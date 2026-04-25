El otro ‘pucherazo’ de Sánchez: a este paso habrá más ‘nietos del exilio’ que españoles de nacimiento

A finales de 2025, el ministro Ángel Víctor Torres confirmó que 2,4 millones de personas habían solicitado la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. D

e ellas, unas 490.000 ya la habían obtenido. Medio millón de nuevos ciudadanos españoles con derecho a voto en las próximas elecciones generales, en su mayoría procedentes de Argentina, Cuba y Venezuela, tres países donde el PSOE tiene una implantación ideológica que sus homólogos de centroderecha no pueden igualar.

Ahora el Gobierno evalúa eliminar el plazo de presentación de solicitudes «sine die», según filtraciones recientes.

Lo que nació como una ley de reparación histórica con fecha de caducidad se convertiría en un proceso permanente de nacionalización masiva sin límite temporal.

La oposición lo llama pucherazo. Isabel Díaz Ayuso lo llama «reemplazo electoral encubierto». Y los datos que sustentan esa acusación son tan concretos que resultan difíciles de rebatir.

Rufián, ardiente defensor de la prioridad nacional, como podéis ver en el vídeo. pic.twitter.com/LB7wT9teeM — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) April 25, 2026

Qué dice la ley y qué hace el Gobierno

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 con el respaldo de Bildu, permite a los descendientes de quienes abandonaron España entre el 18 de julio de 1936 y el 28 de diciembre de 1978 por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual reclamar la nacionalidad española. También incluye a los hijos de madres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse antes de 1978.

El espíritu original era reparar una injusticia histórica concreta: devolver la nacionalidad a quienes el franquismo expulsó o forzó al exilio. Es una causa legítima y justa en su formulación original.

El problema está en la aplicación. Según denuncia el PP con documentación concreta, se están otorgando nacionalidades a «falsos exiliados»: nietos de emigrantes que abandonaron España antes de la Guerra Civil, es decir, antes del 18 de julio de 1936, por razones económicas que no tienen ninguna relación con la represión franquista. En Chile se han identificado casos en los que se utilizaron identidades falsas para solicitar la nacionalidad como bisnietos de exiliados.

La vía más flexible de la ley, que permite obtener la nacionalidad simplemente acreditando que se tiene padre o abuelo español mediante certificados de nacimiento, ha abierto una puerta que el Gobierno no ha querido cerrar.

Desde Venezuela han llegado unas 300.000 peticiones pese a que ese país no es considerado un foco de exilio masivo relacionado con la Guerra Civil. El consulado de Buenos Aires tramita 10.000 solicitudes al mes. Los consulados en Argentina, Cuba, Brasil y México concentran el 72% del total de solicitudes.

El colapso administrativo y el fraude que nadie controla

Las cifras del colapso son reveladoras. Más de 1,17 millones de solicitudes presentadas desde 2021. Solo el 25% resuelto. Más de 632.670 expedientes en un limbo burocrático sin fecha de resolución. El CGCEE, el órgano representativo de los emigrantes españoles en el exterior, advierte del caos en los 178 oficinas consulares, que gestionan un volumen 4,5 veces superior al registrado bajo la ley anterior de 2007.

En ese contexto de saturación y urgencia, los controles de autenticidad son los primeros en sufrir. Cuando un consulado en Buenos Aires procesa 10.000 solicitudes al mes, la verificación exhaustiva de cada certificado de nacimiento, de cada árbol genealógico, de cada nexo con el exilio republicano, es materialmente imposible.

Los casos de identidades falsas en Chile no son una anomalía anecdótica. Son la consecuencia previsible de un proceso masivo sin los mecanismos de verificación adecuados, gestionado por una administración desbordada y sin incentivos para frenar un flujo que el Gobierno considera políticamente favorable.

La ingeniería electoral que nadie quiere nombrar

Y aquí está la cuestión central que el Gobierno no responde cuando se le formula directamente.

España tiene elecciones generales previstas para 2027. El PSOE acumula escándalos judiciales, pérdida de apoyos en las encuestas privadas y una aritmética parlamentaria cada vez más frágil. En ese contexto, medio millón de nuevos votantes procedentes de Argentina, Cuba y Venezuela, países con una tradición política de izquierda que conecta naturalmente con el PSOE, no es un dato neutro.

Desde 2018, el Gobierno ha concedido la nacionalidad a más de un millón de inmigrantes. A eso se suman ahora las casi 500.000 nacionalizaciones por la ley de nietos, con potencial de llegar a 2,5 millones si el plazo se elimina indefinidamente.

Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, viajó a Argentina a decirles a los nuevos nacionalizados que podían votar «gracias a este Gobierno». No es una interpretación. Está grabado.

El PP exige límites claros y la verificación rigurosa de cada solicitud. El Gobierno defiende la legalidad del proceso y el Tribunal Constitucional, bajo la dirección del magistrado Cándido Conde-Pumpido, ha avalado el proceso sin reservas.

Ayuso lo resume con la ironía que le caracteriza: «A este paso habrá más nietos del exilio que españoles nativos».

No es del todo una broma. Es una descripción matemáticamente posible de adónde lleva un proceso sin límite temporal, sin controles de fraude efectivos y con dos millones y medio de solicitudes pendientes o en curso.

El censo electoral español se está reescribiendo. Y se está reescribiendo de una forma que beneficia sistemáticamente a un solo partido.

Que ese partido sea el que gestiona el proceso no es una coincidencia que merezca ignorarse.