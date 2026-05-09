Abascal estalla contra el Gobierno y exige mano dura tras la muerte de dos guardias civiles

El presidente de Vox, Santiago Abascal, elevó este sábado el tono contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez al denunciar lo que considera una respuesta insuficiente frente al narcotráfico y una situación límite para las fuerzas de seguridad. Sus palabras llegan tras la muerte de dos agentes en Huelva durante una operación contra narcos, un suceso que ha sacudido a los cuerpos policiales.

Durante el funeral celebrado este mediodía, la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, provocó indignación entre compañeros de los fallecidos, que hablaron abiertamente de desamparo. Abascal se sumó a esas críticas y sostuvo que el problema no se reduce a la falta de medios, sino también a la falta de respaldo político y jurídico.

En un acto multitudinario en Linares (Jaén), junto al candidato andaluz Manuel Gavira, el líder de Vox defendió un endurecimiento de las medidas contra el crimen organizado. Según afirmó, los agentes se enfrentan a delincuentes que actúan con impunidad, mientras ellos carecen de protección suficiente.

Abascal también recordó a los guardias civiles fallecidos, destacando que su memoria marcará las políticas que su partido pretende impulsar. En este contexto, insistió en la necesidad de reconocer la profesión de riesgo para policías y guardias civiles, subrayando el elevado número de agresiones registradas en los últimos años.

El discurso se amplió a otros frentes. El dirigente de Vox acusó al Gobierno de fomentar una política migratoria que, a su juicio, perjudica a los españoles, y arremetió contra la regularización de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo. Asimismo, puso el foco en la crisis de acceso a la vivienda, citando casos de ciudadanos que no pueden afrontar un alquiler.

Ante más de dos mil asistentes, Abascal defendió que las ayudas públicas deben priorizar a los nacionales y reiteró que su formación seguirá planteando estas posiciones sin concesiones.