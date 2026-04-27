El teniente coronel Balas entra en juego en el Tribunal Supremo para defender a la UCO de los ataques del Gobierno Sánchez

Hay funcionarios que hacen su trabajo a pesar de las presiones. Y hay presiones que intentan hacer imposible ese trabajo.

El teniente coronel Antonio Balas, al mando de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Koldo, lleva semanas compareciendo ante el Tribunal Supremo para defender los informes que su unidad ha elaborado durante años sobre la trama de corrupción que implica al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Y cada sesión es, en sí misma, una demostración de lo que cuesta en España investigar la corrupción cuando los investigados tienen amigos en el poder.

Las defensas de Ábalos y Koldo han desplegado todas las herramientas disponibles para desmantelar las pruebas. Las acusaciones de vulneración de la inmunidad parlamentaria. Las peticiones de nulidad del procesamiento. Los intentos de cuestionar la cadena de custodia. La solicitud de un polígrafo que la Fiscalía Anticorrupción calificó de «descabellada» y que el tribunal rechazó. Y los informes periciales que el propio Santos Cerdán presentó para alegar manipulación en los audios de Koldo, contradiciendo directamente las conclusiones de la Guardia Civil.

Balas ha resistido cada una de esas embestidas con la solidez de quien sabe que los informes de la UCO no se improvisan y no se fabrican.

Lo que la UCO ha documentado

Los informes que el teniente coronel defiende ante el tribunal son la columna vertebral del caso, según reporta Vozpópuli. Documentan un incremento patrimonial injustificado que los investigadores estiman en más de 95.000 euros recibidos por Ábalos sin ningún rastro bancario. Documentan cómo Koldo García multiplicó por cuatro sus ingresos en efectivo gracias a los pagos de Soluciones de Gestión, la empresa de Víctor de Aldama que obtuvo acceso al Ministerio de Transportes a través del comisionista. Documentan pagos en billetes grandes en Canarias y los 10.000 euros mensuales en efectivo que Aldama entregaba a Koldo desde 2019.

Son informes construidos sobre mensajes intervenidos judicialmente, registros bancarios, declaraciones de testigos y análisis forenses de dispositivos electrónicos. No se sostienen sobre el testimonio de un solo testigo ni sobre «tres fotocopias», como afirma la defensa de Ábalos. Se sostienen sobre cientos de páginas de documentación cruzada que los tribunales han considerado suficientes para mantener el procesamiento.

La defensa de Koldo intentó recuperar un disco duro confiscado en el domicilio del exministro alegando que su análisis pericial era «esencial» para descubrir supuestas investigaciones secretas. Los magistrados lo rechazaron. La defensa de Ábalos acusó al instructor Leopoldo Puente de haber aceptado «sin cuestionar» el relato de Aldama. La solidez de los informes de la UCO es la mejor respuesta a esa acusación.

Las presiones que Balas ha resistido

Lo que hace especialmente meritoria la labor del teniente coronel Balas y de la UCO no es solo la calidad técnica de los informes. Es el contexto en que esos informes se elaboraron y se defienden.

Balas ya había señalado anteriormente filtraciones desde la Fiscalía en otros casos. La UCO ha operado durante años en un entorno en que la Fiscalía General del Estado, bajo el control del Gobierno de Sánchez, ha adoptado posiciones que sus propios fiscales han criticado internamente. En el caso Begoña Gómez, la Fiscalía recurrió el procesamiento. En el caso Koldo, ha intentado en varias ocasiones suavizar las implicaciones de las pruebas que los investigadores de la Guardia Civil documentaron.

El Gobierno que los investigados servían como ministro y asesor sigue en el poder. El presidente que nombró a Ábalos como número dos del partido y lo mantuvo durante años al frente del ministerio más grande del Ejecutivo sigue en La Moncloa. Y la maquinaria mediática del sanchismo lleva meses intentando presentar la investigación de la UCO como una operación política.

Incluso, han tirado de las cloacas para intentar acabar con el teniente coronel.

Balas y su equipo han seguido trabajando.

La traición interna que el juicio ha destapado

El juicio también ha revelado las fracturas internas del PSOE que la trama generó. Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, habría filtrado en 2021 información sobre la «vida disoluta» de Ábalos, incluyendo sus relaciones con prostitutas y con Jéssica Rodríguez, dos días antes del cese oficial del exministro. El objetivo, según las fuentes que han declarado ante el tribunal, era desviar la atención de la trama corrupta cargando sobre Ábalos una imagen de excesos personales.

Carmen Calvo habría advertido a Sánchez: «No podemos mantener a un putero como número tres». El gerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, alertó sobre los gastos excesivos atribuibles a Ábalos con tiques vinculados a Koldo, lo que resultó en su destitución. Pero Moreno Pavón fue inmediatamente recolocado en Enusa con un sueldo anual cercano a los 245.000 euros. Una forma muy específica de blindar a quien sabe demasiado.

Cerdán presentó informes periciales para intentar desacreditar los audios de Koldo ante el tribunal. La UCO los refutó.

Lo que viene

Ábalos se enfrenta a hasta 24 años de prisión. Koldo a 19,5. Las penas que la Fiscalía Anticorrupción solicita reflejan la gravedad de lo que los informes de la UCO documentan.

El teniente coronel Balas seguirá defendiendo esos informes ante el tribunal con la misma solidez con que los elaboró. Frente a las presiones políticas, frente a los intentos de las defensas de invalidar las pruebas, frente a los informes periciales encargados por el propio partido investigado para contradecir a la Guardia Civil.

Es lo que hace la UCO cuando trabaja bien. Y en el caso Koldo ha trabajado muy bien.

Lo que queda por ver es si el sistema judicial español, sometido a las presiones que todos conocen, estará a la misma altura que los investigadores que llevan años documentando lo que ocurrió en el Ministerio de Transportes entre 2019 y 2024.