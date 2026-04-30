La explosiva confesión de Aldama, que desvela el papel de Sánchez en la trama, obliga a la Audiencia Nacional a imputar al PSOE por financiación ilegal

La Audiencia Nacional debe abrir ya una investigación en toda regla, por financiación ilegal, al PSOE, el partido más putero y corrupto de Occidente.

Tras las declaraciones de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo, no queda otra.

El empresario afirmó haber entregado 1,8 millones de euros al partido entre 2019 y 2020, dinero procedente de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.

El juez ha solicitado al PSOE que presente todas sus operaciones en efectivo desde 2017.

Es la primera vez en la historia de la democracia española que un partido de gobierno es investigado por la Audiencia Nacional por financiación ilegal mientras está en el poder y mientras su líder sigue siendo presidente del Gobierno.

El papel del marido de Begoña

Aldama fue explícito en la jerarquía que estableció ante el tribunal: Pedro Sánchez en el primer escalafón. El «escalafón 1». El hombre sin cuya presencia, concurso y complicidad la corrupción tentacular que el Supremo está juzgando no habría sido posible.

No es una acusación construida sobre especulaciones. Es la conclusión lógica de lo que los hechos documentados demuestran.

Una organización criminal de esa magnitud, con acceso simultáneo al Ministerio de Transportes, a los contratos de la pandemia, a las licitaciones de obra pública, a las cuentas del partido y a la Agencia Tributaria a través de Hacienda, no funciona sin la cobertura del poder máximo. Los ministerios no se abren a un comisionista para que entre con una mochila llena de dinero por el ascensor privado del ministro sin que alguien en la cúspide lo sepa y lo permita. Los contratos no se duplican en 38 minutos sin que la cadena de mando que autoriza esa duplicación llegue a alguien con capacidad de hacerlo.

Sánchez le dijo a Aldama en un mitin del PSOE en febrero de 2019: «Muchas gracias, sé lo que estás haciendo». No era un saludo protocolario. Era el reconocimiento explícito del jefe de la organización a uno de sus operativos.

Lo que hace especialmente significativa la figura del marido de Begoña es que aparece en todas las tramas. No en una. En todas.

Aparece en el caso Koldo: la trama de comisiones en contratos de mascarillas y obra pública que operaba desde su propio ministerio de referencia, con su número dos como jefe instrumental y su asesor como intermediario.

Aparece en el caso Begoña: su esposa procesada por cuatro delitos relacionados con el uso de la posición de primera dama para obtener beneficios económicos. Cartas de recomendación firmadas por ella que generaron 16 millones en contratos públicos para un empresario vinculado a la trama.

Aparece en el caso Montero: la declaración de Aldama implica a la ministra de Hacienda en un trato de favor de la Agencia Tributaria a su empresa.

Aparece en el pucherazo de 2016: los vídeos filtrados del Comité Federal que documentan las maniobras para forzar una votación irregular que le aupó al liderazgo del partido.

Aparece en la financiación del PSOE: las donaciones al partido se triplicaron en 2020, exactamente el año en que Aldama declara haber entregado la mayor parte de los 1,8 millones.

Y aparece ahora en la investigación de la Audiencia Nacional que el juez ha abierto tras las declaraciones del comisionista.

Que el mismo nombre aparezca en el centro de todas y cada una de las tramas de corrupción que rodean a su Gobierno no es una coincidencia que ningún análisis serio puede seguir ignorando.

Los números que no cuadran

El PSOE declara haber recibido 1,5 millones en donaciones legales entre 2019 y 2022. Aldama declara haber entregado 1,8 millones solo en 2019 y 2020, en efectivo, sin factura, en bolsas llevadas a Ferraz.

El pico de las donaciones oficiales, el 203% de aumento registrado en 2020, coincide exactamente con el período más intenso de los pagos que Aldama describe. Las donaciones volvieron a niveles normales en 2021 y 2022. Exactamente cuando Aldama dice que los pagos al partido se redujeron.

Los sobres con dinero entregados en Ferraz que la Guardia Civil ha documentado muestran diferencias injustificadas entre las cantidades declaradas oficialmente y las cifras manuscritas en los propios sobres. Algunos sobres llevaban el membrete del partido.

Ábalos admitió ante el tribunal que «todos en el PSOE cobraban en efectivo» para dietas, describiéndolo como una práctica habitual. Esa declaración, leída junto a los informes de la UCO, describe no una anécdota sino un sistema.

El mecanismo que Aldama describió

El comisionista narró ante el Supremo con precisión de contable cómo funcionaba la financiación ilegal. Koldo le pedía donaciones en efectivo para el partido sin factura. Le explicó que las constructoras beneficiadas en licitaciones públicas debían «ayudar» al partido a cambio de ganar contratos. Que ese dinero no podía facturarse. Que por eso necesitaban un intermediario.

Aldama entregó sobres con cantidades que llegaron hasta los 250.000 euros en una sola entrega. Transportó el dinero en mochilas usando el ascensor privado del ministro. Los pagos se realizaban en el Ministerio de Transportes, en la residencia oficial de Ábalos en El Viso y en la sede del PSOE en Ferraz.

Los audios de la UCO muestran a Koldo comentando que Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del PSOE, se comportaba «como si no supiera nada» respecto a los pagos. Es la descripción de alguien que sabe perfectamente y que prefiere mantener la distancia operativa.

La respuesta del PSOE y por qué no convence

El partido anunció al menos cuatro querellas contra Aldama por sus declaraciones. Ninguna ha prosperado. Llaman al empresario «mentiroso» sin aportar pruebas que contradigan su relato.

La pregunta que los analistas jurídicos formulan es sencilla: ¿qué interés tiene Aldama en mentir? Ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía que implica reconocer sus propios delitos. Sus declaraciones lo exponen a consecuencias legales si resultan falsas. Y las pruebas que ha aportado, audios, transferencias, documentos, han superado los filtros de los investigadores de la UCO y los criterios de admisibilidad del Supremo.

El PSOE tiene cuatro querellas presentadas y ninguna prosperada. Aldama tiene un acuerdo con la Fiscalía y un relato que el tribunal está considerando prueba relevante.

Lo que puede pasar

Si la Audiencia Nacional imputa al PSOE como partido, las consecuencias incluirían multas, devolución de fondos y una crisis interna de dimensiones que el partido no ha enfrentado nunca mientras estaba en el poder.

Ábalos ya fue expulsado. Cerdán está bajo sospecha por los audios que lo vinculan a irregularidades durante las primarias. Y el juez que investiga la financiación ilegal tiene ahora acceso a todas las operaciones en efectivo del partido desde 2017.

La investigación de la trama de hidrocarburos gestionada por Aldama, que evadió cerca de 180 millones en IVA, establece conexiones indirectas adicionales con el PSOE que los investigadores están siguiendo en paralelo.

Sánchez sigue en La Moncloa. Su esposa está procesada. Su partido está siendo investigado por la Audiencia Nacional. Y el hombre que lleva un año llamando cuentista a Aldama acaba de ver cómo ese cuentista declara ante el Supremo con documentación que los jueces están tomando en serio.

Sin la complicidad del marido de Begoña, la corrupción tentacular del PSOE no habría sido posible. Ese es el hilo que conecta todas las tramas. Y ese hilo lleva a La Moncloa.