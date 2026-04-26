Cuándo tendrán DNI español y podrán votar los inmigrantes ilegales regularizados por Sánchez: depende del país de origen

El Gobierno Sánchez repite que la regularización extraordinaria no otorga derecho al voto.

Es cierto. Nadie de los regularizados en 2026 podrá votar en las elecciones generales de 2027. Los plazos legales lo impiden.

Pero eso no significa que la operación no tenga un objetivo electoral. Lo tiene. Y está diseñado con una visión de más largo alcance que la que el Gobierno quiere que se vea.

El mapa del voto futuro

Los ciudadanos procedentes de países iberoamericanos, que representan cerca del 90% de los regularizados, pueden solicitar la nacionalidad española tras dos años de residencia legal. El conteo empieza desde que reciben la autorización de residencia temporal, no desde su llegada irregular. Una vez presentada la solicitud, el trámite tarda entre uno y tres años en resolverse.

La aritmética es sencilla: muchos latinoamericanos regularizados en 2026 podrían tener la nacionalidad española entre 2029 y 2031. Es decir, justo a tiempo para las elecciones generales que seguirán a las de 2027. Un censo ampliado con cientos de miles de nuevos ciudadanos procedentes de Argentina, Cuba y Venezuela, países con una tradición política de izquierda que conecta con el PSOE de forma natural.

Los inmigrantes procedentes de Marruecos y de países no iberoamericanos tendrán que esperar diez años de residencia legal antes de poder solicitar la nacionalidad. Su voto llegará más tarde. Pero llegará.

Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, viajó a Argentina a decirles a los nuevos nacionalizados que podían votar «gracias a este Gobierno». Está grabado. No es una interpretación.

Las cifras reales: mucho más que medio millón

El Gobierno anunció en enero que la regularización beneficiaría a unas 500.000 personas. Sánchez lo repitió en un artículo en el New York Times. Y la cifra real no tiene nada que ver con esa.

La Policía Nacional, a través de su Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, estima que entre 750.000 y un millón de inmigrantes irregulares solicitarán la regularización. Funcas calculó en 840.000 el número total de irregulares en España a finales de 2025. Y los expertos en extranjería consultados por distintos medios hablan de entre dos y tres millones de beneficiarios finales si se incluyen las reagrupaciones familiares posteriores.

Porque la regularización no termina con los regularizados directos. Termina cuando esas personas traen a sus familiares, que tienen derecho a la reagrupación una vez obtenida la residencia legal. No solo padres e hijos: otros niveles familiares que multiplican exponencialmente el número final.

La discrepancia entre las cifras oficiales y las estimaciones independientes es tan grande que los mandos policiales han dejado de disimular su malestar. El mensaje que según ellos se manda a las mafias de tráfico humano es inequívoco: «Si logran llegar sin fallecer en el intento, eventualmente obtendrán estatus legal».

Una regularización chapucera que es un coladero para delincuentes

El Consejo de Estado, el órgano consultivo más importante del ordenamiento jurídico español, calificó el borrador de la regularización de «graves carencias» antes de su aprobación. El Gobierno lo ignoró y aprobó el decreto de todas formas.

La chapuza está en los detalles. Para acreditar la estancia previa al 31 de diciembre de 2025 basta con cualquier documentación y una declaración responsable de no tener antecedentes penales. Sin verificación. Sin certificados auténticos de los países de origen. Sin ningún mecanismo real de comprobación para las decenas de miles de personas procedentes de países con los que España no tiene acuerdos de intercambio de información policial.

Y luego está la cláusula del «estado de necesidad», introducida a petición de Podemos, que permite regularizar a personas con condenas previas si alegan que actuaron en situación de necesidad. Juristas consultados por distintos medios la califican de «amnistía anticipada y precautoria» y de «gesto absurdo hacia el hurto famélico».

La lógica jurídica que la desmonta es sencilla: si un juez ya emitió una sentencia condenatoria, es porque evaluó las pruebas y concluyó que el estado de necesidad no era aplicable. Permitir ahora la regularización bajo ese mismo argumento es decirle al juez que se equivocó. Es convertir el Ministerio de Inclusión en una instancia revisora de sentencias judiciales.

Los sindicatos policiales advierten de algo todavía más grave: las personas con cinco o más detenciones por robos violentos que no han sido condenadas en firme porque los juicios llevan años pendientes en los atascados juzgados de instrucción españoles pueden acogerse a la regularización. Tienen antecedentes policiales, no penales. Y la norma exige ausencia de antecedentes penales, no policiales.

Un reincidente con cuatro detenciones por robos con violencia puede regularizarse. Porque no ha sido condenado en firme todavía.

Eso no es un fallo técnico del decreto. Es una decisión política.

Lo que está en juego

El Gobierno insiste en que la regularización es una medida humanitaria sin cálculo electoral. Los datos la desmienten en todos los frentes.

Medio millón de cifra oficial. Un millón según la Policía. Dos o tres millones con reagrupaciones. Noventa por ciento de iberoamericanos con vía rápida a la nacionalidad en tres a cinco años. Pilar Cancela en Buenos Aires explicando que se puede votar «gracias a este Gobierno». La ley de nietos añadiendo otros 490.000 nuevos ciudadanos. Los instrumentos de verificación insuficientes que el Consejo de Estado pidió y que el Gobierno ignoró.

La regularización de 2026 no cambia el censo de 2027. Pero sí cambia el de 2031. Y el de 2035. Y el de todos los ciclos electorales que vienen después.

Sánchez piensa en el largo plazo. La oposición debería empezar a hacer lo mismo.