Isabel Durán desvela las 5 ‘operaciones’ de Pedro Sánchez para hacer trampas en las próximas elecciones

Isabel Durán es una periodista como la copa de un pino.

Con una trayectoria que abarca la radio, la televisión y la prensa escrita, ha desarrollado a lo largo de años una especialización en el análisis del poder político español. Es una de las voces más respetadas del periodismo de investigación crítica, por lo que sus análisis no se pueden tomar a la ligera. Incluso, ha pagado el precio por contar la verdad.

Durán publica hoy en El Debate, un análisis que desglosa con precisión las cinco tácticas que el presidente utiliza para mantenerse en el poder mientras las encuestas y los tribunales aprietan.

Su conclusión es que Pedro Sánchez ha convertido una derrota aparentemente inminente en un relato de resistencia casi heroica. No es política. Es un guion.

Incide en que «el sanchismo no se limita a gestionar la realidad: la reescribe», como catalogar sus concesiones a los independentistas como «avance histórico» pese a que había asegurado que no las concedería; en resolver con «bulo de la oposición» todos los casos de corrupción que salpica a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo, o en definir a cualquiera que se oponga como «ultraderecha».

La periodista pone otro punto sobre la mesa y que hace más que posible que el marido de Begoña intente hacer trampas en las próximas elecciones: el intento de pucherazo en el Comité Federal del PSOE que se saldó con su salida como secretario general del partido.

Durán alerta de cinco maniobras con las que podría torcer la tendencia inevitable de una nueva derrota electoral de un perdedor de elecciones empedernido:

Una es la nueva manera de otorgar la ciudadanía española que introdujo el decreto del DNI digital 255/2025. Para obtener la nacionalidad ya no es necesario venir a España. La red consular puede expedir DNI digitales a millones de personas y sin mayores controles. Estima que cerca de 2.400.000 personas estarán agradecidas a Sánchez y podrán votar.

A esta acción se suma una herramienta de inteligencia artificial impulsada por el Ministerio de Justicia de Félix Bolaños para automatizar los expedientes de nacionalidad por residencia. Esto ha producido un saldo de 780.000 nuevas nacionalidades por residencia solo entre agosto de 2022 y enero de 2025.

Durán plantea una cuestión que hiela la sangre: «¿Qué auditorías externas examinan estas concesiones automatizadas? Ninguna. Y lo que es peor: el Gobierno se niega incluso a ofrecer los datos actualizados en el Congreso».

A estas dos cuestiones hay que sumar una tercera: la regularización masiva que se ha hecho sin la aprobación del Parlamento.

La población residente en nuestro país alcanzó los 49,68 millones a 1 de abril de 2026, máximo histórico.

La identificación digital en las urnas

Durán expone que a estas tres vías para «fabricar nacionalizados y regularizados» agradecidos con el Gobierno de Sánchez se suma el problema de la identificación en el momento de ejercer el voto.

Recuerda que, cinco meses antes de las elecciones anticipadas del 23-J, el Ejecutivo solicitó a la Junta Electoral Central que admitiera como método válido de identificación el carné de conducir digital, implementado ese mismo año, pese a las vulnerabilidades del sistema.

Dos años después hizo lo mismo con el DNI digital. En total, se empleó este método hasta en nueve elecciones, hasta que la propia Durán destapó el asunto. Para las elecciones de este domingo en Andalucía, la Junta Electoral ha invalidado este método. Sin embargo, la amenaza sigue ahí.

La última artimaña que advierte la periodista es el cambio del censo.

Destaca el cambio de paradigma realizado en el censo de población en 2021, en el que ya no se contrasta el censo con identidades físicas, sino con bases de datos. El censo poblacional alimenta el electoral. Y tras cambiar el INE en 2023 su metodología, el control «ya no descansa en hechos verificables, sino en un sistema puramente estadístico».

Ante esto, plantea otra interrogante que detalla el peligro de esta situación: «¿Qué garantías hay de que no se infle el censo poco a poco con personas ficticias, fuera o dentro de España, y se usen esas identidades para votar con el DNI digital?».

Como concluye Durán: el tablero tiembla. Sánchez sigue moviendo piezas. Y las urnas, que son el único árbitro que no puede controlar del todo, esperan.