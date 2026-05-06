El popular Moreno se juega la mayoría absoluta en tres provincias clave, con el aliento de VOX en el cogote

El popular Juanma Moreno llega a la recta final de la campaña andaluza con las encuestas dándole la victoria pero sin asegurarle la mayoría absoluta que necesita para gobernar solo.

El propio presidente de la Junta ha puesto cifras a su incertidumbre: entre 15.000 y 25.000 votos separan su mayoría de estabilidad del escenario en que necesitaría negociar apoyos. Cuatro diputados, dice, están «bailando». Y el que los mueve es VOX.

Lo que dicen las encuestas es bastante claro.

El CIS andaluz aunque estima el triunfo del popular, no garantiza la mayoría absoluta. Las proyecciones sitúan al PP entre 53 y 56 escaños, con una media de 54,5. El umbral de la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía está en 58 escaños. La distancia entre el escenario medio y la mayoría propia oscila entre dos y cinco diputados, lo que convierte cada provincia en un campo de batalla donde los decimales importan.

El PSOE de María Jesús Montero se desploma por debajo de los 30 diputados, con una caída de cuatro puntos respecto a abril que los analistas atribuyen a la combinación del desgaste del Gobierno central y el lastre personal que arrastra la candidata como ministra de Hacienda en el momento más complicado del sanchismo.

VOX sube. Entre 14 y 16 escaños según las proyecciones, con una media del 15,5% que representa una remontada significativa respecto al 14% con que cerró las elecciones de 2022.

Partido Escaños proyectados Tendencia PP 53-56 Estable PSOE 27-29 Bajando VOX 14-16 Subiendo Por Andalucía + Adelante -10% conjunto Bajando

Las tres provincias donde se decide todo

Almería es el epicentro del problema para Moreno. VOX ha superado al PSOE en intención de voto en la provincia, alcanzando un 18% frente al 16% socialista. En las zonas rurales almerienses, un sondeo de Okdiario sitúa a VOX en el 20%, terreno que históricamente era feudo cómodo del PP. Si VOX arrebata uno de los dos escaños que el PP tiene en Almería, Moreno pierde un diputado directamente.

La razón del ascenso de VOX en Almería tiene nombre propio: el campo y la inmigración. Manuel Gavira ha centrado su campaña almeriense en ambos temas con una intensidad que el PP no puede replicar sin alejarse de su posicionamiento de centro. Abascal ha intensificado sus actos en la provincia y el efecto de sus mítines se nota en las encuestas semanales.

Jaén es otro frente abierto. Los cuatro escaños en juego, dos del PP y dos del PSOE, están en equilibrio frágil. VOX crece un 2% semanal en la provincia y si ese ritmo se mantiene hasta el domingo, el mapa de escaños jaenés puede cambiar.

Córdoba depende de aproximadamente 5.000 votos para que el PP mantenga sus tres escaños. Es el margen más estrecho de toda Andalucía y el que convierte cada movilización de última hora en potencialmente decisiva.

Provincia Escaños en juego Amenaza VOX Almería 3 (PP:2, PSOE:1) Alta Jaén 4 (PP:2, PSOE:2) Media-alta Córdoba 5 (PP:3, PSOE:2) Media

El debate y sus consecuencias

El debate emitido por RTVE y Cadena SER dejó un balance que no favoreció a Montero: los analistas señalan que tropezó al abordar los temas económicos, precisamente los que más debería dominar como ministra de Hacienda. Moreno mantuvo su estrategia de escudo de datos: empleo, sanidad, cifras de gestión. No brilló pero no cayó.

Gavira sacó partido del debate centrando su intervención en inmigración y seguridad, los temas donde VOX tiene más recorrido en Andalucía y donde el PP no puede competir con la misma intensidad. El efecto del debate fue desviar atención del PP hacia VOX en las provincias donde la disputa es más abierta.

La fragmentación de la izquierda entre Por Andalucía y Adelante Andalucía beneficia indirectamente a VOX: cuanto más se divide el voto progresista, más eficiente es la concentración del voto conservador en las circunscripciones pequeñas.

La advertencia del CIS de 2022

Hay un dato que Moreno conoce y que alimenta su prudencia: el CIS andaluz falló por tres escaños en las elecciones de 2022. Si ese margen de error se repite en cualquier dirección en 2026, los cuatro diputados «bailando» pueden acabar en cualquier parte.

El PP apura las últimas horas de campaña con visitas a feudos rurales donde VOX está comiendo terreno. Moreno sabe que el 17 de mayo puede traerle la mayoría más cómoda de su carrera o la noche más larga. Entre ambas posibilidades, 15.000 votos repartidos entre tres provincias andaluzas.