El Ministerio de Transportes acarreó prostitutas de Andalucía al Parador de Teruel para la orgía de Ábalos y cuadrilla

En septiembre de 2020, en plena pandemia, con las restricciones del covid en su apogeo y los ciudadanos españoles confinados y multados por saltarse las normas, el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos facilitó el traslado de prostitutas desde Andalucía hasta el Parador de Teruel para un fin de semana de ocio y desenfreno del ministro y su entorno.

La información procede del móvil de Koldo García, el asesor de Ábalos cuyo teléfono fue adquirido por El Español de Pedrojota Ramírez en una operación cuya cantidad permanece en secreto pero que, según las fuentes periodisticas, fue pagada en efectivo y de forma generosa.

Los periodistas Jorge Calabrés y David Vicente tienen acceso completo al dispositivo y desentrañan, soltando en pequeñas dosis, los mensajes que documentan el puterio y corrupcióhn del PSOE.

Los audios revelan que fue necesaria la intervención de la Policía para resolver «un problema» logístico en el traslado. La noche del 15 de septiembre, Ábalos compartió suite con varias mujeres mientras Koldo organizaba mediante mensajes el «reparto» para el fin de semana. Los mensajes entre ambos incluyen referencias al intercambio de mujeres con la misma naturalidad con que se organizaría un menú: «Cambiar para ver otras».

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, no ha escatimado en calificativos: «Lo más despreciable». Ha anunciado que visitará Teruel para preguntar a los vecinos qué ocurrió en ese parador. Y ha propuesto una solución simbólica tan precisa como devastadora para el PSOE: «Abrir ventanas, cambiar camas».

La enfermiza proclividad del PSOE hacia el sexo de pago

El escándalo del Parador de Teruel no es un episodio aislado.

Es el más reciente de una serie de casos que dibujan un patrón en el PSOE que resulta especialmente hiriente dado el discurso abolicionista y feminista que el partido lleva años abanderando como seña de identidad.

El caso Tito Berni es quizás el más documentado antes del caso Koldo. Juan Bernardo Fuentes Curbelo, diputado socialista por Las Palmas conocido como «Tito Berni», fue investigado por organizar fiestas con prostitutas en el entorno de Madrid a las que invitaba a otros cargos del partido. Las investigaciones revelaron un circuito de entretenimiento sexual en que el diputado actuaba como organizador y anfitrión. El escándalo obligó al PSOE a apartarlo pero no antes de que los detalles de esas reuniones fueran ampliamente documentados.

Ábalos y Koldo aparecen en los mensajes del móvil no solo en el episodio del Parador de Teruel sino en múltiples referencias a saunas, fiestas privadas y servicios sexuales de pago organizados con una regularidad que sugiere hábito consolidado más que excepción puntual. Los mensajes entre ambos sobre el «reparto» de mujeres en distintas ocasiones tienen la naturalidad de quien habla de algo rutinario.

El episodio del restaurante japonés, en que Ábalos aparece acompañado de varias mujeres mientras Koldo coordinaba la logística por mensaje, añade otro capítulo a un catálogo que los investigadores describen como extenso.

La ironía que el PSOE no puede resolver es geométricamente perfecta: el mismo partido que propone multas de 1.500 euros para los clientes de prostitución, que tiene previsto invertir 2 millones en campañas abolicionistas y que ha expulsado a militantes por ser clientes de prostitución considerándolo «incompatible con la militancia», tiene en su historia reciente a un ministro organizando traslados de prostitutas con recursos del estado, a un diputado montando fiestas sexuales para sus correligionarios y a un asesor coordinando el «reparto» de mujeres por mensaje de móvil.

Todo esperable, teniendo en cuenta que Sánchez es el yerno del proxeneta Sabiniano y se benefició muchos años de lo que generaban los lupanares de este.

Él y su esposa Begoña.

El discurso y la práctica

Irene Montero pasó años en el Ministerio de Igualdad construyendo el relato del PSOE y Podemos como paladines del feminismo y el abolicionismo. Mientras tanto, el ministro con quien compartía consejo de ministros organizaba fines de semana con prostitutas en paradores nacionales.

El PSOE ha perdido medio millón de votos entre las mujeres desde que estos escándalos comenzaron a acumularse. Es la consecuencia electoral de la brecha entre el discurso y la práctica que sus propios dirigentes han abierto.

Feijóo ha resumido el estado del partido con una precisión que no necesita adornos: una corrupción que «brota día a día», con sobres en Ferraz, nombres como Santos Cerdán y Víctor de Aldama, y ahora prostitutas trasladadas en viajes oficiales mientras los ciudadanos no podían salir de casa.

Azcón ha señalado la contradicción que el PSOE no puede resolver: mientras Mazón dimite en Valencia por la gestión de una catástrofe natural, Ábalos sigue como diputado en el Congreso cobrando su sueldo público después de haber utilizado recursos del estado para organizar sus actividades sexuales de pago.

El Parador de Teruel, una joya histórica del patrimonio español, fue el escenario de un episodio que resume con brutal precisión la distancia entre lo que el PSOE predica y lo que sus dirigentes practican cuando creen que nadie mira.

Koldo vendió el móvil que lo documenta todo. El precio permanece en secreto. Pagado en efectivo.

Como casi todo en esta historia.