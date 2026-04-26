Abascal lanza una sombría advertencia al centroderecha: el PP repite los errores de 2023 y Sánchez no está acabado

A cuatro semanas del 17 de mayo, Santiago Abascal da la voz de alarma que nadie en Génova 13 parece de momento escuchar.

El líder de VOX acaba de conceder una entrevista en El Debate, a las periodistas Natalia Cristóbal y Ana Martín, y el mensaje central no es cómodo para los jerarcas populares de Genova 13, viniendo como viene de de su socio de gobierno en Extremadura y Aragón.

«El PP está cometiendo los mismos errores de 2023, dando por hecha la victoria. Sánchez no está acabado».

Y añade que al presidente le quedan «muchas trampas por hacer».

Es el mismo error de cálculo que en julio de 2023 llevó al bloque de centroderecha a perder unas elecciones que las encuestas le daban ganadas. Feijóo llegó a las generales convencido de que el resultado estaba decidido. Sánchez llegó con la determinación de quien no tiene nada que perder. Y Sánchez ganó la investidura.

Abascal no quiere que Andalucía el 17 de mayo sea la versión autonómica de ese error.

Abascal defiende con firmeza la prioridad nacional en cuanto a ayudas y prestaciones.

«Es de sentido común decir que los nacionales deben tener prioridad en el acceso a estas ayudas».

Critica las políticas migratorias del Gobierno Sánchez, que, según él, discriminan a los españoles en su propio país.

El censo y las elecciones limpias

La advertencia más grave de Abascal en la entrevista no es sobre las encuestas ni sobre la estrategia del PP. Es sobre la limpieza del proceso electoral.

«No pueden ser unas elecciones limpias si están alterando el censo electoral», denuncia.

La acusación conecta directamente con lo que VOX lleva meses documentando: la regularización masiva de inmigrantes, las nacionalizaciones aceleradas por la ley de nietos, los nuevos ciudadanos procedentes de Argentina, Cuba y Venezuela que el Gobierno ha incorporado al censo con una velocidad que las oficinas consulares no pueden gestionar con garantías.

Si el censo está siendo manipulado antes del 17 de mayo, la ventaja que dan las encuestas a Moreno puede ser más frágil de lo que parece. Abascal lo sabe. Y lo dice.

La prioridad nacional y la incoherencia de Moreno

El fondo ideológico del discurso de Abascal en Andalucía es siempre el mismo: la prioridad nacional. Y en esta entrevista aprieta las tuercas a Juanma Moreno con una precisión que resulta incómoda para el presidente andaluz.

«Es de sentido común decir que los nacionales deben tener prioridad en el acceso a estas ayudas». Lo que en Extremadura y Aragón es ya programa de gobierno firmado entre PP y VOX, Moreno lo rechaza en Andalucía alineándose, según Abascal, con la posición del Gobierno de Sánchez.

La ironía que el líder de VOX subraya es que el mismo Moreno que antes criticaba la falta de pactos entre PP y VOX ahora se opone al contenido de esos pactos cuando se concretan. «Hasta ahora criticaba la falta de pactos; ahora se opone al contenido», resume con una síntesis que no tiene réplica fácil.

Los acuerdos de Extremadura y Aragón incluyen informes jurídicos que los blindan contra recursos. Moreno no tiene excusa técnica para rechazarlos. Tiene una excusa política: el miedo a perder votantes moderados. Para Abascal, eso es exactamente el mismo cálculo equivocado que llevó al PP al desastre de 2023.

Vox en Andalucía: la calle que los sondeos no siempre captan

VOX ha incrementado su intención de voto en Andalucía un 5% desde 2022. Abascal visitó Ayamonte días atrás con mil personas coreando «prioridad nacional».

En Cádiz, la plaza le respondió con ovaciones cuando llamó «mierda» a Sánchez y «rata» a Marlaska.

Ese tipo de movilización no siempre aparece con fidelidad en las encuestas telefónicas. El desfase entre los sondeos del CIS y los resultados reales de VOX está documentado: 18 puntos de media de subestimación. Las encuestadoras privadas son más precisas, pero también pueden quedarse cortas cuando el voto de VOX se activa con la intensidad que genera la campaña «pueblo a pueblo» que Abascal lleva semanas ejecutando.

El Rey y la unidad de España

En la entrevista, Abascal también se detiene en la Monarquía con una firmeza que distingue a VOX de otros partidos del arco parlamentario:

«Para nosotros, el Rey representa la unidad y la permanencia de España. No debe ser utilizado por ningún Gobierno para sus fines».

La acusación a Sánchez de instrumentalizar la Monarquía para sus intereses personales conecta con el debate sobre el papel del Rey en la política exterior de un Gobierno que ha llevado al Jefe del Estado a escenarios diplomáticos que muchos consideran impropios para la institución.

Lo que se decide el 17 de mayo

El escenario que Abascal dibuja es claro: si Moreno obtiene la mayoría absoluta, Andalucía gobernará sola y el debate sobre la prioridad nacional quedará en suspenso en la comunidad más grande de España. Si no la obtiene, Moreno tendrá que elegir entre pactar con VOX con el mismo modelo de Extremadura y Aragón o intentar gobernar en minoría, lo que Sánchez aprovechará con la misma habilidad que ha demostrado para sobrevivir en situaciones que cualquier otro presidente no habría superado.

«Sánchez no está acabado». «Le quedan muchas trampas por hacer».

Es el aviso que el PP en Andalucía no quiere oír. Pero que la experiencia de 2023 obliga a tomar en serio.