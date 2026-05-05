Nuevo revés para la mujer de Pedro Sánchez en los juzgados: pierde contra la tertuliana que la llamó ‘Begoño’

El Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid ha declarado no culpable a Pilar Baselga, historiadora del arte y tertuliana televisiva, del delito de injurias graves contra Begoña Gómez.

La magistrada Beatriz Suárez Martín ha determinado que no existen pruebas de que las expresiones utilizadas por Baselga menoscabaran el honor de la esposa del presidente del Gobierno.

El caso merece ser recordado en su contexto completo porque ilustra con precisión quirúrgica el grado de desproporción con que La Moncloa utiliza los recursos judiciales contra sus críticos.

Qué dijo Baselga y qué pidió Begoña

En noviembre de 2022, Pilar Baselga participó en el programa Los intocables de Distrito TV y realizó comentarios sobre Begoña Gómez que incluían el término «Begoño», insinuaciones sobre su identidad de género y referencias a supuestos vínculos con el narcotráfico en Marruecos. Baselga es conocida en los círculos televisivos como una tertuliana excéntrica con tendencia al exceso verbal y a la improvisación sin red.

En octubre de 2023, Begoña Gómez interpuso una querella penal contra ella solicitando dos años de cárcel, una multa de 21.000 euros y una indemnización de hasta 100.000 euros.

Conviene detenerse en esto un momento. El Gobierno más poderoso de España, con todo el aparato del estado a su disposición, con acceso a los mejores abogados del país y con la maquinaria de comunicación de La Moncloa funcionando a pleno rendimiento, decidió llevar a los tribunales a una tertuliana de un canal de televisión local para demostrar judicialmente que Begoña Gómez es mujer y no un hombre, y que no tiene vínculos con el narcotráfico marroquí.

Y perdió.

Lo que dijo la jueza

La magistrada Beatriz Suárez Martín recogió en su sentencia varios elementos que hacen el fallo especialmente instructivo.

El término «Begoño» no se considera injurioso por sí mismo. Las insinuaciones sobre identidad de género forman parte de la sátira sin credibilidad suficiente para constituir delito. Las referencias al narcotráfico marroquí son sospechas no probadas pero sin dolo, es decir, sin intención deliberada de dañar.

Y el argumento más devastador para la querellante: Begoña Gómez no compareció en el juicio, lo que la jueza consideró una falta de prueba sobre el impacto real en su reputación. La persona que solicitaba dos años de cárcel para su acusadora no se molestó en aparecer ante el tribunal para demostrar que había sufrido daño alguno.

La sentencia señala que las afirmaciones de Baselga «estuvieron cerca de traspasar la delgada línea entre sátira y difamación», pero que carecen de «relevancia penal». Y recuerda que Begoña Gómez, al ser esposa del presidente, goza de menor tutela judicial sobre su honor precisamente por su notoriedad pública.

Baselga reconoció durante el juicio del 12 de marzo que sus comentarios fueron «desafortunados» e improvisados. Y salió de la sala sin antecedentes penales afirmando: «Una expresión discutible no es delito».

El ridículo de La Moncloa

Lo más llamativo de este caso no es la absolución de Baselga sino la decisión de La Moncloa de impulsarlo. El Gobierno de Sánchez tiene frentes judiciales abiertos de una envergadura que no tiene precedente en la democracia española: su esposa procesada por cuatro delitos, su exministro con petición de 24 años de prisión, su partido investigado por la Audiencia Nacional por financiación ilegal, el número tres de Montero con una caja fuerte en la barbacoa.

En ese contexto, decidir perseguir judicialmente a una tertuliana excéntrica de un canal de televisión local por llamar «Begoño» a la primera dama en un programa nocturno no es solo una derrota judicial. Es una demostración de las prioridades de un ejecutivo que dedica energía y recursos a silenciar críticas menores mientras los grandes casos se acumulan en los tribunales.

La comparación que hizo Baselga durante el proceso, señalando que los rumores sobre Begoña Gómez eran similares a los que circulan sobre Brigitte Macron en Francia, ilustraba exactamente el problema: en democracias maduras, estos comentarios se ignoran o se rebaten públicamente. No se llevan a los tribunales pidiendo dos años de cárcel.

La Moncloa intentó probar en sede judicial que Begoña Gómez es mujer. El juzgado respondió que eso no era asunto suyo y absolvió a la acusada.

Pilar Baselga sale del caso sin antecedentes penales y con una sentencia que será citada en futuros debates sobre los límites de la sátira política en España. La Moncloa sale con una derrota judicial en el caso más innecesario que podía haber impulsado.