  • ESP
    España América
Política

Abascal estalla contra el Gobierno y exige mano dura tras la muerte de dos guardias civiles

El líder de Vox denuncia abandono institucional, carga contra la política migratoria y reclama prioridad nacional ante miles de simpatizantes en Jaén

Archivado en: Política

Más información

Iker Jiménez, Calabrés, Cuesta, Inda, Garat y Giménez hunden a 'El Plural' por el bulo de la bomba lapa

Iker Jiménez, Calabrés, Cuesta, Inda, Garat y Giménez hunden a 'El Plural' por el bulo de la bomba lapa

Ketty Garat vaticina a Alfonso Rojo el próximo escándalo de Pedro Sánchez: «Se va a hablar mucho...»

Ketty Garat vaticina a Alfonso Rojo el próximo escándalo de Pedro Sánchez: «Se va a hablar mucho...»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, elevó este sábado el tono contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez al denunciar lo que considera una respuesta insuficiente frente al narcotráfico y una situación límite para las fuerzas de seguridad. Sus palabras llegan tras la muerte de dos agentes en Huelva durante una operación contra narcos, un suceso que ha sacudido a los cuerpos policiales.

Durante el funeral celebrado este mediodía, la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, provocó indignación entre compañeros de los fallecidos, que hablaron abiertamente de desamparo. Abascal se sumó a esas críticas y sostuvo que el problema no se reduce a la falta de medios, sino también a la falta de respaldo político y jurídico.

En un acto multitudinario en Linares (Jaén), junto al candidato andaluz Manuel Gavira, el líder de Vox defendió un endurecimiento de las medidas contra el crimen organizado. Según afirmó, los agentes se enfrentan a delincuentes que actúan con impunidad, mientras ellos carecen de protección suficiente.

Abascal también recordó a los guardias civiles fallecidos, destacando que su memoria marcará las políticas que su partido pretende impulsar. En este contexto, insistió en la necesidad de reconocer la profesión de riesgo para policías y guardias civiles, subrayando el elevado número de agresiones registradas en los últimos años.

El discurso se amplió a otros frentes. El dirigente de Vox acusó al Gobierno de fomentar una política migratoria que, a su juicio, perjudica a los españoles, y arremetió contra la regularización de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo. Asimismo, puso el foco en la crisis de acceso a la vivienda, citando casos de ciudadanos que no pueden afrontar un alquiler.

Ante más de dos mil asistentes, Abascal defendió que las ayudas públicas deben priorizar a los nacionales y reiteró que su formación seguirá planteando estas posiciones sin concesiones.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MASCARILLAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]