El sanchista Tezanos ha quitado siempre, de forma sistemática, un 18% de intención de voto a VOX en los sondeos del CIS

Imaginen una tómbola donde siempre gana el mismo.

Eso es, en esencia, lo que el análisis demoscópico de Jorge Sanz Casillas documenta sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas desde que José Félix Tezanos tomó las riendas en 2018.

El estudio es minucioso y los datos son demoledores. VOX obtiene de media un 18% más de votos de lo que el CIS pronostica. El PP un 10% más. Y el PSOE aparece sistemáticamente inflado en una media de 4,5 puntos respecto a su resultado real.

No es un error puntual. Es un patrón que se repite elección tras elección, en comunidades autónomas distintas, con resultados diferentes, siempre en la misma dirección.

Los casos que no admiten explicación

Las desviaciones más llamativas son las que afectan a VOX. En las elecciones andaluzas de 2018, el CIS pronosticó para el partido un 3,17%. El resultado real fue el 10,96%. Más del triple. Una diferencia que no puede atribuirse a ninguna variación estadística razonable.

En las generales de noviembre de 2019, el CIS estimó a VOX en el 7,9%. Obtuvo el 15,21%. Casi el doble.

En Castilla y León 2022, la previsión era del 11%. El resultado real fue el 17,64%.

El PP acumula subestimaciones en el 72% de los comicios desde 2018. El partido ha llegado a amenazar con acciones legales por la reiteración de estos errores, hastiado de ver cómo el barómetro público favorece sistemáticamente al PSOE.

Lo más revelador es que las críticas no vienen solo de la derecha. Pablo Echenique, de Podemos, calificó uno de los últimos sondeos del CIS como «opción psicotrópica» por inventar una «coalición de izquierdas» que distorsionaba los datos en favor del establishment progresista. Cuando hasta tus propios aliados te acusan de manipular, el argumento de la conspiración de la derecha pierde bastante fuerza.

Lo que cuesta y lo que aporta

El Centro de Investigaciones Sociológicas cuesta a los contribuyentes unos ocho millones de euros anuales entre salarios, estudios e infraestructura. Desde 2018, Tezanos ha cobrado más de 700.000 euros en nómina, además de otros 146.000 en subvenciones para sus publicaciones editoriales. Un salario que triplica al de un presidente autonómico.

A cambio, el organismo produce sondeos que las encuestadoras privadas superan en precisión de forma consistente. Celeste-Tel, el Votómetro de Redlines y otras firmas privadas alcanzan resultados con márgenes mínimos de error mientras el CIS sigue produciendo las mismas desviaciones sistemáticas elección tras elección.

El analista José Miguel Silva de Target Point lo resume con una frase que dice mucho: «La gente sabe que es papel mojado». El CIS ya no moviliza votos porque el electorado ha aprendido a descontarlo. Pero sigue siendo útil como argumento mediático: el último barómetro, que da al PSOE una ventaja de 12,8 puntos sobre el PP, circula en los medios afines al Gobierno como si fuera una fotografía de la realidad en lugar de lo que es.

Quién es Tezanos y por qué importa

José Félix Tezanos no llegó al CIS por concurso de méritos demoscópicos. Llegó nombrado directamente por el Gobierno de Sánchez en 2018, después de haber sido secretario de organización del PSOE en Cantabria y director de la fundación del partido. Dejó su puesto en la ejecutiva socialista para ocupar la presidencia del organismo oficial de encuestas del Estado.

Cuando le preguntan por las desviaciones, Tezanos las atribuye al «voto oculto» o al estigma asociado a declarar el voto a VOX en encuestas telefónicas. Es una explicación que tiene cierta validez teórica pero que no justifica errores del 300% en Andalucía en 2018, cuando VOX era un partido prácticamente desconocido y el estigma de declarar ese voto era mínimo comparado con años posteriores.

El patrón real es más sencillo: el CIS infla al PSOE, infla a Sumar y Podemos, y hunde a la oposición. Los resultados electorales reales lo desmienten elección tras elección. Y el organismo sigue produciendo los mismos sondeos con los mismos sesgos.

Lo que los contribuyentes financian

Ocho millones de euros al año. Setecientos mil euros en nómina para Tezanos desde 2018. Ciento cuarenta y seis mil euros en subvenciones para sus publicaciones. Y un producto que las encuestadoras privadas superan sistemáticamente en calidad.

La comparación es inevitable: las encuestadoras privadas trabajan con sus propios recursos, sin financiación pública, y producen sondeos más precisos. El CIS, con todo el aparato del Estado detrás, produce sondeos que la mayoría del electorado ya ha aprendido a ignorar.

En Extremadura el PSOE perdió estrepitosamente. En Aragón también. El CIS no lo vio venir. Los sondeos privados sí.

El organismo que cuesta ocho millones al año al contribuyente español es más útil para Pedro Sánchez que para la democracia española. Y esa diferencia, documentada en 18 puntos de desfase para VOX y en 10 para el PP, es lo que los ciudadanos están financiando con sus impuestos.

En el minucioso informe sobre las desviaciones del CIS se detalla cómo este partido ha sido el gran perjudicado, con errores que rayan lo absurdo: durante las elecciones andaluzas de 2018, el CIS pronosticó un escuálido 3,17%, mientras que Vox arrasó con un sorprendente 10,96%, más del triple. En las generales de noviembre de 2019, partieron de un estimado del 7,9% y se dispararon hasta el 15,21%. Y en Castilla y León 2022, la previsión era del 11%, pero alcanzaron el 17,64%.

Para entender mejor esta situación, aquí van algunos datos clave desde 2018: