Ayuntamiento de Valencia: la popular Catalá favorita para la alcaldía a un año de los comicios… pero tendrá que contar con VOX

María José Catalá arranca al último año de su mandato en una posición casi envidiable.

Con matices y dudas, pero buena.

Las encuestas la sitúan como favorita clara para continuar al frente del Ayuntamiento de Valencia, la tercera ciudad más grande del país, con un bloque de centro-derecha que según las proyecciones más recientes podría alcanzar una mayoría absoluta holgada en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027.

El sondeo de SyM Consulting para El Periódico de Aquí, fechado el 9 de mayo de 2026, es el más reciente y el más favorable para el PP: el partido se aproxima al 36% de los votos y podría conseguir entre 12 y 13 concejales, mientras que VOX avanza hasta el 13,37% asegurando entre cuatro y cinco ediles.

En conjunto, ambos partidos alcanzarían los 17 concejales necesarios para la mayoría absoluta en un pleno de 33 actas. Otras encuestas son aún más optimistas para el bloque conservador: SocioMétrica para El Español proyectaba en noviembre de 2025 al PP con 13-14 ediles y VOX con 6-7, lo que situaría al bloque conjunto en torno a los 19-20 concejales.

Partido Concejales 2023 Proyección media 2026 PP 13 12-14 VOX 4 4-6 PSOE 9 6-8 Compromís 6 6-8 Otros 1 1-2

Cómo llegó Catalá y cómo ha gobernado

En mayo de 2023, Catalá consiguió 13 concejales con el 36,62% de los votos y formó gobierno con los cuatro ediles de VOX, poniendo fin a ocho años del tripartito de izquierdas liderado por Joan Ribó. Ingeniera y exconsejera durante el mandato de Carlos Mazón, ha gobernado durante tres años manteniendo un equilibrio con sus socios que muchos analistas no esperaban que durara tanto.

Ha conseguido que VOX no le impusiera su agenda en cuestiones clave, incluyendo los presupuestos municipales, con una habilidad política que sus detractores reconocen aunque no celebren. El 32,3% del electorado la prefiere como alcaldesa, porcentaje que sube al 77,7% entre quienes ya votaron al PP en 2023.

La DANA y su impacto electoral: un factor que no ha penalizado como se esperaba

Las elecciones municipales de mayo de 2027 llegarán aproximadamente dos años y medio después de la catástrofe de la DANA de octubre de 2024, que causó más de 200 muertos en la provincia de Valencia y generó una de las mayores crisis de gestión de emergencias de la historia reciente de España.

La lógica política inicial apuntaba a que ese desastre penalizaría severamente al PP en toda la Comunidad Valenciana. La realidad, según los sondeos, es más matizada. La gestión de Mazón como presidente autonómico fue duramente criticada y terminó con su dimisión, pero Catalá consiguió separar su imagen de la del expresidente y presentarse como la gestora eficaz del municipio frente al caos institucional de la Generalitat. Las encuestas sugieren que esa distinción ha funcionado: el PP municipal no está siendo penalizado en la misma medida que el PP autonómico.

Para 2027, el recuerdo de la DANA seguirá presente pero su intensidad emocional habrá disminuido. Lo que determinará si ese recuerdo beneficia o perjudica al PP municipal será la percepción ciudadana sobre la reconstrucción: si los barrios afectados se perciben como atendidos y recuperados, el factor DANA puede neutralizarse o incluso convertirse en argumento de gestión eficaz. Si la reconstrucción se percibe como lenta e insuficiente, puede reactivarse como factor de castigo en las urnas.

La guerra de la izquierda: Oltra vuelve y Bernabé no puede con ella

Mientras el bloque de centro-derecha presenta una imagen de relativa estabilidad, lo que ocurre en el espacio progresista valenciano tiene la estructura de una telenovela con personajes que se odian, se necesitan y no pueden gobernarse sin el otro.

Pilar Bernabé, actual delegada del Gobierno en Valencia y candidata socialista a la alcaldía, y Mónica Oltra, que vuelve a la arena política tras su retirada, están enzarzadas en una competencia que fragmenta el voto de izquierda con una eficiencia que cualquier estratega del PP aplaudiría.

Las encuestas les dan a cada una entre seis y ocho concejales, lo que sumado no alcanza la mayoría absoluta y deja al bloque progresista muy lejos de cualquier opción de gobierno. Bernabé solo cuenta con el apoyo del 24% del electorado comprometido con Compromís, frente al 47,3% que respalda a Oltra. El PSOE no puede arrastrar el voto de Compromís y Compromís no necesita al PSOE para mantener su espacio.

El regreso de Oltra y la sombra que no se va

El retorno político de Mónica Oltra tiene una complicación que las encuestas registran pero que el paso del tiempo no ha resuelto: la condena de su exmarido Francisco Nicolás por abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat en 2023, un caso en que la propia Oltra fue investigada y posteriormente archivada su causa, pero que dejó una huella en su imagen pública que cualquier adversario puede reactivar en campaña.

El caso condensa todo lo que puede ser más dañino políticamente: abuso de una menor vulnerable bajo la tutela del estado, la sombra sobre la gestión de la exconsejera que dirigía el área de bienestar social, y la tensión entre el discurso feminista que Oltra había convertido en seña de identidad política y la realidad de lo ocurrido en su entorno más inmediato.

Sus defensores argumentan que fue investigada y no condenada. Sus detractores señalan que la investigación existió y que la menor estuvo bajo la responsabilidad institucional de Oltra. En una campaña electoral, esa ambigüedad es suficiente para generar daño.

VOX y el PP tienen ese material disponible para cuando llegue el momento. Y llegará.

Lo que puede cambiar de aquí a mayo de 2027

Las elecciones municipales están previstas para mayo de 2027, lo que deja aproximadamente un año de campaña implícita. En ese tiempo, varios factores pueden alterar el escenario actual.

La corrupción en el PSOE nacional, con el juicio del caso Mascarillas visto para sentencia y las investigaciones sobre financiación ilegal del partido, puede seguir erosionando el voto socialista en todas las capitales incluida Valencia. Bernabé como delegada del Gobierno de Sánchez tiene dificultades para desvincularse de los escándalos nacionales del partido que representa.

El avance de la reconstrucción post-DANA será el termómetro más directo de la percepción ciudadana sobre la gestión institucional en Valencia. Si los vecinos de los barrios afectados llegan a 2027 con la sensación de haber sido bien atendidos, Catalá puede capitalizar esa percepción. Si llegan con la sensación de abandono, el castigo puede ser significativo.

VOX afronta sus propias turbulencias internas con el reciente relevo de Juanma Badenas como candidato, aunque Vicente Barrera aparece como probable cabeza de lista aportando un perfil con más peso institucional. Podemos queda fuera del panorama municipal al situarse en el 2,4%, muy por debajo del umbral del 5%.

Catalá llega al último año de mandato en la mejor posición que sus datos de gobierno le han ofrecido. La izquierda llega dividida, con candidatas que compiten entre sí más que contra el PP, y con el peso de escándalos que la campaña volverá a poner sobre la mesa.

Mayo de 2027 está lejos todavía. Pero las encuestas de mayo de 2026 dibujan un escenario en que Catalá parte con ventaja y la izquierda tendría que resolver primero sus propios problemas antes de poder plantearse resolver los de Valencia.