El ‘indulto biológico’ al anciano capo no salva al clan Pujol: Jordi Jr. y sus hermanos se enfrentan a 83 años de cárcel

Jordi Pujol i Soley tiene 95 años, deterioro cognitivo documentado y no se sentará nunca en el banquillo.

El expresidente de la Generalitat que gobernó Cataluña durante más de veinte años, el artífice del nacionalismo catalán contemporáneo, el patriarca de un clan que la Fiscalía Anticorrupción acusa de haber construido una organización criminal para ocultar fondos ilegales en Andorra, ha quedado excluido del juicio.

El tribunal de la Audiencia Nacional, bajo la presidencia de José Ricardo de Prada, determinó tras una entrevista personal y el análisis de informes forenses que su grave deterioro cognitivo le impide estar «con plenitud de conocimiento y capacidades» durante el proceso. La Fiscalía pedía nueve años de prisión y una multa de 204.000 euros. Esa solicitud se desvanece sin juicio, sin condena y sin absolución.

Los analistas lo llaman «indulto biológico». La biología ganando la partida a la justicia.

La confesión que no tuvo consecuencias reales

La historia comenzó hace doce años. En 2014, Pujol admitió públicamente que su familia había ocultado grandes sumas de dinero en Andorra procedentes del legado de su padre Florenci. No fue un acto de arrepentimiento. Fue el inicio de una batalla judicial que la defensa del expresidente supo alargar durante una década hasta que el tiempo hizo el trabajo que los abogados no podían hacer solos.

Desde esa confesión hasta hoy, la instrucción se extendió durante años. Los recursos legales presentados por la defensa ralentizaron el proceso. Las apelaciones y las cuestiones previas se acumularon. Y mientras el procedimiento avanzaba al ritmo que la justicia española impone en los casos de corrupción de élite, Pujol envejecía.

A los 95 años y con el deterioro cognitivo que los forenses han certificado, el sistema legal no puede juzgarle. El tribunal actúa correctamente dentro del marco legal: no se puede condenar a alguien que no puede defenderse. Pero el resultado es que uno de los casos de corrupción más documentados de la historia política española termina sin que su protagonista principal responda ante ningún juez.

Lo que la UCO y los informes judiciales documentaron

Los documentos judiciales establecen que Pujol poseía un depósito en efectivo en la Banca Reig de Andorra con un monto equivalente a 307 millones de pesetas, aproximadamente 1,8 millones de euros, abierto el 21 de septiembre de 2000 y cancelado el 30 de diciembre de 2010.

Esa cifra, según los investigadores, es probablemente solo una fracción del patrimonio oculto que la familia acumuló durante los más de veinte años que Pujol presidió la Generalitat. La Fiscalía Anticorrupción considera que los hijos actuaron como miembros activos de una organización criminal coordinada para ocultar fondos obtenidos a través de comisiones ilegales en contratos públicos.

El patrón es el mismo que la justicia española lleva años documentando en otros casos de corrupción de larga data: el poder político catalán como cobertura, las instituciones bajo influencia directa o indirecta del expresidente sin realizar los controles necesarios, y la corrupción como secreto a voces en determinados círculos que nadie se atrevía a señalar mientras Pujol seguía siendo la figura central del nacionalismo catalán.

Su esposa también se escapó. Sus hijos no tendrán esa suerte

Marta Ferrusola, esposa de Pujol, fue apartada del proceso en 2021 por demencia y estado de salud delicado. Murió en 2024, a los 89 años, sin haber sido juzgada. El patrón se repite con una precisión que resulta difícil de no notar: el patriarca y la matriarca del clan escapan por la puerta trasera del deterioro físico mientras sus hijos permanecen en el banquillo.

Y los hijos no tienen la misma salida. Los siete hijos de Pujol y Ferrusola siguen siendo juzgados por la Audiencia Nacional. Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, enfrenta la pena más dura: 29 años. Sus hermanos Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta se enfrentan a condenas de entre ocho y catorce años. En total, la Fiscalía reclama 83 años para la prole Pujol-Ferrusola.

Es poco probable que alguno cumpla íntegramente esa condena total. Pero las consecuencias individuales serán significativas si el tribunal condena, y la sentencia incluirá, según ha anunciado el propio tribunal, un análisis detallado de los motivos por los que Pujol quedó fuera del procedimiento y de su responsabilidad en relación con las acciones de sus hijos.

Lo que el nacionalismo catalán se ahorra

Hay una dimensión política en este desenlace que no puede ignorarse.

Jordi Pujol testificando como acusado en un juicio por corrupción habría sido la imagen más destructiva para el proyecto político que construyó durante décadas. El fundador del pujolismo, el hombre que convirtió el nacionalismo catalán en la fuerza hegemónica de Cataluña durante treinta años, sentado en el banquillo de los acusados respondiendo preguntas sobre cuentas en Andorra y comisiones ilegales.

Esa imagen no existirá. El deterioro cognitivo se la ha ahorrado al nacionalismo catalán junto con la evidencia más directa de cómo el proyecto político que Pujol lideró estaba contaminado desde sus cimientos por una corrupción sistémica que sus propios hijos perpetuaron como herencia.

La pregunta que queda flotando

El retraso de doce años entre la confesión pública de Pujol en 2014 y el punto en que la justicia determinó que ya no puede ser juzgado es, en sí mismo, un escándalo paralelo al de la corrupción.

La instrucción que se extendió durante años. Los recursos que ralentizaron el proceso. El sistema judicial funcionando al ritmo que funciona cuando los acusados tienen los mejores abogados y el tiempo de su lado.

Pujol continuará en su domicilio a los 95 años, con su deterioro cognitivo certificado, sin haber sido condenado ni absuelto, sin haber respondido a ninguna pregunta de la Fiscalía bajo juramento.

El tribunal ha cerrado las puertas al patriarca del clan. Pero la pregunta que los analistas formulan después de doce años de proceso es incómoda: ¿realmente alguna vez estuvieron abiertas de verdad?