunal Supremo.

La trama empezó casi con el Gobierno. En 2019, Koldo García ya cobraba 10.000 euros mensuales en efectivo de Víctor de Aldama dentro del Ministerio de Transportes. Los contratos de mascarillas durante la pandemia de 2020 se adjudicaron a empresas del entorno de la trama sin licitación. Los sobres con dinero llegaban a Ferraz. Las comisiones del 2% fluían hacia Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán. Y Zapatero, el expresidente que actúa como asesor informal del Gobierno, cobraba 555.700 euros de empresas vinculadas al rescate de Plus Ultra por trabajos que los investigadores consideran que no realizó.

No es un caso de un político que se corrompió con el tiempo. Es la arquitectura de un sistema de extracción que se construyó desde el primer día.

Sin precedentes: la corrupción llega al entorno familiar del presidente

Pero hay un elemento en el caso Sánchez que no tiene precedentes en la historia democrática española. Ni en tiempos del PP con Bárcenas, ni en los peores momentos del PSOE con los ERE andaluces, la corrupción había salpicado directamente al entorno familiar inmediato del presidente del Gobierno.

Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, está procesada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La pena máxima teórica suma 15 años. El juez Juan Carlos Peinado describe sus conductas como «propias de regímenes absolutistas». La Audiencia Provincial debe pronunciarse sobre si da luz verde al juicio oral.

No hay precedente de esto en ninguna democracia occidental consolidada. El presidente del Gobierno cuya esposa está procesada por delitos relacionados directamente con el uso de su posición como primera dama para obtener beneficios económicos. Una cátedra universitaria financiada con donaciones de empresas con contratos públicos. Un software patentado a su nombre con dinero destinado a la universidad. Cartas de recomendación en favor de empresarios que posteriormente obtuvieron adjudicaciones.

David Sánchez, hermano del presidente, cobra 50.000 euros anuales de la Diputación de Badajoz en un cargo cuya justificación técnica nadie ha podido explicar con claridad.

La familia del presidente del Gobierno está en el centro de la corrupción que los organismos internacionales documentan. Eso no tiene precedente en la historia democrática española. Y tampoco lo tiene en ningún país europeo de referencia.

Los casos que componen el mosaico

El mapa de la corrupción sanchista es tan extenso que resulta difícil abarcarlo en un solo artículo. Ábalos en prisión provisional. Cerdán dimitido e investigado. Koldo grabado durante 16 horas confesando mordidas. Reyes Maroto con mensajes de WhatsApp que demuestran que mintió en el Senado sobre sus reuniones con Aldama. Armengol, presidenta del Congreso, con chats que la sitúan como canal de la trama en Baleares. Torres, hoy ministro, declarando por escrito para evitar el interrogatorio directo.

El Caso Finanzas del PSOE revela financiación irregular mediante facturas falsas. El rescate de Air Europa con fondos del SEPI sigue rodeado de opacidad. Y el pacto de investidura con los independentistas catalanes, que Sánchez mismo calificó de inconstitucional antes de firmarlo, es lo que el columnista Antonio R. Naranjo denomina corrupción constitucional: sillones en La Moncloa a cambio de indultos y amnistías.

La respuesta de Sánchez: atacar a los jueces

La reacción del Gobierno ante cada nueva revelación judicial sigue el mismo patrón. Atacar al juez. Cuestionar la legitimidad del proceso. Movilizar a los ministros para desacreditar a los investigadores. Y mantener a la Fiscalía General del Estado en una posición que sus propios fiscales han criticado internamente.

Sánchez habla de «corrupción intolerable» cuando se refiere al PP. Cuando se refiere a su propio entorno, habla de «lawfare», de persecución política, de conspiraciones de la derecha.

El doble rasero no necesita comentario adicional. Los organismos internacionales que han rebajado la puntuación de España en los índices de transparencia tampoco son parte de ninguna conspiración de la derecha española.

Son los árbitros. Y sus tarjetas son rojas.