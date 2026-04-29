La legislatura se le desmorona al tramposo Sánchez: sus compinches le abandonan entre corrupción y nubarrones económicos

El Congreso de los Diputados volvió a cerrarle la puerta al Gobierno Sánchez este martes, 28 de abril de 2026.

El pleno votó en contra de la prórroga de los alquileres por 177 votos frente a 166 y cinco abstenciones. Es el cuarto real decreto ley tumbado en solo cuatro meses. Una cifra sin precedentes en la historia de la democracia española.

El PNV, que hasta el último momento mantuvo la incertidumbre, anunció su abstención horas antes de la votación. Junts también se desmarcó. El ministro Pablo Bustinduy, de Sumar, intentó defender la norma desde la tribuna sabiendo que el resultado ya estaba decidido.

Los cuatro decretos que el Congreso ha tumbado en 2026

El historial de fracasos parlamentarios del Gobierno en lo que va de año no tiene equivalente en ninguna legislatura anterior.

En enero, el primer «escudo social» sobre pensiones fue rechazado por el PP y utilizado como argumento electoral en Aragón. En febrero, un segundo «escudo social» con prórroga antidesahucios fue vetado por Junts. También en febrero, la limitación de precios de bienes esenciales durante emergencias, aprobada tras la DANA, cayó en el hemiciclo. Y en abril, la prórroga de alquileres al 2%, que el propio Consejo de Estado había considerado inconstitucional en un informe previo, ha sido el cuarto en caer.

Fuentes socialistas reconocen que Sánchez aprobó esta última medida contra su propio criterio, cediendo a la presión de Sumar que la exigió a cambio de respaldar las medidas anticrisis vinculadas a la guerra en Irán. El resultado es lo que el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, describe con una frialdad llamativa: «Son pleitos entre particulares». Los inquilinos quedan en un limbo legal hasta que se publique la caducidad de la norma en el BOE.

La fractura entre PSOE y Sumar

La relación entre los dos socios de la coalición está rota en la práctica. Los socialistas reprochan a Yolanda Díaz haber calificado a Junts de «clasistas y racistas» mientras buscaba su apoyo para la prórroga de alquileres. Sumar critica al PSOE por no haber negociado adecuadamente con los socios antes de llevar la medida al pleno.

Dos partidos que gobiernan juntos acusándose mutuamente del fracaso de una norma de su propio Gobierno. El PNV lo resumió con una frase que dice mucho: considera al Ejecutivo «desnortado». Junts exige elecciones.

El calvario judicial que se cierne sobre el marido de Begoña

Y todo esto ocurre mientras Pedro Sánchez enfrenta el peor escenario judicial de su carrera política.

En el Tribunal Supremo, la décima sesión del caso Koldo dejó esta semana un testimonio devastador. El teniente coronel Antonio Balas, al frente de la investigación de la UCO, declaró durante doce horas y trazó una arquitectura de la corrupción que asciende peldaño a peldaño desde Aldama hasta Koldo, de Koldo a Ábalos y de Ábalos hasta la cúspide del poder. «La trama tenía acceso directo a Pedro Sánchez», declaró el investigador ante el tribunal.

No es una acusación formal. Es la descripción de una red de influencias que los cinco informes de la UCO, ratificados ante el Supremo, documentan con una precisión que las defensas no han podido desmantelar. El mensaje es claro: una organización criminal de esa magnitud, con ese acceso al aparato del Estado, con esa capilaridad en los contratos públicos, no funciona sin la cobertura del poder máximo.

Ábalos se enfrenta a hasta 24 años de prisión. Koldo a 19,5. Aldama declaró este miércoles con la intención de contarlo todo. Y Víctor de Aldama, el empresario que entró al Ministerio de Transportes como si fuera su casa durante años, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que le exige colaborar.

Mientras tanto, Begoña Gómez, la esposa del presidente, está procesada por cuatro delitos con penas que suman hasta 15 años. La Audiencia Provincial debe decidir si da luz verde al juicio oral. El juez describió sus conductas como «propias de regímenes absolutistas».

Ningún presidente del Gobierno en la historia de la democracia española había llegado a esta situación: su número dos en el banquillo del Supremo, su esposa procesada y los investigadores de la Guardia Civil señalando en sede judicial que la trama llegaba hasta él.

Lo que viene: Andalucía y el abismo

El 17 de mayo, María Jesús Montero arriesga el peor resultado del PSOE en Andalucía desde que el partido perdió la comunidad que gobernó durante 37 años. El PP camina hacia la mayoría absoluta o hacia un pacto con VOX. Una derrota histórica en la comunidad más grande de España, en pleno juicio del caso Koldo, debilitaría aún más la posición de Sánchez ante sus socios parlamentarios.

El Gobierno no ha presentado los Presupuestos Generales de 2026 pese a las promesas reiteradas. El desempleo está en niveles no vistos en 13 años. La inflación presiona a las familias. Y la única herramienta de gobierno que le quedaba a Sánchez cuando el Parlamento le bloqueaba, el real decreto ley, ya no funciona porque ni sus propios socios lo apoyan.

Sánchez repite que aguantará hasta julio de 2027. Sus socios intercambian acusaciones. El Tribunal Supremo apunta cada vez más arriba. Y el Congreso le ha tumbado cuatro decretos en cuatro meses.

Es el primer Gobierno de la democracia española que alcanza ese récord. No es el tipo de historia que se quiere protagonizar.