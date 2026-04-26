Mónica García se lanza al ruedo contra Ayuso en Madrid

Mónica García ha dado un paso decisivo que sacude el escenario político madrileño. En un evento festivo celebrado en el parque Paraíso de San Blas-Canillejas, durante la verbena ‘La Madrileña’, la líder de Más Madrid lanzó una afirmación contundente: «Después de mucho pensarlo, he tomado una decisión. Si me acompañáis, si me dais vuestro respaldo, quiero ser la próxima presidenta». Estas palabras suenan como un desafío directo a Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta regional, con las elecciones autonómicas a la vista para 2027.

Este anuncio se produce en un contexto de tensión creciente entre ambas. Solo unos días atrás, durante la Conferencia de Presidentes en Barcelona, tuvieron un encontronazo que requirió intervención del protocolo. Ayuso rechazó los saludos afectuosos de García y le preguntó si estaba dispuesta a besar a una «asesina», refiriéndose a las acusaciones que Más Madrid lanzó sobre la gestión de las residencias durante la pandemia. La ministra desmintió esas afirmaciones y contraatacó en redes sociales: su reacción era «desproporcionada y reveladora». Este roce pone de manifiesto el clima tenso entre el PP y la izquierda madrileña.

Un historial cargado de pifias y pufos

La política no es nueva para Mónica García. Dejó su puesto en la Asamblea de Madrid en 2023 para asumir el cargo de ministra de Sanidad en el Gobierno de Pedro Sánchez, pero ahora regresa con ganas de revancha. Sin embargo, su trayectoria está marcada por tropiezos que sus oponentes no olvidan fácilmente. En este análisis detallado de El Debate, se revisan sus pios, pifias y pufos: desde polémicas relacionadas con la gestión sanitaria en la comunidad hasta errores cometidos durante debates que le costaron votos en 2021.

Es importante recordar algunos episodios clave:

Pio en residencias: Acusaciones sobre un plan macabro durante la covid, que dejó 7.291 fallecidos, las cuales Ayuso le devuelve como un boomerang.

en residencias: Acusaciones sobre un plan macabro durante la covid, que dejó 7.291 fallecidos, las cuales le devuelve como un boomerang. Pifia electoral: En 2021, Más Madrid quedó muy por detrás del PP, con García liderando una lista fallida.

electoral: En 2021, Más Madrid quedó muy por detrás del PP, con liderando una lista fallida. Pufo ministerial: Críticas debido a retrasos en las vacunas y políticas sanitarias controvertidas, las cuales el PP madrileño aprovecha sin compasión.

Estos errores representan un desafío considerable para García, quien debe superar primarias dentro de Más Madrid mientras sigue ocupando su cargo nacional. Fuentes cercanas indican que continuará como ministra hasta el día de las elecciones, un malabarismo que genera dudas sobre su lealtad al PSOE.

Antecedentes de una rivalidad feroz

La rivalidad entre García y Ayuso tiene raíces profundas. En 2021, las elecciones madrileñas fueron un verdadero revés para la izquierda: el PP arrasó con mayoría absoluta. En esa ocasión, García, como candidata por Más Madrid, prometió un cambio progresista pero solo logró obtener 17 escaños frente a los 65 del PP. Ahora, con el Gobierno central en minoría, busca capitalizar el desgaste acumulado a nivel autonómico.

Ayuso se ha consolidado con políticas liberales centradas en impuestos y economía, logrando atraer inversión y votos jóvenes. Por su parte, García defiende una sanidad pública robusta y una vivienda asequible; sin embargo, lleva consigo el peso de sus pasadas pifias. Su anuncio durante la verbena fue festivo pero claramente preelectoral: «Merecemos pelear para cambiar la realidad», afirmó con fervor.

En las encuestas más recientes, el PP se sitúa alrededor del 40%, mientras que Más Madrid apenas alcanza el 20%. Para lograr ganar terreno, García necesitaría unir fuerzas con PSOE y Sumar; algo complicado por los egos y divisiones existentes. Además, hay que considerar que el Tribunal Constitucional podría alterar este panorama con recursos sobre algunas leyes madrileñas.

Factor clave A favor de Ayuso A favor de García Gestión económica Crecimiento récord y bajos impuestos Crítica a recortes sociales Sanidad Hospitales punteros tras la pandemia Promesa de modelo 100% público Apoyo popular Mayoría absoluta en 2021 Alianzas dentro de la izquierda Escándalos Ninguno grave reciente Sus pifias relacionadas con residencias y debates

Posibles consecuencias en el tablero nacional

Si finalmente García logra ganar las primarias, Madrid 2027 podría convertirse en un bastión electoral para la izquierda. Una derrota significaría perder para Sánchez un territorio clave ante el ascenso tanto del PP como de Vox. Por otro lado, si Ayuso emerge fortalecida tras este enfrentamiento electoral, podría aspirar a metas aún más altas. Sin embargo, si fracasara García, se pondría en peligro a Más Madrid y se abrirían caminos para Íñigo Errejón o nuevos líderes emergentes.

El humor no falta en este escenario: imaginen un debate cara a cara donde Ayuso lanza dardos sobre «asesinas» mientras que García responde recordando sus propios pufos ministeriales. ¿Lograrán llegar a las urnas sin más separaciones protocolarias?

Para cerrar con curiosidades interesantes: según ella misma ha declarado, desde 2019 ha saludado a Ayuso, pese a los roces existentes. El mismo día que esta noticia salta a primera plana, toreros como Javier Cortés triunfaban en Algete; recordando así que Madrid tiene una especial predilección por los duelos épicos. Y atención: las primarias de Más Madrid comienzan en mayo; aunque hoy parece favorita, eso no significa que sea imbatible.