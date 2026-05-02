Financiación ilegal del PSOE: Las ‘chistorras’ no solo eran para Koldo, sino también para Ábalos y la cúpula socialista

Koldo García confesó ante el Tribunal Supremo que recogía sobres en la sede del PSOE en Ferraz.

Los sobres contenían lo que él y sus compañeros llamaban «chistorras»: billetes de 500 euros. Y no eran solo para su uso personal.

Según su testimonio, esos fondos cubrían gastos del exministro Ábalos y de la Secretaría de Organización del PSOE.

Es la primera vez que un acusado en este caso, alguien que estuvo en el corazón del sistema, describe desde dentro el funcionamiento de lo que la Fiscalía Anticorrupción lleva meses llamando la caja B del partido gobernante.

El sistema que Aldama y Koldo describen

Los testimonios de Víctor de Aldama y Koldo García coinciden en los elementos fundamentales, lo que en términos judiciales tiene un peso considerable: dos testigos con intereses distintos describiendo el mismo mecanismo.

Aldama declaró que entre 2019 y 2022 entregó entre 3,5 y 4 millones de euros en efectivo procedentes de comisiones ilegales de constructoras y contratos petroleros. Al menos el 15% se destinaba directamente al partido. Las entregas se realizaban en bolsas y mochilas en el Ministerio de Transportes, en la residencia oficial de Ábalos en El Viso y en Ferraz.

Koldo describió el circuito interno: los sobres se recogían en la sede del partido, se distribuían para gastos que se justificaban con facturas de viajes, comidas y alojamientos, y el sistema tenía la autorización explícita de Ábalos, quien aprobaba los reembolsos de su propio equipo. En su domicilio Koldo llegó a manejar hasta 12.000 euros en efectivo de esos fondos. Y en sus mensajes a su exmujer Patricia Uriz, utilizaba términos en código como «soles» o «lechugas» para referirse al efectivo recibido.

El exgerente del PSOE Mariano Moreno intentó en su declaración presentar los pagos en efectivo como adelantos rutinarios para gastos de representación, con una tasa de reintegro del 99,4% mediante transferencia. Pero no pudo explicar satisfactoriamente los descuadres que la UCO ha documentado: 27.879 euros de diferencia entre lo que el PSOE declaró haber entregado a Koldo en sobres y las pruebas encontradas en su teléfono móvil.

Las donaciones que no cuadran

El dato más revelador del caso no proviene de ninguna declaración sino de la contabilidad oficial del propio partido, que la Guardia Civil ha cruzado con los testimonios de Aldama y Koldo.

Las donaciones declaradas por el PSOE muestran una curva que resulta difícil de explicar con causas legítimas. En 2018, año en que Sánchez llegó a La Moncloa mediante la moción de censura, el partido declaró 158.879 euros en donaciones. En 2019, cuando Aldama sitúa el inicio de los pagos sistemáticos, la cifra subió a 275.616 euros. En 2020, el año que Aldama describe como el pico de la caja B, las donaciones se dispararon a 837.506 euros, más del triple que el año anterior, en plena pandemia y confinamiento cuando la actividad política y social estaba paralizada. En 2021 cayeron bruscamente a 197.829 euros.

El pico de 2020 coincide exactamente con el período que Aldama identifica como el más intenso de sus entregas al partido. La caída de 2021 coincide con el momento en que, según los investigadores, las actividades de la trama empezaron a ser objeto de atención judicial.

La Fiscalía Anticorrupción ve en estos movimientos indicios claros de blanqueo: comisiones ilegales que entraban en efectivo y se integraban en la contabilidad oficial del partido bajo la categoría de donaciones, convirtiéndose así en fondos aparentemente legítimos. La denominación interna del mecanismo, «PSOE verde», apareció en comunicaciones intervenidas y hace referencia al color de los billetes de 500 euros.

Los sobres con discrepancias entre las cantidades declaradas oficialmente y las cifras manuscritas que la Guardia Civil ha documentado completan el cuadro: en al menos un caso, el PSOE declaró 321 euros en un sobre cuya cifra real manuscrita era de 826.

Los nueve documentos que la UCO encontró

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha presentado ante el Supremo nueve documentos inéditos que acreditan pagos no declarados y anticipos injustificados. Esos documentos, combinados con los mensajes del teléfono de Koldo y los testimonios cruzados de los acusados y testigos, constituyen la base probatoria sobre la que la Fiscalía ha construido su acusación.

Entre las curiosidades que los documentos revelan: Koldo gestionaba también los gastos personales de Ábalos para evitar, según consta en mensajes intervenidos, que «su mujer se enterara». El hermano de Koldo llegó a recoger sobres en el Caribe por encargo de Aldama, con montantes de hasta 20.000 euros. Y los pagos continuaron fluyendo incluso después de la salida de Ábalos del ministerio, lo que sugiere que el sistema tenía una lógica propia que no dependía exclusivamente de la posición ministerial.

Los indicios que se acumulan

La financiación ilegal del PSOE ya no es una hipótesis que los investigadores están intentando demostrar. Es la conclusión a la que apunta una acumulación de pruebas que abarca varios frentes simultáneos.

La Audiencia Nacional ha abierto investigación formal por posible financiación ilegal del partido tras las declaraciones de Aldama. El juez instructor ha solicitado al PSOE que presente todas sus operaciones en efectivo desde 2017. Las donaciones disparadas en 2020 están siendo cruzadas con los flujos financieros que Aldama ha descrito.

Simultáneamente, la investigación sobre la trama de hidrocarburos que Aldama gestionaba, que evadió aproximadamente 180 millones de euros en IVA, establece conexiones indirectas adicionales con el partido que los investigadores están siguiendo en paralelo.

El número total de imputados por corrupción vinculados al sanchismo supera ya los 50 en el primer trimestre de 2025, según datos del propio Supremo. Ábalos enfrenta petición de 24 años. Koldo de 19,5 años. Aldama de 7, reducidos por su colaboración.

Lo que el PSOE dice y lo que las pruebas muestran

El partido mantiene que todos los movimientos en efectivo eran gastos legítimos respaldados por justificantes. Es la posición que Mariano Moreno defendió en su declaración y que la dirección del partido repite en cada rueda de prensa.

Los problemas con esa versión son varios y concretos. El descuadre de 27.879 euros entre lo declarado y lo documentado en el teléfono de Koldo no tiene explicación contable legítima. El triple en donaciones durante el año de pandemia en que supuestamente nadie podía donar tampoco. Los sobres con cifras manuscritas distintas a las declaradas ante el Tribunal de Cuentas tampoco.

Y la pregunta que Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado formulan públicamente con creciente insistencia sigue sin respuesta: si las acusaciones de Aldama son falsas, ¿por qué el Gobierno no presenta una querella contra él por denuncia falsa?

El silencio ante esa pregunta es, en sí mismo, un dato.

Las «chistorras» de Ferraz han dejado de ser una metáfora. Son evidencia documental en manos del Tribunal Supremo. Y la pregunta que ese tribunal tendrá que responder en las próximas semanas es si lo que Koldo y Aldama describieron es la realidad de cómo el partido en el poder financiaba sus operaciones.