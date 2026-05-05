La UCO descubre que el socialista Ábalos pactó el cobro de una comisión de una obra del AVE de 70 millones

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene en su poder una grabación que convierte en irrelevante cualquier declaración posterior de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo.

La revelación, dada a conocer en exclusiva por el periodista Alejandro Entrambasaguas en las nuevas pesquisas de la Guardia Civil sobre Ábalos y el AVE, contrasta notablemente con lo declarado por Ábalos este lunes ante el Tribunal Supremo, donde rechazó con vehemencia haber recibido sobornos o favores.

«No van a encontrarme nada», repitió durante más de seis horas, cuestionando las acusaciones formuladas por Víctor de Aldama y justificando los pagos en efectivo del PSOE como parte de una tradición partidista: «Siempre fue así, moneda a moneda».

En el audio, captado por los investigadores, el exministro de Transportes pregunta directamente a su asesor Koldo García sobre la comisión que le correspondería en un proyecto del AVE valorado en 70 millones de euros: «¿A cuánto?». Koldo responde: «Creo que son 70».

Lo que hace especialmente devastador ese intercambio no es la cantidad sino el momento: la conversación ocurre antes de la adjudicación del contrato. No es una comisión por un trabajo ya hecho. Es la discusión previa de un reparto sobre un contrato público que aún no se ha adjudicado pero cuyo destino ya parece decidido.

El proyecto es la plataforma de la línea Palencia-Aguilar de Campoo, licitada el 12 de abril de 2021 y adjudicada el 26 de julio por un total de 77 millones de euros. Las fuentes cercanas a la investigación señalan que la cifra encaja perfectamente con lo que la grabación documenta.

Lo que Ábalos dijo en el Supremo y lo que la grabación desmiente

El mismo lunes en que la grabación se conocía, Ábalos declaraba ante el Tribunal Supremo durante más de seis horas con una contundencia que ahora resulta llamativa: «No van a encontrarme nada». Rechazó con vehemencia haber recibido sobornos o favores. Minimizó los 94.000 euros en efectivo que la UCO le atribuye con un argumento que dice mucho sobre su escala de valores: «Sale a 500 euros al mes, ridículo».

Justificó los pagos en efectivo del PSOE como tradición partidista: «Siempre fue así, moneda a moneda». Sugirió que Aldama y su expareja Jéssica Rodríguez habían pactado en su contra. Y se desvinculó de las comisiones que el empresario detalla con una precisión que los audios de la UCO van confirmando pieza a pieza.

La grabación del AVE es la respuesta de la Guardia Civil a esas seis horas de negaciones.

El segundo audio: Ábalos preguntando si le caerá algo por mediar

En el día trece del juicio del caso Mascarillas, la defensa de Aldama pidió reproducir otro audio en que se escucha a Ábalos y Koldo pactando comisiones vinculadas a adjudicaciones relacionadas con empresas asociadas a Santos Cerdán. En esa grabación, Ábalos dice con una naturalidad que hiela: «¿Me quieres decir que como hemos mediado, me va a caer algo?».

Dos audios. Dos conversaciones previas a adjudicaciones. El mismo mecanismo descrito por Aldama en su declaración ante el Supremo: un sistema estructurado de comisiones por contratos públicos que abarcaba desde obras del AVE hasta suministros sanitarios durante la pandemia.

Aldama estima haber entregado entre 3,5 y 4 millones de euros a Ábalos y Koldo en concepto de sobornos relacionados con proyectos en Villafuel, Air Europa y Soluciones de Gestión. Durante el período que el empresario señala como el de mayor actividad de los pagos ilegales, el PSOE ingresó 1,5 millones en donaciones cuyo origen no ha sido explicado satisfactoriamente.

El papel de Sánchez: sin él nada de esto habría sido posible

Koldo se presenta en el juicio como un subordinado leal que niega todo. Ábalos niega con la habilidad del político experimentado que sabe que la estrategia de resistencia es la única disponible cuando la condena parece probable. Pero el análisis de la trama que la UCO ha documentado lleva inevitablemente a una conclusión que ninguno de los dos puede evitar: nada de esto habría sido posible sin Pedro Sánchez.

No porque exista una grabación del yerno del proxeneta Sabiniano discutiendo comisiones, que no la hay en lo que se conoce públicamente. Sino porque la arquitectura de poder que hizo posible la corrupción descrita fue construida por él, para él y con su conocimiento al menos implícito según el testimonio de Aldama.

Aldama situó a Sánchez en el primer escalafón de la organización. Describió el momento en que el presidente le agradeció personalmente sus servicios en un mitin del PSOE en febrero de 2019 diciéndole «muchas gracias, sé lo que estás haciendo». Ábalos era el número dos, Koldo el número tres, Aldama el cuatro.

Ábalos y Koldo son quienes están en el banquillo con peticiones de 24 y 19,5 años respectivamente. Ábalos fue el hombre que Sánchez utilizó para asaltar el liderazgo del PSOE, para ejecutar la moción de censura, para gestionar el Ministerio de Transportes que era el centro operativo de la trama. Un ministro no monta un sistema de comisiones en contratos de su propio ministerio sin que alguien por encima de él lo sepa, lo tolere o lo favorezca.

Koldo admitió ante el Supremo que tuvo contactos con Sánchez hasta su investidura. Luego el presidente dejó de hablar con él, según el propio Koldo, por puro «sentido común». Es la descripción de alguien que sabe distanciarse en el momento oportuno de quienes pueden comprometerle.

La pregunta que el juicio no puede evitar

«En cada declaración aumentan los millones», se lamentó Ábalos durante su comparecencia, como si fuera víctima de una subasta en su contra. Pero los millones no los inventó ningún testigo: los documentó la UCO en cinco informes ratificados ante el Supremo, en grabaciones captadas con autorización judicial y en análisis de flujos bancarios que los investigadores llevan años construyendo.

El hijo de Ábalos reveló que el PSOE pagaba a su abogado para «mantenerlo controlado». Koldo recogía sobres con billetes de 500 euros en Ferraz que el partido no había declarado al Tribunal de Cuentas. Y Sánchez sigue en La Moncloa presentándose a mítines electorales en Andalucía mientras sus colaboradores más cercanos esperan sentencia con peticiones de décadas de cárcel.

La grabación en que Ábalos pregunta «¿A cuánto?» antes de que se adjudique un contrato del AVE es el resumen más preciso de lo que fue el Ministerio de Transportes durante esos años. Y la pregunta que esa grabación plantea sobre quién sabía qué y cuándo es la que el Tribunal Supremo tendrá que responder en las próximas semanas.