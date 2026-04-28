Red Eléctrica se burla de los españoles con un patético vídeo en el que se limpian las manos a un año del apagón

Un año ha pasado desde que España se sumió en la más profunda oscuridad. Red Eléctrica ha decidido que la mejor manera de recuperar su imagen es a través de un documental en el que sus directivos se esfuerzan por dejar claro que no fueron responsables del incidente. En este sentido, han publicado un vídeo titulado «28 de abril. Un año después», donde alardean de su «templanza y coordinación milimétrica» durante el apagón más severo que ha vivido el país, ocurrido el 28 de abril de 2025 a eso de las 12:30 horas.

Lo que destaca en esta iniciativa es, sin duda, el tono adoptado. Mientras millones de ciudadanos enfrentaron horas llenas de caos y desasosiego, la compañía ha optado por una especie de autojustificación que resulta casi ridícula.

Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, aparece en el documental señalando que tras una estabilización inicial, lo que realmente desencadenó la crisis fue «la desconexión confirmada de hasta nueve instalaciones de generación cuando no debían hacerlo, incumpliendo la normativa». En otras palabras: la culpa es de otros. El vídeo, cerrado a comentarios, incluye varias afirmaciones dirigidas contra las empresas privadas encargadas de la generación y distribución eléctrica, haciendo especial hincapié en una planta fotovoltaica situada en Badajoz y perteneciente a Iberdrola.

La estrategia comunicativa de la operadora parece tan clara como un cristal ennegrecido. Mientras el Gobierno aún no proporciona explicaciones coherentes sobre lo sucedido, Red Eléctrica se apresura a difundir su propia versión respaldada por informes técnicos que, curiosamente, la eximen de cualquier responsabilidad. Según la empresa, todos los informes oficiales han corroborado que el incidente fue multifactorial y que no hubo acción ni incumplimiento atribuible a ellos que llevara al cero eléctrico. Presumen incluso que los operadores del Centro de Control activaron los planes necesarios en solo tres minutos, logrando energizar toda la red a las 04:00 horas del día siguiente.

Sin embargo, esta narrativa sobre eficiencia y responsabilidad se enfrenta a una dura realidad: el apagón fue un evento sin precedentes y sorpresivo que dejó a toda la península sin electricidad durante varias horas. Aunque es cierto que investigaciones posteriores han señalado varias causas —oscilaciones críticas en la tensión, desconexiones erróneas en generación, fallos normativos en energías renovables—, lanzar un documental promocional un año después parece poco apropiado.

La ironía es palpable. Red Eléctrica intenta mejorar su imagen justo cuando debería concentrarse en realizar cambios significativos. Un panel compuesto por 49 expertos europeos analizó el incidente y detectó fallos sistémicos más allá del ámbito individual. Pero en vez de reflexionar humildemente sobre estas enseñanzas adquiridas, la operadora ha optado por una maniobra publicitaria que parece más una defensa corporativa que un verdadero compromiso con la seguridad energética del país.

Un dato curioso: mientras Red Eléctrica celebra su «rápida» respuesta al apagón, los españoles han visto cómo su factura eléctrica se incrementaba notablemente desde aquel día fatídico y aún no hay responsables designados. La compañía presume haber recuperado completamente el servicio a las 04:00 horas; sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿a qué costo? La verdadera medida de su eficiencia no radica únicamente en cuánto tiempo tardaron en restablecer el sistema, sino en cómo evitarán futuros incidentes similares. Y eso parece seguir siendo una asignatura pendiente.