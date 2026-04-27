Koldo García baraja soltar todo contra Pedro Sánchez en el Supremo

Para colmo de las desgracias que se acumulan sobre Pedro Sánchez y su cuadrilla, este miércoles 29 de abril Víctor de Aldama se sienta ante el Tribunal Supremo con la intención declarada de desenredar hasta el último cabo de la trama Koldo y conectarlo con el corazón del poder socialista.

El empresario, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción a cambio de colaborar con la investigación, lleva semanas enviando señales de que no va a guardarse nada.

Las fuentes cercanas al caso hablan de una declaración que podría alcanzar al propio Sánchez bien sea la del propio Aldama, o las de José Luis Ábalos, de Koldo García o Santos Cerdán. El día de hoy, el testimonio del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas, ha desmontado la defensa del exministro de Transportes.

Por si fuera poco, Ketty Garat destapó que fue Cerdán el que ‘vendió’ a Ábalos, al filtrar información sobre su vida ‘díscola’ para intentar tapar su presunta participación en los chanchullos de la trama.

Y eso sin contar lo que pueda añadir Koldo, que según fuentes cercanas al exasesor consultadas por el periodista Miguel Ángel Pérez, está considerando ‘cantar’ sobre Cerdán en su propia declaración del mismo día.

En Libertad Digital se detalla cómo Koldo se plantea tirar de la manta contra Pedro Sánchez.

Y mientras tanto, el líder del PSOE anda desesperado e inició una caza de brujas para encontrar al topo que filtró el vídeo de su intento de pucherazo en el Comité Federal de los socialistas en 2016 y que terminó en su dimisión al frente de Ferraz.

Lo que ya se sabe antes de que Aldama abra la boca

El contexto que llega al miércoles ya es suficientemente explosivo por sí solo.

La exsecretaria de Aldama, Piedad Losada, ha reconocido ante el tribunal haber realizado gestiones para el exministro Ábalos, incluyendo un informe sobre usucapión para un vecino en Valencia. Ana María Aranda, exsecretaria de Ábalos, ha confirmado que Aldama visitaba el Ministerio de Transportes con frecuencia, accediendo por el patio reservado a altos cargos para reunirse directamente con Koldo. Sin cita. Sin registro. Como si estuviera en su propia casa.

Koldo pagó 13 de los 293 viajes realizados por Ábalos usando tarjetas registradas bajo nombres ajenos, según Onda Cero. La exmujer de Koldo, Patricia Uriz, compareció ante el tribunal confirmando que esas tarjetas se usaron para cubrir gastos relacionados con viajes oficiales.

El exCEO de Globalia, Javier Hidalgo, ha negado haber recibido presiones de Koldo para facilitar pagos a cambio de ayudas ministeriales para Air Europa. Pero los mensajes de WhatsApp intervenidos a Aldama que obran en poder de la UCO sugieren una versión diferente de los hechos.

Por qué la declaración de Aldama puede ser devastadora

Aldama no es un testigo cualquiera. Es el hombre que entró al Ministerio de Transportes sin control aparente durante años. El que pagaba 10.000 euros mensuales en efectivo a Koldo desde 2019. El que costeó el alquiler de la amante de Ábalos, las vacaciones en Marbella y el chalet en Cádiz. El que operó en Baleares, en Canarias y en República Dominicana usando el nombre del ministro como llave maestra para abrir puertas institucionales.

Ha confesado haber recibido comisiones ilegales. Ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Y según todas las señales que han llegado antes de su comparecencia, va a intentar que ese acuerdo le salga lo más barato posible contando todo lo que sabe.

Lo que sabe Aldama sobre la estructura de la trama, sobre quién autorizaba qué, sobre quién sabía qué y hasta dónde llegaba la cadena de complicidades, es la pregunta que en La Moncloa no pueden responder sin miedo.

El orden del día del miércoles

La jornada del 29 de abril tiene una estructura que en sí misma es una declaración de intensidad. Aldama abre fuego primero. Luego declara Ábalos, el exministro que enfrenta hasta 24 años de prisión y que hasta ahora ha negado todo. Y cierra Koldo García, el exasesor que según fuentes cercanas está debatiendo entre el silencio y la revelación total.

Tres declaraciones en un solo día. Tres personas que conocen partes distintas de la misma arquitectura de corrupción. Y la posibilidad de que alguna de esas partes, o todas, acaben apuntando hacia el mismo lugar.

El contexto que hace todo más grave

Sánchez llega al miércoles en el peor momento posible. Begoña Gómez está procesada por cuatro delitos con penas que suman hasta 15 años. El juicio del caso Ábalos lleva semanas desangrando al PSOE con testimonios que no puede desmentir porque están grabados. Las encuestas privadas dan al bloque de centroderecha entre 11 y 18 puntos por encima de lo que registra el CIS de Tezanos. Y Andalucía vota el 17 de mayo con el PSOE camino de su peor resultado histórico.

Si Aldama declara este miércoles lo que las fuentes cercanas al caso anticipan, el efecto sobre la frágil mayoría parlamentaria que mantiene a Sánchez en La Moncloa puede ser difícil de gestionar. Los socios del Ejecutivo tienen sus propios cálculos electorales. Y la imagen del presidente cuya esposa está procesada, cuyo exnúmero dos está en el banquillo y cuyo exsecretario de Organización es investigado por siete millones en comisiones no mejora con cada nueva sesión del juicio.

Aldama declaró ante el juez que había llegado a un acuerdo con la Fiscalía porque quería colaborar. Este miércoles se verá hasta dónde llega esa colaboración.

Y en Ferraz y en La Moncloa saben que la respuesta puede ser muy lejos.