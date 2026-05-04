Segundo susto aéreo para Sánchez: el Falcon aterriza de emergencia en Turquía

El Airbus A310 presidencial, con Pedro Sánchez y su delegación a bordo, realizó este domingo un aterrizaje no programado en Ankara (Turquía) debido a un problema técnico durante el trayecto desde Torrejón de Ardoz (Madrid) hacia Ereván, sede de la VIII Cumbre de la Comunidad Política Europea. El despegue ocurrió poco antes de las 16:00 horas, pero la incidencia activó protocolos de seguridad estándar, sin afectaciones a los pasajeros.

El grupo pasará la noche en la capital turca para resolver la avería, reanudando el vuelo al amanecer del lunes. La llegada a Armenia está prevista para las 8:15 hora española (10:15 local), a tiempo para unirse a los cerca de 50 líderes europeos.

No es la primera: el fantasma del Falcon de septiembre

Este revés evoca el incidente del 4 de septiembre pasado, cuando otro avión oficial —un Falcon— falló en ruta a París para una cumbre sobre Ucrania. Aquella vez, Sánchez tuvo que conectarse virtualmente tras el regreso forzoso a Madrid. ¿Mala racha o necesidad de modernizar la flota presidencial?

Cumbre en jaque: la agenda intacta de Sánchez

A pesar del imprevisto, el jefe del Gobierno cumple al pie de la letra: saludo protocolar con Nikol Pashinian, foto oficial, apertura solemne y primera plenaria sobre cooperación energética y seguridad. El plato fuerte será la mesa redonda «Resiliencia democrática y amenazas híbridas», un foro cerrado donde se analizarán desinformación, injerencias y riesgos geopolíticos. Al cierre, regreso exprés a Madrid el mismo lunes.

Fuentes gubernamentales minimizan el episodio como «medida cautelar rutinaria», pero el segundo percance en meses genera interrogantes sobre la fiabilidad de los vuelos oficiales.