Imagina una intrincada red que entrelaza el espionaje chino, la urgente necesidad de mascarillas y cenas clandestinas en medio de la pandemia. Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) revela cómo Fangyong Du, también conocido como Miguelito Duch o Miguel Duch, un empresario chino cercano a José Luis Rodríguez Zapatero, se coló en el núcleo del caso Koldo gracias a la consultora Acento, creada por José Blanco. Todo comenzó con respiradores y terminó en adjudicaciones cuestionables en el Ministerio de Transportes.

El 27 de marzo de 2020, fue Isabel Pardo de Vera, que en ese momento ocupaba la presidencia de ADIF, quien proporcionó a Koldo García el contacto de Fangyong Du para adquirir material sanitario. Solo pasaron cinco segundos desde que envió el mensaje, según los registros presentados por la UCO. Cabe destacar que Pardo de Vera fue designada gracias a una recomendación de Ábalos, quien a su vez señala a Blanco como parte del entramado. En este escenario, Fangyong Du representaba empresas como Nanjing Superstar Medical Equipment, operando en España pese a que el CNI le había denegado la nacionalidad debido a posibles riesgos de espionaje.

El lobby conocido como Acento, fundado por el exministro José Blanco, se convirtió en su acceso al mundo empresarial español. Diez días antes de esa conversación clave, se constituyó la empresa Sigue Leyendo SL, que más tarde evolucionó hacia Acento Asia SRL, con un papel destacado para Fangyong Du como administrador. La sede social coincidía con la dirección de Acento, situada en la calle Recoletos en Madrid. Más adelante, en 2022, este empresario financió el Gate Center, un centro de estudios respaldado por Zapatero que promueve los intereses chinos y compartía espacio con sus empresas en la calle Velázquez.

La madeja de influencias en Transportes

No solo se limitó José Blanco a vincular su lobby con este empresario vetado. Tanto Ábalos como Koldo lo identifican como líder de una red dedicada a contratos dentro del Ministerio de Transportes. Entre 2018 y 2021, mantuvieron al menos ocho reuniones para «solucionar problemas» relacionados con empresas clientes del lobby Acento. Además, Koldo alertó a Santos Cerdán sobre el poder que ejercía Blanco, utilizando como intermediarios a figuras como Pardo de Vera, así como a otros miembros influyentes del partido.

En cuanto al personal colocado por Blanco: todo el gabinete de Ábalos —con excepción de Koldo— estaba presente, incluyendo nombres como Sergio Vázquez , y también figuras que recibieron pagos sospechosos, como es el caso de Ricardo Mar , quien recibió 12.000 euros directamente del entorno de Koldo. También estaba presente en esta trama el director general de Carreteras, Javier Herrero .

, y también figuras que recibieron pagos sospechosos, como es el caso de , quien recibió 12.000 euros directamente del entorno de Koldo. También estaba presente en esta trama el director general de Carreteras, . Sobre los contratos cuestionables: fue precisamente Pardo de Vera quien facilitó contactos para empresas como Soluciones de Gestión e involucró a personas cercanas como Íñigo Rotaeche, todo bajo la supervisión directa de Koldo. La investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional está indagando sobre adjudicaciones relacionadas con mascarillas que podrían acarrear penas superiores a 30 años para tanto Ábalos como Koldo.

Pero las andanzas de Fangyong Du no se limitan solo al ámbito médico. Este empresario ha colaborado con gigantes tecnológicos como Huawei y ha impulsado inversiones chinas en empresas españolas, destacando al Grupo Puentes —beneficiario durante los mandatos de Ábalos— mientras su Gate Center aboga por los intereses chinos en territorio español.

Cenas locas en Estado de Alarma

El punto culminante se dio el día 11 de marzo del año 2021, cuando tuvo lugar una cena organizada por Ábalos en el restaurante Kabuki del Hotel Wellington en Madrid. En esta reunión participaron seis prostitutas, quebrantando así las normativas sobre toque de queda vigentes entonces. Estuvieron presentes Koldo, Fangyong Du y otros personajes relevantes, incluido el comandante Rubén Villalba, actualmente bajo investigación por comisiones ilegales y terminales seguros. En esta ocasión, Koldo coordinó todo con una ‘madame’ y desembolsó 1.200 euros en efectivo para cubrir los gastos; al día siguiente, una prostituta llamada Mafer hizo acto presencia en Transportes mientras Koldo intentaba colocarla como secretaria.

Cabe recordar que Villalba fue suspendido pero omitió mencionar esta fiesta desenfrenada durante sus declaraciones oficiales. Por su parte, Du encajaba perfectamente en este grupo selecto.

La UCO ha tejido esta compleja telaraña utilizando mensajes, grabaciones e informes mercantiles diversos. Leire Díaz, conocida operadora dentro del PSOE, admitió conocer sobre las actividades comerciales pandémicas vinculadas a Du y su relación con socialistas destacados. A pesar de haber vendido Acento recientemente a la firma francesa Havas, las sombras persisten sobre este oscuro entramado.

Curiosamente, tanto Fangyong Du como Gate Center compartían el mismo cuarto cuarto izquierda en Velázquez. José Blanco pasó rápidamente del ministerio al liderazgo del lobby mientras Koldo registraba pagos manuscritos que no dejan lugar a dudas. Y no olvidemos el AVE Tafalla-Campanas: su construcción está encargada al Grupo Puentes por un total cercano a los 238 millones; Hernando y Blanco siguen implicados en esta maraña financiera que podría ser fácilmente confundida con un guion cinematográfico si no fuera porque aquí hay dinero real involucrado.