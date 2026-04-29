Así es la defensa de Ábalos y Koldo en el Supremo: la cuadrilla de Sánchez al borde del precipicio

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo acoge este miércoles la jornada más esperada del juicio por el caso Koldo. José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama declaran ante los magistrados en una sesión que puede cambiar el curso de una causa que ya ha implicado directamente al presidente del Gobierno.

Tres acusados. Tres estrategias distintas. Y un tribunal que, según fuentes jurídicas cercanas al proceso, empieza a mostrar signos de impaciencia ante las explicaciones cada vez más rocambolescas que los procesados y sus defensas dan para justificar los movimientos de dinero que la UCO ha documentado durante años de investigación.

La estrategia de Ábalos: el patrimonio que no creció

El exministro de Transportes llega al estrado con una defensa que su abogado Marino Turiel ha resumido con claridad: no hay pruebas de enriquecimiento ilícito. Ábalos asegurará que su patrimonio no se incrementó gracias a la trama y que las acusaciones están construidas sobre inferencias sin base documental sólida, según señala María Jamardo en El Debate.

El problema es que la UCO ha presentado ante el tribunal audios donde se discuten repartos irregulares relacionados con obras públicas. Que la propia anterior abogada de Ábalos le recomendó confesar para evitar prisión antes de que él decidiera negar todo. Y que un exalto cargo del Ministerio de Transportes testificó que Koldo presionó con la frase «ocho millones o nada» durante las negociaciones de contratos de mascarillas.

Ábalos también rechazará haber recibido pagos por pisos en Castellana o salarios ficticios destinados a su pareja Jéssica Rodríguez. Lo negará todo. Con la pena de 30 años que la Fiscalía solicita sobre la mesa, tiene todos los incentivos para hacerlo.

La defensa ha añadido otro frente: acusa al ministro Óscar Puente de haber elaborado una auditoría con el objetivo de proteger al PSOE cargando las culpas sobre Ábalos. Puente ordenó revisar adquisiciones sospechosas, incluyendo la duplicación en 38 minutos exactos de un contrato por 20 millones de euros para mascarillas suministradas por la empresa de Aldama. El exsubsecretario Manuel Jesús Gómez declaró que fue instado por Koldo para duplicar la compra tras una orden previa de Ábalos. La defensa llama «rectificación» a ese proceso. Los magistrados tomaron nota.

El tribunal que empieza a hartarse

Los magistrados del Supremo han escuchado durante semanas explicaciones sobre flujos de dinero en efectivo, contratos duplicados en tiempos récord, comisiones pagadas sin rastro bancario y fortunas que supuestamente no existen aunque la UCO lleva años rastreando inmuebles en Perú, chalés en Cádiz y cuentas en paraísos fiscales.

La Fiscalía no está convencida de que los millones no existan. Hay indicios sólidos de que parte del dinero podría estar resguardado fuera de España a través de familiares y personas de confianza. El rastreo de flujos financieros desde el rescate de Air Europa continúa activo.

Lo que las fuentes cercanas al proceso transmiten es que los magistrados, acostumbrados a escuchar declaraciones en juicios de corrupción, están mostrando una impaciencia creciente ante el nivel de elaboración de las explicaciones alternativas que los acusados y sus defensas presentan para cada uno de los hechos documentados. Cuando la UCO tiene audios, mensajes de WhatsApp y registros bancarios, y la defensa responde con teorías sobre auditorías fabricadas por ministros en activo, el tribunal necesita escuchar algo más que negaciones para modificar su criterio provisional.

Aldama: el hombre que apunta al jefe

La declaración más esperada del día es la de Víctor de Aldama. El comisionista que el PSOE llamó cuentista cuando empezó a hablar llega al estrado con un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que puede reducir su condena de 30 a siete años a cambio de colaborar con la investigación.

Y Aldama tiene mucho que contar. Su mensaje central ante el tribunal será el que ya ha anticipado en declaraciones previas: «No era un hombre de Ábalos, sino de Sánchez». Sostendrá que la trama penetró en los ministerios gracias a la «confianza» que el presidente depositó en Koldo García, y que fue Sánchez quien otorgó a su entonces asesor el «poder transversal» que le permitía operar en distintas carteras ministeriales sin que nadie le pusiera obstáculos.

La UCO ya había señalado esa misma dirección en sus declaraciones previas. Aldama añade el testimonio directo de quien estuvo dentro del sistema y conoce sus mecanismos desde dentro.

Los contratos bajo lupa son los firmados en marzo de 2020, en plena pandemia, cuando organismos como Puertos del Estado y entidades vinculadas a Adif desembolsaron millones sin seguir los procesos licitatorios adecuados. Adif firmó contratos por 24,2 millones con Soluciones de Gestión, la empresa de Aldama. Puertos del Estado otros 12,5 millones. Todo en semanas en que la urgencia sanitaria justificaba saltarse los controles.

Koldo y el miedo a una explosión en el banquillo

Los abogados están preocupados por la reacción de Koldo García durante su declaración. El exasesor ha llegado al juicio visiblemente tenso tras una jornada en que la UCO lo implicó directamente en la arquitectura de la trama y en que Aldama señaló a Sánchez como el garante último de su poder.

Koldo tiene que responder ante el tribunal sobre los 10.000 euros mensuales en efectivo que recibía de Aldama, sobre los viajes pagados por la trama, sobre los pagos en billetes grandes en Canarias y sobre los dispositivos electrónicos que usaba para gestionar los tratos. Su defensa ha intentado presentar esos pagos como gastos del PSOE relacionados con la Secretaría de Organización. Los magistrados han escuchado esa explicación. Y también han escuchado a la UCO desmantelarla con documentación.

Santos Cerdán también ha salido salpicado en el proceso. Audios lo vinculan con Ábalos y Koldo en actividades relacionadas con repartos irregulares. El exnúmero tres del PSOE, que dimitió cuando los informes de la UCO se hicieron públicos, podría verse arrastrado por lo que declaren hoy los tres acusados.

Y para añadir una dimensión adicional al culebrón, la exesposa de Ábalos, Carolina Perles, está protagonizando un documental cuyas revelaciones podrían complicar aún más la imagen pública del exministro.

Lo que el tribunal tiene sobre la mesa

Tres acusados con penas que suman décadas. Cinco informes de la UCO ratificados en sede judicial. Audios que no admiten interpretación alternativa. Contratos duplicados en 38 minutos. Dinero en efectivo sin origen bancario explicable. Y un comisionista dispuesto a contar todo a cambio de reducir su condena.

Frente a eso, la defensa presenta patrimonios que no crecieron y auditorías fabricadas por ministros en activo.

Los magistrados del Supremo llevan semanas escuchando. Este miércoles Ábalos, Koldo y Aldama tienen la palabra.

Lo que digan determinará si el juicio del caso Koldo es solo el proceso contra un exministro y su entorno, o el principio de algo que llega mucho más arriba.