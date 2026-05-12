El juez cita a declarar como investigado al excomisionado de la dana

El caso que parecía enterrado ha vuelto a la primera línea judicial. El Juzgado de Instrucción número 4 de València ha citado como investigado a José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, en el marco de una investigación por presunta falsedad documental vinculada a su trayectoria como funcionario.

La citación, fijada para el próximo 22 de mayo, llega después de que la Audiencia Provincial de Valencia diera un vuelco al procedimiento. El tribunal estimó los recursos presentados por varias partes, entre ellas Manos Limpias y la Diputación, y corrigió la decisión inicial que había cerrado el caso al considerar que los hechos habían prescrito.

Frente a ese criterio, la Audiencia ordenó reabrir las diligencias y continuar con la investigación, al entender que existían elementos suficientes para seguir adelante con el proceso. El foco se sitúa en un título académico que Ángel habría utilizado en los años 80 para acceder a su puesto en la administración, y cuya autenticidad está ahora bajo sospecha.

La polémica sobre este documento ya tuvo consecuencias políticas meses atrás. Ángel renunció a su cargo tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude que apuntaba a que la titulación presentada podría no ser válida. Aquella dimisión marcó el inicio de un episodio personal y público especialmente delicado.

Días después de abandonar el puesto, el excomisionado fue hospitalizado tras un intento de suicidio, un hecho que añadió aún más gravedad al caso y evidenció el impacto de la controversia en su entorno personal.

Ahora, con la reapertura judicial en marcha, el procedimiento entra en una nueva fase. El juez ha formalizado su citación como investigado, paso clave para esclarecer si existió o no manipulación documental en el origen de su carrera administrativa.