Feijóo carga contra Marlaska tras la muerte de agentes y promete destapar “el mayor ocultamiento migratorio”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, elevó este sábado el tono contra el Gobierno al responsabilizar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de la falta de protección a las fuerzas de seguridad, tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva durante una operación contra el narcotráfico.

Desde Ceuta, donde participó en un acto conmemorativo del Día de Europa que arrancó con un minuto de silencio por los agentes fallecidos, Feijóo denunció lo que considera una gestión “inaceptable” del Ministerio del Interior. A su juicio, resulta “incomprensible” que se presuma de avances contra el crimen organizado mientras los efectivos “siguen jugando la vida sin los medios necesarios”.

El líder popular fue más allá y cuestionó directamente la continuidad de Marlaska al frente del cargo, asegurando que su salida “lleva tiempo siendo una exigencia evidente”. También lanzó una pregunta al Ejecutivo: cuántas tragedias más serán necesarias para que se refuerce de verdad la seguridad de los agentes.

El cambio en España es la pieza que falta en el puzzle de la Europa del futuro. pic.twitter.com/AwQ2vlMKqz — Partido Popular (@ppopular) May 9, 2026

Críticas a la política migratoria

En su intervención, Feijóo también arremetió contra la política migratoria del Ejecutivo, especialmente contra el plan de regularización que, según denunció, se ha impulsado “de espaldas a los ciudadanos, al Parlamento y a Europa”. Calificó la medida de “grave irresponsabilidad” y acusó al Gobierno de ocultar información clave al declarar secretos los informes relacionados.

El dirigente popular prometió que, si llega a La Moncloa, hará públicos todos los documentos en cuestión desde el primer momento. “Los españoles sabrán exactamente qué se ha hecho y por qué”, aseguró, apuntando a una cifra que podría superar ampliamente las estimaciones oficiales.

Para el PP, este proceso generará “más descontrol e inseguridad”, al tiempo que lanza un mensaje equivocado a quienes intentan entrar irregularmente en el país. Feijóo defendió que no se puede “convertir la ilegalidad en un atajo para obtener derechos” ni poner en riesgo la convivencia.

Choque por Venezuela y la Cumbre Iberoamericana

Otro de los puntos más contundentes del discurso fue su rechazo frontal a la posible presencia de Delcy Rodríguez en la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid. Feijóo consideró “inadmisible” que España dé cabida a representantes de lo que calificó como un régimen “represivo y responsable de graves abusos”.

A su juicio, permitir esa participación supondría una contradicción con los valores democráticos que España y Europa dicen defender. “No se puede hablar de democracia mientras se abre la puerta a quienes la pisotean”, advirtió.

Europa, democracia y futuro político

Feijóo también aprovechó el acto para reivindicar el papel de España dentro de la Unión Europea y denunciar lo que considera un deterioro institucional reflejado en informes recientes sobre el Estado de derecho. Criticó los ataques a la independencia judicial y a la libertad de prensa, y advirtió de que Europa no puede debilitarse en un contexto global cada vez más competitivo.

En clave interna, defendió que España debe recuperar protagonismo en el proyecto europeo y dejó entrever que un cambio político en el país tendría repercusiones más allá de sus fronteras.

Ceuta y Melilla, prioridad

Finalmente, el líder del PP reclamó una mayor implicación del Estado en Ceuta y Melilla, territorios que considera estratégicos y que, según dijo, deben tener más peso en las políticas europeas. Propuso incluso institucionalizar la celebración del Día de Europa en ambas ciudades de forma alterna.